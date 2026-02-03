Az EU migrációs paktuma akár 1,5 milliárd eurós terhet is rakhat Írországra – videó

Már 2023 végén figyelmeztették az ír kormányt arra, hogy az EU migrációs paktumának teljes körű alkalmazása esetén a menedékkérők elszállásolásának éves költségei elérhetik az 1,5 milliárd eurót. A most nyilvánosságra került dokumentumok szerint a rendszer már akkor is túlterhelt volt – számolt be róla a Brussels Signal.
A migrációs paktum következményeire figyelmeztettek
Az ír miniszterek számára készült háttéranyagok szerint a növekvő migrációs nyomás és az uniós kötelezettségek együtt olyan kiadásokat vetítenek előre, amelyek hosszú távon súlyosan megterhelhetik az állami költségvetést. A figyelmeztetések közvetlen összefüggésben álltak az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktumával, amelyet Brüsszel a tagállamok közötti „igazságosabb felelősségmegosztásként” mutatott be. A most nyilvánosságra került iratok az információszabadságról szóló törvény alapján váltak elérhetővé.
Ezekből kiderül: a kormányzati szakértők már akkor is attól tartottak, hogy a menedékkérők számának gyors növekedése és az elszállásolásukra létrehozott rendszer nem lesz fenntartható.
A Brussels Signal forrásai szerint a dokumentumok rámutattak, hogy az ír állami ellátórendszer – különösen az International Protection Accommodation Service – egyre inkább rászorult a magánszolgáltatókra. Ez azonban jelentős költségnövekedéssel járt: 2023-ban a nem állami tulajdonú szállások napi költsége meghaladta az 1,5 millió eurót, ami azóta csak tovább emelkedett.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy vészforgatókönyvként a sátras menekülttáborok felállításának lehetősége is felmerült.
Az adatok szerint 2021 augusztusában még mintegy 7000 embert szállásoltak el, 2025 végére azonban ez a szám meghaladta a 33 ezret, közülük közel tízezren kiskorúak voltak. A tényleges kiadások 2025-ben 1,2 milliárd euróra rúgtak, ami csaknem ötödével haladta meg az előző évi összeget, napi szinten több mint 3,2 millió eurós terhet jelentve.
A menedékkérők többsége Szomáliából, Nigériából, Pakisztánból és Afganisztánból érkezik.
A belső jelentések egyértelműen figyelmeztettek: ha az állam nem tér át nagyobb arányban saját tulajdonú létesítményekre, és nem alakítja át a rendszert, az éves költségek elérhetik az 1,5 milliárd eurót. Válaszul az ír kormány több szigorítást is bevezetett: a dolgozó menedékkérőktől hozzájárulást kérnek a szállásköltségekhez, csökkentették a kezdeti juttatásokat, és gyorsítják az eljárásokat a 2026-ra tervezett új jogszabály alapján. Január végén az ír igazságügyi miniszter, Jim O'Callaghan közzétette azt az új törvényjavaslatot, amely az EU migrációs paktumához igazodó, átfogó ír menekültügyi reformot ismerteti.
Brüsszel migránsok ezreit sózná Magyarországra
Korábban beszámoltunk arról is, hogy Szentkirályi Alexandra szerint milyen következményekkel járna a migrációs paktum életbe lépése. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy súlyos következményei lennének, ha Magyarország engedne a brüsszeli nyomásnak és végrehajtaná a migrációs paktumot. Mint fogalmazott, áprilisban világos választás áll a magyarok előtt: vagy olyan kormány marad, amely több mint egy évtizede megvédi az országot az illegális migránsoktól, vagy olyan erők kerülnek hatalomra, amelyek a Néppárt és Brüsszel elvárásai szerint szavaznak és cselekszenek a bevándorlás ügyében is.