Merénylet történt Moszkvában, rálőttek Putyin egyik első emberére

Moszkvában támadás érte az orosz védelmi tárca egyik magas rangú tisztviselőjét, a hatóságok hajtóvadászatot indítottak az elkövető után. Több lövést adtak le Vlagyimir Putyin egyik első emberére, Vlagyimir Alekszejev altábornagyra – számolt be róla a BBC.

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Fotó: MIKHAIL METZEL / AFP

A nyomozás jelenlegi állás szerint február 6-án egy moszkvai lakóépületben egy ismeretlen támadó rálőtt Alekszejev altábornagyra, majd elhagyta a helyszínt. A sérültet kórházba szállították. Az elkövető kézre kerítése folyamatban van, a nyomozók térfigyelő kamerák felvételeit elemzik, valamint tanúkat hallgatnak meg. Az orosz sajtó beszámolói szerint az ügyben gyilkossági kísérlet és engedély nélküli fegyvertartás miatt indult büntetőeljárás. A nyomozás irányítását a moszkvai ügyészség vette át.