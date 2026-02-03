Szívszorító jelenetek: a metróban töltik az éjszakát az ukránok, amíg orosz rakéták támadják az országot

A kijevi metróállomások peronjain kerestek menedéket a főváros lakói az éjszaka folyamán, amikor az orosz erők drónokkal és rakétákkal mértek súlyos csapást a városra. A mínusz húsz fok alá süllyedő hidegben családok, gyerekek és idősek töltötték az éjszakát a föld alatt.
Így töltötték az éjszakát a kijevi lakosok a főváros metrójában a hatalmas orosz drón- és rakétatámadás során.
Az orosz erők kétszer – először éjszaka, majd kora reggel – csapást mértek a fővárosra drónokkal és rakétákkal. Legalább hatan meghaltak és további 13-an megsérültek. A mentési munkálatok még folyamatban vannak.
Kijevben -20 fok alá süllyedt a hőmérséklet.
Korábban sem volt más a helyzet, már január elején is a peronok tele voltak családokkal. A gyerekek takarókkal kuporogtak a padlón.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!