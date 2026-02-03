Drámai éjszaka a kijevi metróban – videó

A támadások nem korlátozódtak Kijevre; más régiókat, köztük Harkovot, Ukrajna második legnagyobb városát is támadás érte, sérültekkel járva. Timur Tkacsenko, Kijev katonai adminisztrációjának vezetője megerősítette a károk mértékét, különösen a Dnyipro folyótól keletre fekvő kerületekben.
A csapások rávilágítanak az ukrajnai civilekre és a városi infrastruktúrára leselkedő folyamatos veszélyre a háborúban.
Kegyetlen állapotok uralkodnak.
December hatodikán is hasonló volt a helyzet, az ukrán városokat ért hatalmas bombázások miatt a főváros számos lakosa a metrót választotta menedékhelyül. Oroszország ballisztikus rakétákat, aeroballisztikus rakétákat, cirkálórakéták és drónok segítségével próbált meg eltalálni energiatermelő létesítményeket és infrastruktúrát.