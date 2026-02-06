Hírlevél
Rendkívüli

Merénylet történt Moszkvában, rálőttek Putyin egyik első emberére

merénylet

Merénylet történt Moszkvában, rálőttek Putyin egyik első emberére

41 perce
Merényletet kíséreltek meg egy magas rangú védelmi minisztériumi tisztviselő ellen. Vlagyimir Putyin emberére több lövést adtak le Moszkvában.
merényletMoszkvahajtóvadászat

Moszkvában támadás érte az orosz védelmi tárca egyik magas rangú tisztviselőjét, a hatóságok hajtóvadászatot indítottak az elkövető után. Több lövést adtak le Vlagyimir Putyin egyik első emberére, Vlagyimir Alekszejev altábornagyra – számolt be róla a BBC.

Fotó: MIKHAIL METZEL / AFP

A nyomozás jelenlegi állás szerint február 6-án egy moszkvai lakóépületben egy ismeretlen támadó rálőtt Alekszejev altábornagyra, majd elhagyta a helyszínt. A sérültet kórházba szállították. Az elkövető kézre kerítése folyamatban van, a nyomozók térfigyelő kamerák felvételeit elemzik, valamint tanúkat hallgatnak meg. Az orosz sajtó beszámolói szerint az ügyben gyilkossági kísérlet és engedély nélküli fegyvertartás miatt indult büntetőeljárás. A nyomozás irányítását a moszkvai ügyészség vette át.

 

 

 

