A Fidesz Brüsszelben is kiáll a magyar gazdákért

Magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba közölte: módosító indítványukkal azt kívánják elérni, hogy ne lehessen életbe léptetni az EU és a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országai – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – közötti megállapodást, amíg zajlik a nemrégiben indított bírósági eljárás.

A Mercosur-megállapodás tönkreteszi az európai gazdákat

Fotó: AFP

Az Európai Parlamentben jelenleg többségben vannak a megállapodást ellenzők, a legutóbbi plenáris ülésen az EP-képviselők többsége szavazta meg, hogy bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodás ügyét – emlékeztetett Dömötör Csaba, majd felhívta a figyelmet arra, hogy ennek ellenére az Európai Néppárt (EPP) a szavazás után a megállapodás végrehajtására szólított fel.

Erre ráerősített a néppárti német kancellár, a néppárti osztrák kancellár, a néppárti svéd miniszterelnök és a szakbizottsági szakaszban is megerősítették ezt a szándékot, ahol a tiszás EP-képviselők ezt szó nélkül végighallgatták. És ami a legfontosabb: az Európai Bizottság, azaz Ursula von der Leyenék is jelezték, hogy készen állnak arra, hogy az európai parlamenti döntés ellenére is végrehajtsák a Mercosur-megállapodást”

– fogalmazott a fideszes politikus, majd úgy folytatta, hogy ők azért ellenzik a Mercosur-megállapodást, mert rendkívül egyenlőtlen versenyre kényszeríti az európai, ezáltal a magyar gazdákat. Az európai és a magyar gazdáknak olyan óriásgazdaságokkal kell majd versenyezniük, amelyeknek nem kell megfelelni ugyanazoknak a szabályoknak, mint az európai gazdáknak. Ráadásul ezzel párhuzamosan, ezzel egy időben csökkentik az európai gazdák támogatását – hívta fel a figyelmet Dömötör. Szavai szerint ezeket a terveket az Európai Néppárt hozta össze, és a Tisza-féle Európai Néppárt akarja megvalósítani. Ursula von der Leyen a Néppártból érkezik, az agrárbiztos a Néppártból érkezik és az Európai Parlament hangadói ezen ügyet érintően szintén a Néppártból érkeznek – közölte. A Tisza Párt és a képviselői ezt nagyon jól tudják – jelentette ki.