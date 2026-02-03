Az EU migrációs paktuma akár 1,5 milliárd eurós terhet is rakhat Írországra – videó

Már 2023 végén figyelmeztették az ír kormányt arra, hogy az EU migrációs paktumának teljes körű alkalmazása esetén a menedékkérők elszállásolásának éves költségei elérhetik az 1,5 milliárd eurót. A most nyilvánosságra került dokumentumok szerint a rendszer már akkor is túlterhelt volt – számolt be róla a Brussels Signal.

Az EU migrációs paktuma akár 1,5 milliárd eurós terhet is rakhat Írországra Fotó: AFP

A migrációs paktum következményeire figyelmeztettek

Az ír miniszterek számára készült háttéranyagok szerint a növekvő migrációs nyomás és az uniós kötelezettségek együtt olyan kiadásokat vetítenek előre, amelyek hosszú távon súlyosan megterhelhetik az állami költségvetést. A figyelmeztetések közvetlen összefüggésben álltak az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktumával, amelyet Brüsszel a tagállamok közötti „igazságosabb felelősségmegosztásként” mutatott be. A most nyilvánosságra került iratok az információszabadságról szóló törvény alapján váltak elérhetővé.

Ezekből kiderül: a kormányzati szakértők már akkor is attól tartottak, hogy a menedékkérők számának gyors növekedése és az elszállásolásukra létrehozott rendszer nem lesz fenntartható.

COMMENT: England has fallen on a sword of multiculturalism, while Ireland has sacrificed itself on the altar of mass immigration, rendering both societies almost unrecognisable, writes Kevin Myers. https://t.co/cDU2ubYVKn — Brussels Signal (@brusselssignal) August 19, 2025

A Brussels Signal forrásai szerint a dokumentumok rámutattak, hogy az ír állami ellátórendszer – különösen az International Protection Accommodation Service – egyre inkább rászorult a magánszolgáltatókra. Ez azonban jelentős költségnövekedéssel járt: 2023-ban a nem állami tulajdonú szállások napi költsége meghaladta az 1,5 millió eurót, ami azóta csak tovább emelkedett.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy vészforgatókönyvként a sátras menekülttáborok felállításának lehetősége is felmerült.

Az adatok szerint 2021 augusztusában még mintegy 7000 embert szállásoltak el, 2025 végére azonban ez a szám meghaladta a 33 ezret, közülük közel tízezren kiskorúak voltak. A tényleges kiadások 2025-ben 1,2 milliárd euróra rúgtak, ami csaknem ötödével haladta meg az előző évi összeget, napi szinten több mint 3,2 millió eurós terhet jelentve.

A menedékkérők többsége Szomáliából, Nigériából, Pakisztánból és Afganisztánból érkezik.

A belső jelentések egyértelműen figyelmeztettek: ha az állam nem tér át nagyobb arányban saját tulajdonú létesítményekre, és nem alakítja át a rendszert, az éves költségek elérhetik az 1,5 milliárd eurót. Válaszul az ír kormány több szigorítást is bevezetett: a dolgozó menedékkérőktől hozzájárulást kérnek a szállásköltségekhez, csökkentették a kezdeti juttatásokat, és gyorsítják az eljárásokat a 2026-ra tervezett új jogszabály alapján. Január végén az ír igazságügyi miniszter, Jim O'Callaghan közzétette azt az új törvényjavaslatot, amely az EU migrációs paktumához igazodó, átfogó ír menekültügyi reformot ismerteti.