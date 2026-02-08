„Ma háborúra készülünk” – sokkoló üzenet érkezett a NATO-tól

A Párizsban megrendezett esemény, amelyen a NATO haditengerészeteinek vezetői gyűltek össze, rendkívül beszédes volt. Az elhangzottak szerint Franciaországnak és szövetségeseinek számolniuk kell egy nagy intenzitású fegyveres konfliktus realitásával a közeljövőben. Amikor a színpadra lépett, hogy elmondja nyitóbeszédét, Fabien Mandon tábornok, Franciaország katonai vezérkari főnöke csupán néhány szóban foglalta össze a párizsi Haditengerészeti Konferencia vezérmotívumát. „Ma háborúra készülünk”– mondta, számolt be cikkében a Breakingdefense.

A NATO háborúra készül

Fotó: AFP

A francia vezérkari főnök figyelmeztetett, hogy Franciaországnak jelenleg „elégtelen számú hajója és fegyverzete van”, és különösen „nagyobb hatótávolságú és pusztítóerejű rakétákra” lenne szükség.

Később Alban Lapointe altengernagy, a francia haditengerészet vezérkari főnökének helyettese hozzátette: Európának 2030-ra fel kell készülnie a háborúra „minden dimenzióban”, és „ennek eléréséhez meg kell erősítenünk eszközeinket, támogatási rendszereinket és gondolkodásmódunkat”.

A haditengerészeti konferencia panelbeszélgetésén vezérkari főnökökből álló küldöttség vett részt, név szerint: Nicolas Vaujour francia tengernagy, Giuseppe Berutti-Bergotto olasz tengernagy, Harold Liebregs holland (és Benelux) altengernagy, Sir Gwyn Jenkins brit tábornok, valamint Daryl Caudle amerikai tengernagy.

Beszédeikben mind az öten megemlítették a fenyegetések sokféleségét, de Kína nevét kizárólag Caudle hozta szóba.

A többiek Oroszországot jelölték meg elsődleges fenyegetésként.

Vaujour megjegyezte, hogy „a nemzetközi szabályozás eszközei már nem működnek”, és a fenyegetés nemcsak államokra és megbízott szereplőkre – például a Vörös-tengeren tevékenykedő húszikra – terjed ki, hanem „a tengerfenéktől az űrig” nyúlik, ami egy évtizeddel ezelőtt még nem volt jellemző.

❗️🇫🇷🌊 “When we decide to do so, we can now block the Baltic Sea at any time, and that would be bad news for Russia,” said the Chief of the General Staff of the French Armed Forces, General Fabien Mandon. pic.twitter.com/b7Zt0LjzI1 — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) February 6, 2026

Utalva Ukrajna drónokkal elért figyelemre méltó sikereire az orosz flotta ellen, hangsúlyozta: „ez megmutatja, hogy a siker kulcsa a rugalmasság, ezért a haditengerészetnek eleve alkalmazkodónak kell lennie” – ami elismerése szerint rendkívül nehéz feladat.

Caudle rámutatott, hogy a jelentős katonai képességekhez való belépési küszöb költsége folyamatosan csökken, és megemlítette a húszik által a Vörös-tenger térségében kilőtt ballisztikus rakétákat is.

Jenkins szerint a technológiai fejlődés üteme és a világrend rendkívül nehezen kiszámítható széttöredezése bizonytalansághoz vezet. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy szinte normalizáltuk az ukrajnai háborút, miközben a médiát más események – például Grönland vagy az Epstein-ügy aktái – kötik le.

Ugyanakkor figyelmeztetett: az orosz beruházások az északi flottában nem csökkentek, ezért a fregattok és tengeralattjárók nem elegendők, más megközelítésre van szükség.

Liebregs megjegyezte: „orosz kapcsolatokkal rendelkező hajók kószálnak létfontosságú infrastruktúrák közelében, drónok repülnek a területünk felett, GPS-zavarás és -blokkolás sújt minket. Ezt nem szabad új normális állapotként elfogadnunk.” Hangsúlyozta: „szintet kell lépnünk, és fel kell készülnünk a háborúra.”

A beszédet követően a médiának nyilatkozva Liebregs hozzátette: ha az ukrajnai háború véget ér, ezzel az ellenféllel egy új háborúval fogunk szembenézni.

Olaszország aggályai inkább a Földközi-tenger térségére összpontosulnak, mintsem a Balti-tengerre vagy az Északi-sarkvidékre, de ott sem stabil a helyzet: „a Szövetség déli szárnya nem túl stabil.”

Mindannyian beszéltek a személyzettel működtetett és a személyzet nélküli rendszerek közötti munkamegosztásról, valamint a hajók modularitásáról. „A kulcs az, hogyan tudjuk az embereket és a gépeket együttműködésre bírni” – fogalmazott Jenkins.