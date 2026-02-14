Merz minden férfit és nőt szolgálatra kötelezne Németországban

Egyéves kötelező szolgálat bevezetését szorgalmazza minden fiatal férfi és nő számára a német kancellár. Egy televíziós műsorban Friedrich Merzet arról kérdezték, támogatná-e, hogy a nők számára is kötelező legyen a katonai szolgálat. Válaszában úgy fogalmazott: érdemes lenne megvitatni a kérdést, ugyanakkor rámutatott, hogy a jelenlegi alkotmány csak a férfiak esetében teszi lehetővé a kötelező katonai szolgálatot, ezért a terv megvalósításához alkotmánymódosításra lenne szükség.

Merz egyéves kötelező katonai szolgálatot akar minden férfinak és nőnek (Fotó: AFP)

Hangsúlyozta: a CDU álláspontja szerint nem kizárólag katonai, hanem általános, mindenki számára kötelező társadalmi szolgálatot kellene bevezetni. Ez azt jelentené, hogy az érintettek nemcsak a hadseregben, hanem polgári területen – például segélyszervezeteknél, egyházi intézményeknél vagy a szociális ellátásban – is teljesíthetnének szolgálatot.

A kancellár jelezte: szeretné, ha a rendszer megvalósulna, de ehhez valóban a német alaptörvény módosítására lenne szükség.

And so it begins.



Merz announces he wants a year of mandatory military service in Germany.



Third time lucky Fred? pic.twitter.com/T235IVERiO — Chay Bowes (@BowesChay) February 14, 2026

A német fiatalok elutasítják a sorkatonaság bevezetését

Amint arról korábban beszámoltunk, Németországban decemberben több városban ezrek tüntettek a sorkatonaság bevezetése ellen, és számos diák bojkottálta az iskolai órákat tiltakozásként a törvényjavaslattal szemben. A szervezők iskolai sztrájkot hirdettek, miközben több tartományban a minisztériumok az iskolakötelezettség betartására figyelmeztettek.

A Bundestag elfogadta a hadkötelezettség modernizálásáról szóló törvényt. A CDU és az SPD megállapodása alapján első körben önkéntes katonai szolgálat indul, a fiatal férfiaknak pedig kérdőívet kell kitölteniük, majd sorozáson vesznek részt.

A tüntetések elsősorban a nagyvárosokban voltak jelentősek. Berlinben a rendőrség szerint mintegy háromezer ember demonstrált, Hamburgban 1700 és 5000 fő közé tették a résztvevők számát. Észak-Rajna–Vesztfáliában, valamint Drezdában, Lipcsében, Chemnitzben, Münchenben, Stuttgartban, Freiburgban, Heidelbergben és Frankfurtban is több száz vagy több ezer tiltakozó vonult utcára.

A fiatalok közül többen úgy nyilatkoztak: nem támogatják a hadkötelezettséget, mert szerintük senkit sem szabad kötelezni arra, hogy katonaként szolgáljon vagy harcoljon.