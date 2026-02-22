„Oroszország visszaszorítva”, „Ukrajna előretör”, „Fordulópont a háborúban” – ilyen és ehhez hasonló hangzatos címekkel árasztotta el az olvasókat a nyugati sajtó az elmúlt napokban. A harctéri valóság azonban köszönőviszonyban sincs ezekkel a szalagcímekkel – mutat rá a Berliner Zeitung német napilap cikke.
Markus Reisner osztrák ezredes határozottan vitatja, hogy a zaporizzsjai régióban zajló események valódi ellentámadásnak minősülnének.
Ahhoz, hogy ezt offenzívának nevezhessük, fenntartható eredményekre lenne szükség, amit az ukránok meg is tudnak tartani – ez azonban jelenleg erősen kétséges
– hűtötte le a kedélyeket a szakértő.
Reisner rávilágított arra, hogy a déli frontszakaszon elért állítólagos ukrán sikerek hátterében nem stratégiai fölény, hanem a kommunikációs rendszerek zavara áll, a Starlink kiesése döntő tényező volt. Ez azonban nem vezetett a front összeomlásához, csupán helyi szintű zavart okozott, amit az ukrán egységek kihasználtak. A terület azonban továbbra is egy hatalmas „szürke zóna”, ahol a drónok folyamatos jelenléte miatt rendkívül nehéz stabilizálni a helyzetet. Bár az ukrán erők átkeltek a Vovcsa folyón, az orosz tüzérség masszív tűz alatt tartja az átkelőhelyeket, így az utánpótlás és az eredmények megtartása bizonytalan.
Ami különösen beszédes, hogy még Ukrajnában sem osztják a nyugati média eufóriáját. A helyi lakosság körében a hurráoptimizmus helyett inkább a szkepszis és a düh dominál. Sokan teszik fel a kérdést: van-e értelme erőforrásokat pazarolni bizonytalan kimenetelű támadó hadműveletekre, miközben az orosz légicsapások ellen alig van védelem? Ezt a véleményt osztja a DeepState nevű, egyébként ukrán-párti elemzőközpont is, amely kritikával illette a hadvezetést a fenntarthatatlan taktikai sikerek hajszolása miatt.
Reisner szerint is felmerül a gyanú, hogy az itt elhasznált erőket a védekezésben sokkal hatékonyabban lehetett volna bevetni.
De akkor miért erőltetik a támadást? Az osztrák ezredes szerint a válasz a diplomáciában és az „információs térben” keresendő. A zaporizzsjai akciók időzítése nem véletlen: éppen a Müncheni Biztonsági Konferencia és a genfi tárgyalások idejére estek.
Ennek ellenére nem szabad elfelejteni, hogy Ukrajna számára fontos diplomáciai események előtt mindig olyan akciók történnek, amelyek hatással vannak az információs térre – ezeknek azt a benyomást kell kelteniük, hogy Ukrajna számára jól alakulnak a dolgok, és hogy érdemes továbbra is támogatni őket
– magyarázta Reisner, hozzátéve, hogy ahogy a diplomáciai csúcsok véget értek, úgy halkultak el az ukrán sikerekről szóló beszámolók is.
A legszomorúbb tanulság azonban az, hogy miközben a nyugati közvéleményt a déli front „sikereivel” etetik, a donbászi front összeomlása szinte észrevétlenül zajlik. Reisner rámutatott: bár a nyugati média erről nem számolt be, Oroszország stratégiai győzelmeket aratott a térségben. A Kreminna-erdő, amely évekig bevehetetlen ukrán erődnek számított, csendben orosz kézre került. Decemberben elesett Sziverszk, a keleti front egyik sarokköve, és az orosz csapatok már Kosztyantinyivka, Szlovjanszk és Kramatorszk irányába nyomulnak előre.
Ezekről a veszteségekről Kijev mélyen hallgat, és a nyugati sajtó sem veri nagydobra őket, mert nem illenek bele a győzelmi narratívába.
A szakértő szerint a nyugati média „minden apró szalmaszálba belekapaszkodik”, hogy „tölgyfának állítsa be” azt, miközben a valóságban Ukrajna súlyos problémákkal küzd, az orosz hadigépezet pedig lassan, de biztosan őrli fel az ellenállást. A vágyvezérelt gondolkodás nem helyettesítheti a katonai stratégiát, és a médiában aratott győzelmek nem állítják meg a fronton előrenyomuló orosz tankokat.