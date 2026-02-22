Nagy-Britannia ismét szigorítani próbál a bevándorlási törvényeken

A brit belügyminiszter javaslata szerint a jövőben hosszabb idő lenne szükséges a letelepedési státusz megszerzéséhez azoknak, akik a segélyeket vesznek fel, még akkor is ha ez munka mellett történik. Nagy-Britannia az elmúlt időszakban szigorításokkal próbált úrrá lenni a migráció okozta problémákon – írja a The Guardian.
Nagy-Britanniában egyre több társadalmi feszültséget okoz a migráció, és az annak nyomán fellépő szociális problémák is. Az állam számára óriási terhet jelentenek a sokszor teljes mértékben a segélyre támaszkodó migránsok. Ezek a státuszuk szerint legálisan az országba tartozó migránsok általában élnek a brit állam által kínált támogatási rendszerrel, azaz a segélyezéssel.
Ennek azonban vége lehet, miután Shabana Mahmood belügyminiszter tervei alapján ez a jövőben akár a letelepedési státuszukat is érintheti.
A belügyminiszter tervei szerint innentől fogva akár a kétszeresére is nőhet a letelepedési státusz megszerzéséhez szükséges idő, amennyiben valaki közpénzeket használ fel. Ez még akkor is érvényes lenne, ha az adott illető egyébként munkát vállal és amellett tart igényt a támogatásokra. A Mahmood javaslataival kapcsolatos konzultáció február 12-én zárult le, a változások pedig áprilistól léphetnek hatályba, és várhatóan visszamenőlegesen is alkalmazandók lesznek.
Amennyiben egy bevándorló szeretné csökkenteni a letelepedési státuszhoz szükséges éveket, úgy bizonyos támpontok figyelembevétele mellett ezt meg tudja majd tenni. Csökkentést jelenthet például az angol nyelvtudás, a szociális vagy önkéntes munka és természetesen az adózott jövedelem is. A szempontrendszer azonban ezek ellenére is szankcionálja majd a közpénz felhasználását.
A baloldali szervezetek szinte azonnal riadót fújtak, miután szerintük több ezer bevándorló életét teszi tönkre a kormány a javaslattal, és félő, hogy innentől nem fogják elfogadni a segítséget ezek az emberek még akkor sem, ha szükségük lenne rá.
Egy migrációs jótékonysági szervezet pedig arra figyelmeztetett, hogy amennyiben a törvény jogerőre emelkedik, úgy a gyermekszegénység növekedni fog. A Ramfel szervezet egyik tisztviselője szerint a döntéshozók csak azt érik el ezzel a döntéssel, hogy a szülők heti nyolcvan órát dolgoznak majd, ennek ellenére pedig nőni fog a szegénység.
Nagy-Britannia nem véletlenül döntött így
A szigetországban óriási problémát jelent a migráció, amely összetett problémákat hozott magával. Az egyik legszembetűnőbb azonban a bűnözés emelkedése. Az elmúlt fél évben több olyan súlyos, – sokszor szexuális jellegű – bűncselekményre is fény derült, amelynek elkövetői migránsok voltak. Ezen elkövetők egy része kiskorú volt, ahogy sokszor áldozataik is.
Ezen kívül azonban óriási nyomás nehezedik a szociális ellátórendszerekre is, miközben a nemzetbiztonság kérdése is egyre nagyobb relevanciával bír.
Az ellenőrizetlen bevándorló tömegek ugyanis magukkal hozzák a bűnszervezeteket is. Nemrég Nagy-Britanniában elfogadtak egy törvényjavaslatot, amely értelmében a terrorellenes intézkedésekhez hasonló szigorúsággal lépnek fel a hatóságok az embercsempészek és azok segítői ellen is.
A törvény értelmében a hatóságok átvizsgálhatják a migránsok telefonjait, de akár át is kutathatják a csónakokat és lefoglalhatnak minden elektromos eszközt.
Emellett pedig az is büntethető lenne, aki segíti az embercsempészeket, például gumicsónakot ad el, vagy reklámoz nekik, kifejezetten az embercsempészet céljára.