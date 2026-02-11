Megnevezték Magyarország ellenségeit: súlyos támadásra készülnek

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a kormányülésen arról tájékoztatott, hogy létrejött egy Brüsszel-Kijev koalíció, amelynek három fő célkitűzése van: hogy ne szakadjanak meg a fegyverszállítások, hogy ne álljanak le a pénzügyi átutalások Ukrajnába és hogy az országot felvegyék az Európai Unióba. Kifejtette, hogy tehát ennek a koalíciónak van egy katonai, egy pénzügyi és egy politikai lába, és most a Zelenszkij-tervben utóbbinak a kiéleződése látható, tekintettel az Ukrajnában romló helyzetre. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor kiemelte, hogy a Zelenszkij-terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a Zelenszkij-terv harmadik pontja szerint Magyarországon politikai váltást kell elérni

Fotó: MTI

Tekintettel arra, hogy a frontvonalon az oroszok nem nagy, de látható méretű lépésekkel mennek előre, tekintettel arra, hogy az ukrán emberek mindennapi életérzése egyre romlik, tekintettel a kényszersorozásokra, tekintettel arra, hogy naponta csak néhány órán keresztül van áram, tekintettel arra, hogy a hátország, a frontvonaltól távolabb eső területek megvédése is komoly nehézségekbe ütközik, ezért Zelenszkijék most egyértelműen azzal a kéréssel fordultak Brüsszel felé, hogy az ukrán uniós tagságot vegyék legelőre, hogy az ukrán emberekben a politikai támogatást fenntartsák

– húzta alá. Szijjártó Péter leszögezte, hogy ez látszik a frissen közzétett ötpontos tervben is, amely gyakorlatilag arra vonatkozik, hogy Ukrajna már a jövő évben tagja lehessen az EU-nak.

Ehhez le kell küzdeniük néhány akadályt, beazonosították ezen akadályokat, és úgy gondolják, hogy az első számú, legfontosabb akadály Magyarország

– mondta. Majd hozzátette, hogy ugyan Brüsszelben mindenfajta trükköket be tudnak vetni a technikai előkészítés során és készek megsérteni a saját szabályaikat is, arra nem tudnak jogi megoldást találni, hogy Ukrajnát a végén hazánk tiltakozása ellenére is felvegyék. Ezért egyértelműen az a tervük, hogy kiiktassák a magyar nemzeti kormányt mint akadályt, ezen öt pont kizárólag erről szól, minthogy az Európai Bizottság minden másban keresztül tud menni az összes többi tagállamon, senki nem fejt ki komoly ellenállást.

A tervnek az első két pontja bevezetés, tehát a cél: 2027-ben tagság reformok nélkül, és még háborúval is. És a harmadik pont a fő pont, hogy ez hogyan lehetséges. Magyarországon politikai váltást kell elérni. És hogy hosszú távú biztosítékra mennek, arról szól az ötödik pont, ez azt jelenti, hogy az ilyen szuverén magyar nemzeti kormány-féle baleseteket a jövőben el lehessen kerülni, ezért ugye jön a vétójognak a megszüntetése

– sorolta. Azzal folytatta, hogy a terveik szerint az egyhangú szavazások megszüntetése az Európai Unióban a hosszú távú garanciája lehet annak, hogy a liberális mainstream tudjon érvényesülni, ami mind a háború, mind a migráció tekintetében kulcskérdés. A miniszter rámutatott, hogy a sorrend azért is van úgy, hogy előbb a magyar kormányt kell kiiktatni és utána kell a vétójogot eltörölni, mert utóbbihoz is egyhangú döntéshozatalra lenne szükség.

Tehát ha minket ki tudnak iktatni, akkor onnantól kezdve az Európai Unióban örökre létre tudnak hozni egy olyan döntéshozatali folyamatot, amivel a tagországokat, azok demokratikusan megválasztott kormányait, a tagországok választópolgárait ki tudják kapcsolni a brüsszeli döntéshozatalból

– mondta. „Tehát az Európai Egyesült Államok felépítésének érdeke itt összekapcsolódik a Kijev-Brüsszel koalíció rövid távú érdekeivel, és ez hosszú távon ki tud alakítani egy olyan helyzetet, ami ellen küzdöttünk, hogy az Európai Unió a tagállamok felett álljon, és gyakorlatilag egy olyan döntési módszer jöjjön létre, ami örökre kikapcsolja a tagországokat, és onnantól kezdve a brüsszeli bürokraták döntenek” – összegzett.