Sorozatos rendőrségi ügyek előzték meg a hamburgi metrógyilkosságot

25 perce
Egy héttel azután, hogy egy 25 éves dél-szudáni férfi egy 18 éves iráni nőt a sínekre rántott egy hamburgi metróállomáson, egyre több részlet derül ki a támadó előéletéről. A Bild információi szerint Ariop A. viselkedése már hónapokkal a metrógyilkosság előtt többször is rendőri intézkedést váltott ki különböző helyszíneken.
Metrógyilkosság Hamburgban. A beszámolók szerint a férfi 2025 májusa óta több alkalommal is konfliktusba került a hatóságokkal. Május 16-án nem volt hajlandó elhagyni korábbi szálláshelyének területét, ahonnan kitiltották, és a kiérkező rendőrökkel szemben is ellenállást tanúsított. Tíz nappal később, május 26-án pedig verekedésbe keveredett, írja a Junge Freiheit.

Illusztráció Egy szudáni migráns (Fotó: AFP/Sameer Al-Doumy)

2026 januárjában folytatódtak a problémák: január 5-én állítólag berúgta egy lakótársa ajtaját a menekültszállón, bántalmazta őt, és megrongált egy műanyag széket. Január 15-én újabb dulakodás történt az intézményben, ezúttal kölcsönös testi sértéssel.

Botrány a Reeperbahnon

Január 27-én Ariop A. a hírhedt hamburgi Reeperbahn egyik bordélyházában randalírozott, és rátámadt egy alkalmazottra. Amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, őket is megtámadta, és egyikük fejéhez vágta a mobiltelefonját. Ezt követően mentő szállította kórházba alkohol- és kábítószer-fogyasztás gyanújával.

Bár több eljárás indult ellene, végül egyik ügyben sem ítélték el.

Egy 2026. január 2-án megszüntetett eljárás például a májusi házszabálysértéshez és rendőri ellenálláshoz kapcsolódott. Egy másik esetben pedig nem tettek feljelentést. A Hamburger Abendblatt szerint ugyanakkor a férfit kétszer is kitették különböző szálláshelyekről, főként a házirend ismételt megsértése – többek között éjszakai randalírozás – miatt.

A metrógyilkosság előzményei

Két nappal a bordélyházi incidens után, január végén történt a tragédia Hamburgban. A beszámolók szerint a férfi 22 óra előtt érkezett a metróperonra, ahol állítólag sört ivott. Az esti órákban megragadta a 18 éves iráni nőt, és vele együtt a sínekre ugrott egy közeledő szerelvény elé. A hatóságok szerint egyelőre nem tisztázott, hogy kiabált-e valamit a cselekmény közben.

Virágok a "Wandsbek-Markt" metróállomáson (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/DPA-FILM)

A férfi 2001-ben született Dél-Szudánban, teljes árva volt, és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) által szervezett humanitárius befogadási program keretében került Németországba. 2024. június 20-án érkezett charterjárattal az országba.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok vizsgálják a tett pontos körülményeit és indítékait.


 

 

