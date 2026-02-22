Most érkezett: Terrortámadás történt Ukrajnában

Nyugat-Ukrajnában robbanások történtek az éjjel, azonban ezeket most nem az orosz légitámadások okozták. A hatóság közlése szerint terrortámadás történt Lemberg városában, amely során tizenöt ember megsérült, egy rendőrnő pedig életét veszítette – írja a ZN.

Terrortámadás történt Lembergben, a hatóságok nagy erőkkel nyomoznak

Az eddigi információk alapján a rendőröket egy betöréshez riasztották nagyjából fél egy magasságában. Az első robbanás akkor történt amikor a járőrök a helyszínre értek. Nem sokkal később erősítés is érkezett, valamint a mentőszolgálatok is a helyszínre siettek, az ismeretlen elkövetők ekkor robbantották a második bombát.

A rendőrség közlése szerint egyértelműen terrorcselekmény áll a háttérben, a második robbanás pedig a káosz fokozását és a maximális emberi áldozatokat elérését célozta.

Az ügyészség jelenleg is a helyszínen dolgozik a nyomozókkal a bizonyítékok rögzítése érdekében. A város polgármestere, Andrij Szadovij is arról beszélt, hogy terrorcselekmény történt. A politikus szerint egyelőre a kiérkező rendőrnő az egyetlen halálos áldozata a cselekménynek. A többi sérültet a közeli kórházba szállították, némelyikük állapota súlyos.