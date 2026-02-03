Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj Németországban, Merzéknek lépniük kellett!

Ezt látnia kell!

Sakk-matt a rákos sejteknek: kombinált gyógyszeres kezeléssel megállítható a legrettegettebb rák

metró

Szívszorító jelenetek: a metróban töltik az éjszakát az ukránok, amíg orosz rakéták támadják az országot

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kijevi metróállomások peronjain kerestek menedéket a főváros lakói az éjszaka folyamán, amikor az orosz erők drónokkal és rakétákkal mértek súlyos csapást a városra. A mínusz húsz fok alá süllyedő hidegben családok, gyerekek és idősek töltötték az éjszakát a föld alatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
metrótámadásorosz-ukrán háborúKijevéjszaka

Így töltötték az éjszakát a kijevi lakosok a főváros metrójában a hatalmas orosz drón- és rakétatámadás során.

A kijevi lakosok a főváros metró aluljárójában töltötték az éjszakát (Forrás: X)
A kijevi lakosok a főváros metró aluljárójában töltötték az éjszakát (Forrás: X)

Az orosz erők kétszer – először éjszaka, majd kora reggel – csapást mértek a fővárosra drónokkal és rakétákkal. Legalább hatan meghaltak és további 13-an megsérültek. A mentési munkálatok még folyamatban vannak.

Kijevben -20 fok alá süllyedt a hőmérséklet.

Korábban sem volt más a helyzet, már január elején is a peronok tele voltak családokkal. A gyerekek takarókkal kuporogtak a padlón.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!