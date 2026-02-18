Németországot támadják az ukránok az Északi Áramlat felrobbantása után

Ügyvédei szerint embertelen körülmények között tartják fogva Szerhij K.-t, akit az Északi Áramlat felrobbantásával vádolnak. Az ukránok az akció végrehajtása után most Németországot támadják, amiért szerintük nem biztosít megfelelő körülményeket az állami terrorizmussal vádolt férfinek – írja a Kyiv Independent.

Az ukránok Németországot támadják a gyanúsított börtönbeli körülményei miatt

Az Északi Áramlat gázvezetéket nem sokkal az orosz-ukrán háború kitörése után felrobbantották. Habár több verzió is napvilágot látott arról, hogy ki volt a felelős az akcióért, ma már egyértelműen tudható, hogy ukrán állami terrorizmus állt a vezeték felrobbantása mögött. A német hatóságok a nyomozás során megállapították, hogy Szerhij K., egykori ukrán tiszt volt azt, aki az akciót végrehajtó csapatot koordinálta.

Szerhij K.-t még nyáron fogták el a nemzetközi elfogató parancs alapján Olaszországban, ahol családjával nyaralt, augusztusban pedig ki is adták Németországnak.

Szerhij K. kapcsolata ukrán ügyvédeivel a németországi kiadatása után néhány rövid találkozóra korlátozódott, amelyeken egy tolmács is részt vett, aki a beszélgetést két, folyamatosan jelen lévő helyi biztonsági szolgálati tisztnek fordította. A férfi ügyvédei szerint ez már önmagában jogellenes volt, azonban más okok miatt is panasszal éltek.

Dmitro Lubinec ombudsman és az ukrán ügyvédek ugyanis aggodalmukat fejezték ki Szerhij K. körülményei miatt, ami kapcsán kiemelték a mobiltelefon-hívások korlátozását, a vegán étrendi igényeinek elhanyagolását, valamint a korlátozott szabadtéri testmozgás és téli lábbeli hiányát. A jogászok egészen odáig mentek, hogy Németországot kínzással vádolták meg a vélt hiányosságok kapcsán.

„Úgy vélem, ez egy politikai ügy, és nincs közvetlen bizonyíték Szerhij részvételére ezekben az eseményekben, és nem is lehet” – nyilatkozta Szerhij K. ügyvédje.

A német hatóságok azonban állítják, hogy elégséges bizonyítékkal rendelkeznek, valamint további adatokat is gyűjtenek az ügy kapcsán. Jelenleg a vádak egy hamis okirat és egy sofőr vallomásán nyugszanak, aki a csapatot szállította az akció idején.

A tárgyalás áprilisban vagy májusban kezdődhet, az első meghallgatásokra pedig várhatóan a nyár végén kerül majd sor.

Az ukrán vezetés és a vád alá helyezett Szerhij K. is tagadja egyébként, hogy bármi köze lenne a vezeték felrobbantásához. Volodimir Zelenszkij még 2023-ban úgy nyilatkozott, hogy Ukrajnának nincs köze az akcióhoz, az ilyen feltételezések pedig csak Moszkva malmára hajtják a vizet. Ez már csak azért is érdekes, mert Szerhij K. védelmének egyik sarkalatos pontja volt, hogy a vezeték felrobbantása egyébként sem lett volna bűncselekmény, hiszen az akció megfelel az önvédelem kritériumainak.