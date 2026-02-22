Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Félelmetes fegyvert vetettek be az oroszok Ukrajnában

Nagy-Britannia

Nagy-Britannia ismét szigorítani próbál a bevándorlási törvényeken

10 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Shabana Mahmood brit belügyminiszter javaslata szerint a jövőben a letelepedési státusz megszerzéséhez szükséges idő megduplázódna, ha a migránsok segélyből élnének. Nagy-Britannia az elmúlt időszakban több szigorítást is hozott az országban uralkodó tarthatatlan állapotok miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy-Britanniaszigorításmigráció

A brit belügyminiszter javaslata szerint a jövőben hosszabb idő lenne szükséges a letelepedési státusz megszerzéséhez azoknak, akik a segélyeket vesznek fel, még akkor is ha ez munka mellett történik. Nagy-Britannia az elmúlt időszakban szigorításokkal próbált úrrá lenni a migráció okozta problémákon – írja a The Guardian

Nagy-Britannia lakossága elégedetlen a kormány migrációs politikájával, a szigorúbb szabályozás pedig már lehet hogy kevés lesz
Nagy-Britannia lakossága elégedetlen a kormány migrációs politikájával, a szigorúbb szabályozás pedig már lehet hogy kevés lesz 
Fotó: MARCIN NOWAK / ANADOLU

Nagy-Britanniában egyre több társadalmi feszültséget okoz a migráció, és az annak nyomán fellépő szociális problémák is. Az állam számára óriási terhet jelentenek a sokszor teljes mértékben a segélyre támaszkodó migránsok. Ezek a státuszuk szerint legálisan az országba tartozó migránsok általában élnek a brit állam által kínált támogatási rendszerrel, azaz a segélyezéssel. 

Ennek azonban vége lehet, miután Shabana Mahmood belügyminiszter tervei alapján ez a jövőben akár a letelepedési státuszukat is érintheti. 

A belügyminiszter tervei szerint innentől fogva akár a kétszeresére is nőhet a letelepedési státusz megszerzéséhez szükséges idő, amennyiben valaki közpénzeket használ fel. Ez még akkor is érvényes lenne, ha az adott illető egyébként munkát vállal és amellett tart igényt a támogatásokra. A Mahmood javaslataival kapcsolatos konzultáció február 12-én zárult le, a változások pedig áprilistól léphetnek hatályba, és várhatóan visszamenőlegesen is alkalmazandók lesznek.

Amennyiben egy bevándorló szeretné csökkenteni a letelepedési státuszhoz szükséges éveket, úgy bizonyos támpontok figyelembevétele mellett ezt meg tudja majd tenni. Csökkentést jelenthet például az angol nyelvtudás, a szociális vagy önkéntes munka és természetesen az adózott jövedelem is. A szempontrendszer azonban ezek ellenére is szankcionálja majd a közpénz felhasználását. 

A baloldali szervezetek szinte azonnal riadót fújtak, miután szerintük több ezer bevándorló életét teszi tönkre a kormány a javaslattal, és félő, hogy innentől nem fogják elfogadni a segítséget ezek az emberek még akkor sem, ha szükségük lenne rá. 

Egy migrációs jótékonysági szervezet pedig arra figyelmeztetett, hogy amennyiben a törvény jogerőre emelkedik, úgy a gyermekszegénység növekedni fog. A Ramfel szervezet egyik tisztviselője szerint a döntéshozók csak azt érik el ezzel a döntéssel, hogy a szülők heti nyolcvan órát dolgoznak majd, ennek ellenére pedig nőni fog a szegénység. 

Nagy-Britannia nem véletlenül döntött így

A szigetországban óriási problémát jelent a migráció, amely összetett problémákat hozott magával. Az egyik legszembetűnőbb azonban a bűnözés emelkedése. Az elmúlt fél évben több olyan súlyos, – sokszor szexuális jellegű – bűncselekményre is fény derült, amelynek elkövetői migránsok voltak. Ezen elkövetők egy része kiskorú volt, ahogy sokszor áldozataik is. 

Ezen kívül azonban óriási nyomás nehezedik a szociális ellátórendszerekre is, miközben a nemzetbiztonság kérdése is egyre nagyobb relevanciával bír. 

Az ellenőrizetlen bevándorló tömegek ugyanis magukkal hozzák a bűnszervezeteket is. Nemrég Nagy-Britanniában elfogadtak egy törvényjavaslatot, amely értelmében a terrorellenes intézkedésekhez hasonló szigorúsággal lépnek fel a hatóságok az embercsempészek és azok segítői ellen is. 

A törvény értelmében a hatóságok átvizsgálhatják a migránsok telefonjait, de akár át is kutathatják a csónakokat és lefoglalhatnak minden elektromos eszközt. 

Emellett pedig az is büntethető lenne, aki segíti az embercsempészeket, például gumicsónakot ad el, vagy reklámoz nekik, kifejezetten az embercsempészet céljára. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!