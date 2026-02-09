Hírlevél
Az ukrán emberek nem akarnak meghalni, azonban nap mint nap látjuk a felvételeket az erőszakos sorozási akciókról, sokszor nyílt embervadászat zajlik az ukrajnai városok utcáin. Sok ukrán férfi kétségbeesve próbál menekülni Ukrajnából, hogy elkerülje a kényszerű besorozást, ezzel együtt a valószínű halált. Az ukrán határőrség azonban mindent elkövet és minden eszközt bevet a menekülők elfogása érdekében.
„A negyedik évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból” – írja bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

háború
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Az ukrán hatóságok a napokban letartóztattak egy magyar férfit, aki öt ukrán férfinak próbált segíteni átmenekülni Magyarországra. Beregszászi főkonzulátusunk azonnal konzuli védelmet biztosított számára és segítjük őt a rendőrségi eljárás során

– írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

A háborúnak véget kell vetni!

Ez az eset is világosan mutatja: a háborúnak minél előbb véget kell vetni, az erőszakos sorozást azonnal be kell szüntetni!

– fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Marta Havrisko ukrán történész közösségi oldalán egy videót is megosztott a sikertelen szökésről.

A határőrök észrevették őket és tüzet nyitottak. Mindenkit őrizetbe vettek. A „szabadság és demokrácia” országából való menekülés sikertelen volt

– írta.

Maradnak a hosszú áramszünetek Kárpátalján

Február 7-ére virradó éjszaka Oroszország drónokkal és cirkálórakétákkal hajtott végre összehangolt támadást Ukrajna energiarendszere ellen. A légicsapások a nyugati országrészt is érintették: Voliny, Lviv, Ivano-Frankivszk térsége, valamint Rivne környéke is célponttá vált.

A légierő és a helyi hatóságok adatai szerint rakétákat észleltek többek között a Hmelnickiji, Csernyivci, Ivano-Frankivszki és Lviv megyékben is. Az előzetes információk alapján az orosz csapások fő célpontjai a hőerőművek voltak, a támadás következményeinek pontos mértékét jelenleg is vizsgálják, írta a Kárpátinfo.

Kárpátalján a Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató közzétette az óránkénti áramkimaradások ütemtervét. 

Forrás. Kárpátinfo

A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramszünetek szakaszosan, előre meghatározott időrend szerint érintik a megye egyes térségeit. Az energiarendszer helyzete ugyanakkor bármikor változhat. Az Ukrenerho arra kérte a lakosságot, hogy az áramszolgáltatás visszatérését követően takarékosan használják az elektromos energiát.

Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból! 

Erős nemzeti kormány kell ahhoz, hogy Magyarország ki tudjon maradni a háborúból. Az Európai Unió példátlan sietséggel erőlteti Ukrajna uniós integrációját, figyelmen kívül hagyva ezzel egy háborúban álló ország csatlakozásának beláthatatlan következményeit. 

A brüsszeli és egyes magyarországi „háborúpártiak” sürgetése mögött egyértelműen az a veszély húzódik meg, hogy Ukrajna uniós tagsága Magyarországot is közvetlenül belesodorja a konfliktusba, egyúttal súlyos gazdasági terheket és biztonsági kockázatokat zúdítana az országra.

Ahhoz, hogy Magyarország továbbra is ki tudjon maradni a háborúból, egy a béke mellett száz százalékig elkötelezett kormányra van szükség.  Brüsszel terveit a magyar kormány határozottan elutasítja, így nem csoda, hogy Kijev nyíltan a Tisza Párt győzelmében érdekelt a magyarországi választásokon. 
 

 

