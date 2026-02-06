Moszkva szerint legalább másfél hónapig tarthat az ukrajnai békedokumentum kidolgozása

Moszkvai forrásokra hivatkozva a TASZSZ azt írta: Nagyon sokdimenziós és szakaszos munka folyik, és aligha zárul le egy hónapon belül. Legalább másfél hónapra lesz szükség, ha minden fél részéről normális hozzáállás tapasztalható, és hajlandóak egyszerre félretenni a radikális nézetkülönbségeket – de természetesen ez még tovább is tarthat.

A tárgyalásokon elindult egy folyamat (Fotó: AFP)

Abu-Dzabiban folytatódtak a tárgyalások

Február 4–5-én Abu-Dzabiban tartották az orosz–amerikai–ukrán háromoldalú egyeztetések második fordulóját.

A megbeszéléseket követően Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja bejelentette, hogy Moszkva és Kijev megállapodott 314 hadifogoly kölcsönös cseréjéről.

Witkoff hozzátette: az orosz és ukrán tárgyalóküldöttségek a következő hetekben is folytatni fogják a konzultációkat a konfliktus politikai rendezéséről.

A háromoldalú tárgyalások első fordulóját szintén Abu-Dzabiban tartották január 23–24-én. Az orosz delegációt akkor Igor Kosztyukov, az orosz vezérkar fő hírszerzési igazgatóságának vezetője irányította, ami jól mutatja, hogy Moszkva biztonságpolitikai szempontból is kiemelten kezeli a folyamatot.

Moszkva és Kijev között mi várható?

Elemzők szerint a békedokumentum kidolgozása rendkívül nehéz lesz, mivel továbbra is jelentős álláspontbeli különbségek vannak Moszkva és Kijev között a tűzszünet feltételeiről, a területi kérdésekről és a biztonsági garanciákról.