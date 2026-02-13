Melania Trump segítségével újabb ukrán gyerekek kerültek haza

Melania Trump február 12-én közölte, hogy ez már a harmadik ilyen alkalom, amióta stratégiai együttműködést folytat mindkét országgal. Úgy fogalmazott: nincs kétsége afelől, hogy további előrelépések következhetnek. Hozzátette, programjának középpontjában az elhurcolt gyerekek ügye áll – írja a Kyiv Independent.

Melania Trump segítségével újabb gyerekek kerültek haza

Az amerikai first lady ugyanakkor azt is közölte, hogy orosz gyermekek is „sikeresen egyesültek” szüleikkel. Az ukrán nemzeti, úgynevezett Children of War adatbázis több mint húszezer olyan kiskorúról tud, akiket az orosz megszállás alá került területekről vittek el Oroszországba vagy orosz ellenőrzés alatt álló régiókba a háború kezdete óta.

Arról viszont nincs hiteles, ellenőrzött információ, hogy ukránok orosz gyerekeket hurcoltak volna el.

A Fehér Ház nem reagált az Kyiv Independent megkeresésére, amely tisztázást kért az ügyben. Azt sem közölték, pontosan hány ukrán gyermek térhetett most vissza a családjához.

Közben Marija Lvova-Belova, Oroszország gyermekjogi biztosa – akit a Nemzetközi Büntetőbíróság az ukrán gyerekek elhurcolása miatt köröz – arról beszélt, hogy öt ukrán kiskorú, négy fiú és egy lány, 4 és 15 év között tért vissza Ukrajnába.

Tájékoztatása szerint egy gyermek Oroszországba került vissza. Az ukrán hatóságok egyelőre nem kommentálták az értesüléseket.

Melania Trump közleményében hangsúlyozta: bár a felek együttműködnek és a kommunikáció folyamatos, arra sürgeti Oroszországot és Ukrajnát, hogy tegyenek még többet annak érdekében, hogy minden gyermek biztonságban hazatérhessen a családjához.

Az amerikai first lady már korábban is próbált nyomást gyakorolni az ügyben. 2025 augusztusában levelet küldött Vlagyimir Putyinnak, amelyet Donald Trump adott át személyesen az alaszkai találkozón. A dokumentum nem nevezett meg közvetlen felelőst, ugyanakkor arra kérte az orosz vezetőt, hogy garantálja a gyerekek védelmét, és utalt egy későbbi békemegállapodás lehetőségére is.

Kijev következetesen azt képviseli: az elhurcolt kiskorúak hazatérése alapfeltétele bármilyen jövőbeli egyezségnek Moszkvával.

A Nemzetközi Büntetőbíróság 2023 márciusában elfogatóparancsot adott ki Putyin és Lvova-Belova ellen, azt állítva, hogy jogellenesen deportáltak ukrán gyerekeket. Oroszország visszautasította a vádakat. A hivatalos adatok szerint az elhurcoltak közül eddig kevesebb mint kétezren térhettek vissza a családjukhoz. Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy Marija Lvova-Belova a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva azt állította:

a kijevi hatóságok fenyegetésekkel próbálják rábírni a családokat arra, hogy adják át gyermekeiket evakuálásra.

Szavai szerint ahelyett, hogy egyeztetnének a szülőkkel, inkább nyomást gyakorolnak rájuk – írta a Lenta.