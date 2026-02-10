Migránsok támadtak meg egy férfit a pályaudvaron

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Három afrikai migráns férfi brutálisan bántalmazott egy 38 éves német férfit a rosenheimi vasútállomáson, miután arra kérte őket, hogy halkabban beszélgessenek. Az áldozat komoly sérüléseket szenvedett, a rendőrség súlyos testi sértés miatt nyomoz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
migráns Németország afrikai pályaudvar verekedés

Migránsok verekedtek egy pályaudvaron. A német szövetségi rendőrség tájékoztatása szerint súlyos incidens történt a bajorországi Rosenheim pályaudvarán. Három férfi – egy jemeni, egy eritreai és egy Sierra Leone-i állampolgár – rátámadt egy 38 éves helyi férfira, miután az megkérte őket, hogy legyenek csendesebbek, írja a Junge Freiheit.

migránsok
Utasok várakoznak a Prien am Chiemsee vasútállomás peronjain, Rosenheim kerületében, Felső-Bajorországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A szóváltás gyorsan tettlegességig fajult. A pályaudvar csarnokában dulakodás alakult ki, amelynek során az áldozat több vágott sebet és zúzódást szenvedett az arcán. A kiérkező rendőrök kezdetben két érintettet találtak a helyszínen, akiket azonnal szétválasztottak. Szemtanúk jelezték, hogy eredetileg hárman ütötték a férfit.

A migránsokat elfogták

Az egyik gyanúsítottat az állomás környékén, a másikat a közeli városrészben vették őrizetbe. A feltételezett elkövetők 28, 31 és 35 évesek.

A rendőrség alkoholszondát is alkalmazott, amely minden érintettnél egy és közel két ezrelék közötti értéket mutatott. A kihallgatás és az azonosítás után a három férfit elengedték, azonban ellenük eljárás indult különösen súlyos testi sértés gyanúja miatt.

A rendőrség vizsgálja az eset pontos körülményeit. Az áldozatot kórházban látták el, állapota stabil.

 

