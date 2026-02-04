Metróállomásokon alszanak az emberek – így szenved Kijev

Ahogy arról az Origo beszámolt, Kijev lakói kedden kénytelenek voltak metróállomásokon menedéket keresni, miután orosz rakéták és drónok éjszaka csapást mértek az ukrán fővárosra.

Kijev lakói kénytelenek voltak metróállomásokokon tölteni az éjszakát (Forrás: Youtube)

Szemtanúk hangos robbanásokról és általános pánikról számoltak be, a családok alvózsákokat, felfújható matracokat és sátrakat használtak, hogy átvészeljék az éjszakát. A Dnyipro folyótól keletre több lakóház, iskola és üzletház megrongálódott. A hatóságok arra szólították a lakosságot, hogy maradjanak éberek, mivel a helyzet továbbra is bizonytalan.

A mostani helyzet, nem az első eset.

Hónapok óta Kijev a föld alatt tölti az éjszakát. A város romok között virradt az orosz rakétatámadás után.