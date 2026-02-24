Merényletet terveztek a szerb államfő és családja ellen

A tájékoztatás szerint a rendőrség és a titkosszolgálat munkatársai hétfő este fogták el az 51 éves D. R.-t és a 43 éves M. R.-t, mert a gyanú szerint veszélyeztették Szerbia alkotmányos rendjét és biztonságát. A nyomozás adatai szerint a két férfi 2025 decembere és 2026 februárja között erőszakos eszközzel meg akarta változtatni Szerbia alkotmányos berendezkedését, valamint megdönteni a legmagasabb szintű állami szervek hatalmát.

Merényletet terveztek Alekszandar Vucsics szerb államfő és családja ellen

(Fotó: AFP)

A gyanú szerint fegyverbeszerzést és merényletet terveztek a szerb államfő, valamint felesége és gyermekei ellen.

A vizsgálat eredménye alapján a belügyminisztérium tagjai elleni támadásra is készültek. Az UNN értesülései szerint a fogvatartott két férfi, akik 1975-ben és 1983-ban születtek, és az ország középső részén található Kraljevo városának lakosai. Az N1 arról számolt be, hogy a két férfi háborús veterán, akik az 1990-es években a Jugoszlávia területén zajló összetűzések során a szerb hadsereg elit egységénél, a 63. ejtőernyős dandárnál szolgáltak. A hatóság közölte, hogy a gyanúsítottakat legfeljebb 48 órán keresztül tarthatják őrizetben.