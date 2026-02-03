Szívszorító jelenetek: a metróban töltik az éjszakát az ukránok, amíg orosz rakéták támadják az országot

Így töltötték az éjszakát a kijevi lakosok a főváros metrójában a hatalmas orosz drón- és rakétatámadás során.

A kijevi lakosok a főváros metró aluljárójában töltötték az éjszakát (Forrás: X)

Az orosz erők kétszer – először éjszaka, majd kora reggel – csapást mértek a fővárosra drónokkal és rakétákkal. Legalább hatan meghaltak és további 13-an megsérültek. A mentési munkálatok még folyamatban vannak.

🚨🇺🇦This is how Kyiv residents spent the night in the capital's metro during the massive Russian attack with drones and missiles



Kijevben -20 fok alá süllyedt a hőmérséklet.

Korábban sem volt más a helyzet, már január elején is a peronok tele voltak családokkal. A gyerekek takarókkal kuporogtak a padlón.