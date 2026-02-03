Drámai éjszaka a kijevi metróban – videó

Hírlevél
Az orosz erők február 3-án rakéta- és dróntámadásokat indítottak Kijev, Ukrajna fővárosa ellen, jelentős károkat okozva öt kerületben. Lakóházakat, egy óvodát, egy oktatási intézményt és egy kereskedelmi épületet találtak el, elszenesedett falakat, összetört bútorokat és törmeléket hagyva maguk után. Éjfél után hangos robbanásokról érkeztek jelentések, amelyek több mint két órás légiriadót eredményeztek. A mentőalakulatok kutató-mentő műveleteket végeztek az érintett helyszíneken. A támadások alatt néhány kijevi lakos metróállomásokon keresett menedéket, hálózsákokat, takarókat, felfújható matracokat és sátrakat használva.
A támadások nem korlátozódtak Kijevre; más régiókat, köztük Harkovot, Ukrajna második legnagyobb városát is támadás érte, sérültekkel járva. Timur Tkacsenko, Kijev katonai adminisztrációjának vezetője megerősítette a károk mértékét, különösen a Dnyipro folyótól keletre fekvő kerületekben. 

Kijevi lakosok metróállomásokon húzódnak meg, miközben újraindulnak az orosz légicsapások (Forrás: Youtube)
A csapások rávilágítanak az ukrajnai civilekre és a városi infrastruktúrára leselkedő folyamatos veszélyre a háborúban.

Kegyetlen állapotok uralkodnak.

December hatodikán is hasonló volt a helyzet, az ukrán városokat ért hatalmas bombázások miatt a főváros számos lakosa a metrót választotta menedékhelyül. Oroszország ballisztikus rakétákat, aeroballisztikus rakétákat, cirkálórakéták és drónok segítségével próbált meg eltalálni energiatermelő létesítményeket és infrastruktúrát.

 

