Migránsok támadtak meg egy férfit a pályaudvaron

Migránsok verekedtek egy pályaudvaron. A német szövetségi rendőrség tájékoztatása szerint súlyos incidens történt a bajorországi Rosenheim pályaudvarán. Három férfi – egy jemeni, egy eritreai és egy Sierra Leone-i állampolgár – rátámadt egy 38 éves helyi férfira, miután az megkérte őket, hogy legyenek csendesebbek, írja a Junge Freiheit.
A szóváltás gyorsan tettlegességig fajult. A pályaudvar csarnokában dulakodás alakult ki, amelynek során az áldozat több vágott sebet és zúzódást szenvedett az arcán. A kiérkező rendőrök kezdetben két érintettet találtak a helyszínen, akiket azonnal szétválasztottak. Szemtanúk jelezték, hogy eredetileg hárman ütötték a férfit.
A migránsokat elfogták
Az egyik gyanúsítottat az állomás környékén, a másikat a közeli városrészben vették őrizetbe. A feltételezett elkövetők 28, 31 és 35 évesek.
A rendőrség alkoholszondát is alkalmazott, amely minden érintettnél egy és közel két ezrelék közötti értéket mutatott. A kihallgatás és az azonosítás után a három férfit elengedték, azonban ellenük eljárás indult különösen súlyos testi sértés gyanúja miatt.
A rendőrség vizsgálja az eset pontos körülményeit. Az áldozatot kórházban látták el, állapota stabil.