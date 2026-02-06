Németország háborúra készül: szimulálták, ahogy a NATO szembekerül Oroszországgal

Mi történne, ha Oroszország megtámadna minket? – tette fel a kérdést a Bundeswehr hamburgi egyetemén tartott háborús szimulációs játék. A WELT közlése szerint a forgatókönyv fiktív, de a fenyegetés valós, a hadijáték pedig segít fényt deríteni arra, hol vannak a gyenge pontok és hogyan lehet azokat kijavítani.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, egyre több jel utal arra, hogy Európa már nem csupán elméleti lehetőségként számol egy jövőbeli háborúval Oroszországgal szemben. Mark Rutte NATO-főtitkár 2025 júniusában úgy fogalmazott:
a történelem megtanított bennünket arra, hogy a béke megőrzéséhez fel kell készülnünk a háborúra.
Hadijáték: NATO vs. Oroszország
2025 decemberében a Bundeswehr hamburgi egyetemén két csapat csapott össze egymással: a német szövetségi kormány szövetségesei (kék csapat) szemben a Kremllel (piros csapat). A szimuláció a következőképp indult: 2026. október 27-én orosz csapatok állnak Litvánia határánál, láthatóan készen arra, hogy bevonuljanak a NATO-tagállamba. A szövetségi kancellár válságtanácskozásra hívta össze legfontosabb minisztereit és tanácsadóit. Miután mindenki helyet foglalt az asztal körül, megnyitotta az ülést.
Az ilyen szimulációkat, amelyekben konkrét forgatókönyveket játszanak végig, hadijátéknak nevezik. Ez a hadsereg és a kormányok alapvető eszköztárához tartoznak, és segítenek felmérni a kritikus pontokat még a baj bekövetkezése előtt. A hadijátékok eredményei többnyire titkosak maradnak, de a WELT most nyilvánosságra hozta azt. Biztonságpolitikai szakértők egyetértenek abban, hogy Oroszország ismét Európa meghatározó nagyhatalmává akar válni.
A cél eléréséhez Oroszország – ha szükséges – a közvetlen katonai összecsapást is mérlegeli a NATO-val
– nyilatkozta korábban Martin Jäger, a német Szövetségi Hírszerző Szolgálat vezetője.
Carsten Breuer vezérkari főnök szerint a decemberi hadijáték kiértékelése hozzájárul ahhoz, hogy Németország felkészültebb legyen a háborúra. Többek között erősítheti a „döntésekhez szükséges bátorságot” – írja Breuer a Bundeswehr hadijáték-kézikönyvének előszavában. A cikk hangsúlyozza, hogy az ilyen szimulációk nem jósolják meg a jövőt, de segítenek feltárni a gyenge pontokat, javítani a döntéshozatali folyamatokat, és megérteni az ellenfél logikáját. Példaként említi, hogy a Litvániában állomásozó német páncélosdandár saját gyakorlatai során komoly kommunikációs sebezhetőséget azonosított, mert túl sok elektronikus jelet bocsát ki, ami célponttá teszi. A szerzők szerint a cél az, hogy Németország még a válság előtt felismerje és kijavítsa a hiányosságait, mert csak egy felkészült és ellenálló demokrácia tud elrettentéssel békét fenntartani, a cikk végkövetkeztetése az, hogy
a döntésképtelenség maga is veszély, mert ha valaki nem dönt, akkor mások fognak helyette dönteni.