Németországban komoly vita robbant ki a ramadán idején az imára hívás miatt

Göttingen városában elszabadultak az indulatok, miután a baloldali polgármester társadalmi egyeztetés nélkül engedélyezte a müezzin imára hívását a böjti időszak alkalmából. Németországban komoly társadalmi viták zajlanak az iszlám vallásról és annak szertartásairól, különösképpen a müezzin kérdésében – írja az Exxpress.

Németországban komoly társadalmi vita zajlik a Ramadán árnyékában

Az iszlám vallás szerves részét képezi a napi ötszöri imádság, amelyre rendszerint a müezzin hívja a híveket a mecset legmagasabb tornyából, a minaretből, az úgynevezett adzán elmondásával vagy eléneklésével. Ez azonban számos társadalmi vitát indított el a menekülteket nagy számban befogadó országokban, így Németországban is.

Göttingen városának szocialista vezetője, Petra Broistedt lényegében saját jogon engedélyezte a müezzin hívását az iszlám böjtre, azaz a Ramadánra való tekintettel.

A döntés azonban széleskörű társadalmi vitát eredményezett. Az SPD színeiben politizáló Broistedt azzal védte az intézkedést, hogy miután a német alkotmány védi a vallásszabadságot, így nem volt szükség külön testületi döntéshez az engedélyezésre. A szocialista politikus természetesen a jobboldali szélsőségekkel való szembenállásként igyekezett keretezni a döntést.

Sokan azonban kritikával éltek, amelynek egy része a városban található mecsetre, míg egy másik része az iszlám terjeszkedésére vonatkozott.

A müezzin imára hívása kedden ugyanis a göttingeni Königsstiegen található Ditib mecsetből hangzott fel. A Ditib, a „Diyanet Işleri Türk Islam Birligi” rövidítése, Németország legnagyobb iszlám vallási szervezete, amely a török ​​Vallásügyi Minisztérium (Diyanet) közvetlen irányítása alá tartozik. A szervezet körül pedig számtalan antiszemita botrány robbant már ki az évek alatt, amik most a vita hevében újra a felszínre törtek.

A másik aspektus azonban ennél sokkal érdekesebb. Ahmad Mansour iszlám szakértő például egyértelműen a müezzin ellen foglalt állást és óva intett a „politikai iszlám hatalmi demonstrációjától”. Mansour kijelentései egyébként rávilágítanak arra a mélyben meghúzódó kérdésre, hogy mennyire választható szét az iszlám vallás az élet minden területére kiterjedő szabályrendszere az államigazgatástól és a polgári léttől.

Az egyik legélesebb kritika a döntés kapcsán a Göttingeni Fiatal Uniótól érkezett, akik a radikalizmus és a vallási fanatizmus felé vezető első lehetséges lépésként aposztrofálták a történteket.

A sajtó kérdéseire válaszolva Göttingen polgármestere elmondta, hogy a Ditib közösség a következő hetekben párbeszédet folytat a helyi lakosokkal és az érdeklődő nyilvánossággal annak érdekében, hogy megvizsgálják egy rendszeres imára hívás lehetőségét, amely havonta egyszer, péntek délben hangozna el.