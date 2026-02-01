Migránstámadások után páncélosokat vezényeltek a Colosseumhoz

A római Termini pályaudvarnál megerősítették a rendőri és katonai jelenlétet, miután migránsok több erőszakos támadást követtek el a környéken. Korábban egy 57 éves olasz férfit, az ipari minisztérium alkalmazottját a pályaudvar bejáratához közeli utcában körbevették és brutálisan megverték. Az áldozat súlyos sérülésekkel került kórházba. A támadást térfigyelő kamerák is rögzítették.

Migránstámadás történt Olaszországban (Fotó: AFP)

A rendőrség eddig két gyanúsítottat állított elő az ügyben: egy 20 éves tunéziai és egy 18 éves egyiptomi férfit, mindketten büntetett előéletűek. Az egyiptomi fiatalembert január elején már kiutasították Olaszországból illegális tartózkodás miatt, ennek ellenére Rómában maradt.

Nem sokkal később, körülbelül egy órával az első eset után, a pályaudvar területén egy tunéziai kerékpáros futárt is megtámadtak, akit szintén kórházba kellett szállítani. Ebben az ügyben két tunéziai állampolgárt vettek őrizetbe, akik illegálisan tartózkodtak az országban, és az olasz főváros utcáin éltek.

A támadások nyomán a belügyminisztérium átfogó biztonsági ellenőrzést rendelt el a Termini környékén, amelynek során további 16 embert állítottak elő. Matteo Salvini, a Liga vezetője közösségi oldalán kemény fellépést, zéró toleranciát és a hatóságok jogköreinek bővítését sürgette.

🚨🇮🇹 BREAKING: ITALIAN MINISTRY OFFICIAL CRITICAL AFTER 8-ON-1 BEATING BY MIGRANTS AT ROME TRAIN STATION



A senior official from Italy’s Ministry of Enterprise is fighting for his life after being assaulted by 8 attackers outside Rome’s Termini station.



The attack happened in… pic.twitter.com/ifKxHT39kX — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 12, 2026

Az olasz kormány kiemelt feladatként kezeli a nagyvárosok közbiztonságának megerősítését, különösen a frekventált turisztikai és közlekedési csomópontokon. A romló biztonsági helyzet miatt páncélozott, Puma típusú katonai járműveket vezényeltek a római Termini pályaudvarhoz és a Colosseum környékére, a „Biztonságos Utcák” művelet részeként.

Az olasz hadsereg Puma típusú páncélozott járművei a Termini pályaudvarhoz és a Colosseumhoz érkeznek. Ma reggel személyesen is felkerestem az ott szolgálatot teljesítő katonákat, hogy megköszönjem a munkájukat, amellyel a polgárok biztonságát védik”

– írta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök korábban a közösségi médiában.

