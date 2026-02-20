Moszkvát nem lepte meg az orosz szankciók meghosszabbításáról szóló amerikai döntés

Moszkva nem lepődött meg. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy fogalmazott: a szankciók meghosszabbítása „automatikus” eljárás keretében történt. Hozzátette, Moszkvának nincsenek túlzott elvárásai az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos tárgyalások kapcsán, mivel – mint mondta – a folyamat összetett és elhúzódó, írja a RBC Ukraine.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

Moszkva szerint az oroszellenes szankciók az amerikai gazdaságnak sem jók

Donald Trump amerikai elnök a napokban írta alá azt a rendeletet, amely további egy évvel fenntartja az Oroszország elleni büntetőintézkedéseket. Az elnöki dokumentum szerint Oroszország lépései és politikája továbbra is „szokatlan és rendkívüli fenyegetést” jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára és külpolitikájára.

A Kreml ugyanakkor korábban abban bízott, hogy Washington idővel feloldja a korlátozásokat. Moszkvai álláspont szerint a szankciók nemcsak Oroszországnak, hanem az amerikai gazdaságnak is kárt okoznak.

Kirill Dmitrijev, a Kreml gazdasági megbízottja, Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója, Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner üzletember Moszkvában

Fotó: Alexander Kazakov / AFP

Erről beszélt korábban Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja is, aki szerint az intézkedések több mint 300 milliárd dolláros veszteséget okoztak az amerikai üzleti szférának. Állítása szerint a szankciók feloldása akár 14 ezer milliárd dollár értékű közös projektek előtt is megnyithatná az utat.