Félelmetes fegyvert vetettek be az oroszok Ukrajnában

Ukrajna

Most érkezett: Terrortámadás történt Ukrajnában

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
A hajnali órákban több robbanás is történt a nyugat-ukrajnai Lemberg városában. A hatóságok beszámolója szerint egyértelmű, hogy terrortámadás történt, miután a második robbanást az ismeretlen elkövetők a hatóságok érkezésére időzítették.
Nyugat-Ukrajnában robbanások történtek az éjjel, azonban ezeket most nem az orosz légitámadások okozták. A hatóság közlése szerint terrortámadás történt Lemberg városában, amely során tizenöt ember megsérült, egy rendőrnő pedig életét veszítette – írja a ZN.

Terrortámadás történt Lvivben, a hatóságok nagy erőkkel nyomoznak
Terrortámadás történt Lembergben, a hatóságok nagy erőkkel nyomoznak
Fotó: HANDOUT / FACEBOOK PAGE OF LVIV MAYOR ANDR

Az eddigi információk alapján a rendőröket egy betöréshez riasztották nagyjából fél egy magasságában. Az első robbanás akkor történt amikor a járőrök a helyszínre értek. Nem sokkal később erősítés is érkezett, valamint a mentőszolgálatok is a helyszínre siettek, az ismeretlen elkövetők ekkor robbantották a második bombát.

A rendőrség közlése szerint egyértelműen terrorcselekmény áll a háttérben, a második robbanás pedig a káosz fokozását és a maximális emberi áldozatokat elérését célozta.

Az ügyészség jelenleg is a helyszínen dolgozik a nyomozókkal a bizonyítékok rögzítése érdekében. A város polgármestere, Andrij Szadovij is arról beszélt, hogy terrorcselekmény történt. A politikus szerint egyelőre a kiérkező rendőrnő az egyetlen halálos áldozata a cselekménynek. A többi sérültet a közeli kórházba szállították, némelyikük állapota súlyos.

Lembergben ritkák a hasonló incidensek, miután a város a lengyel határ közelében, távol a fronttól helyezkedik el. A hatóságok arra vonatkozóan nem adtak bővebb tájékoztatást, hogy ki és miért követhette el robbantásokat.

 

 

