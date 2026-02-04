A baloldali spanyol képviselő a „népességcserét” ünnepli és a bevándorlóknak választójogot is adna

Népességcserét szeretne a spanyol baloldal. A spanyol Podemos párt egyik legismertebb politikusa, Irene Montero egy rendezvényen arról beszélt, hogy szerinte Spanyolországnak több bevándorlóra és népességcserére van szüksége, írja a Junge Freiheit.
A 37 éves képviselő a lelkes közönség előtt azt mondta: reméli, hogy a bevándorlás „megszabadítja Spanyolországot a fasisztáktól és a rasszistáktól”.
Szó szerint úgy fogalmazott, hogy „természetesen szeretnék népességcserét”.
Népességcsere kívánatos
Montero hangsúlyozta, hogy szerinte a bevándorlókat – különösen a „színes bőrű embereket” – arra kellene kérni, hogy „ne hagyják őt ennyi fasisztával egyedül”.
A Podemos emellett támogatja, hogy a bevándorlók szavazati jogot kapjanak. A politikus szerint már elérték, hogy sok migráns legalizálja a tartózkodását, a következő lépés pedig az állampolgárság megszerzése lenne. Ha a jelenlegi törvények ezt nem teszik lehetővé, a párt kész lenne azokat megváltoztatni.
Montero szerint a „népességcsere elmélete” valójában a „fasiszták, rasszisták és opportunisták” lecserélését jelentené dolgozó emberekre – függetlenül attól, hogy azok milyen származásúak.
Több százezer illegális migráns kaphat papírokat
A spanyol balközép kormány a múlt héten bejelentette, hogy mintegy 840 ezer jelenleg papírok nélkül az országban tartózkodó migráns számára biztosítana legális státuszt. A program kidolgozásában a Podemos is részt vett, bár a párt 2023 novembere óta már nem tagja a kormánykoalíciónak.
A radikális baloldali párt közleményében „sürgős szociális igazságossági intézkedésnek” nevezte a lépést, amely szerintük százezrek alapvető jogait ismeri el. A Podemos úgy fogalmazott, hogy a korábbi helyzet „intézményes rasszizmus” volt, amely csak fokozta a kizsákmányolást és a gyűlöletet.
Franciaországban is tapsolnak a migrációnak
Hasonló hangok hallatszottak januárban Franciaországban is. Jean-Luc Mélenchon, a La France Insoumise (Engedetlen Franciaország) radikális baloldali párt vezetője egy rendezvényen kijelentette: az ő pártja „a Nagy Csere pártja”.
Mélenchon szerint az önkormányzati választásoknak „a francia nép sokszínű politikai tudatát” kell tükrözniük, és pártjának az „új Franciaországot”, a „nagy generációváltás Franciaországát” kell megtestesítenie.
A kijelentések éles bírálatot váltottak ki a jobboldalon. Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke az X-en azt írta:
Legalább egy dolog világos: Jean-Luc Mélenchon a társadalom szétforgácsolását védi, azt az időt, amikor kisebbségek állnak szemben a néppel, és emellett a politikai iszlám követeléseit.