A New York-i Times Square-en tartott ramadáni imáról készült videó futótűzként terjed az interneten, miután az imavezető a tömeg előtt azt kiáltotta: „Tudassuk velük, hogy mi vesszük át New York Cityt!” A felvétel komoly indulatokat váltott ki a közösségi médiában, ahol sokan fenyegetésként értelmezték az elhangzottakat, és egyesek már politikai lépéseket is sürgetnek – adott hírt az esetről az Exxpress.

New York muszlim átvételéről beszélt egy imám a ramadáni ima során

Fotó: AFP

A felvétel 2026. február 20-án készült. Aznap este számos muszlim gyűlt össze a Times Square-en, hogy közösen végezzék el a taráwíh imát – a ramadán böjti hónapja alatti hagyományos, éjszakai kiegészítő imát. Ezután következik az a részlet, amely azóta vírusszerűen terjed a világhálón.

Holy smokes. A muslim in New York just said the quiet part out loud…



He announces they are TAKING OVER the city and the entire crowd erupts in chants of “Allahu Akbar”



This is horrifying.

pic.twitter.com/Rwxm6LGJ6n — Jack (@jackunheard) February 21, 2026

Az imavezető mikrofonnal fokozza a hangulatot: „Adj nekem kétszer annyit – vagy hallassátok igazán a hangotokat ott jobb oldalon!” Ezután a tömeghez fordulva kiáltja: „Takbír!” – az imára hívó felhívást, amelyre a válasz: „Allahu Akbar” („Isten nagyobb”). Az összegyűlt résztvevők egységes és hangos kórusban válaszolnak.

Hozzáteszi:

Ó, ne ijesszétek meg őket, testvérek, nyugalom!

Ezután közösségi médiás videókra utal:

Ki látta azokat a videókat, ahol azt mondják: Ó, Istenem, a muszlimok átveszik New Yorkot? Láttátok őket?

Majd elhangzik a kulcsmondat:

Tudassuk velük, hogy mi vesszük át New York Cityt! Takbír!

Ismét hangos „Allahu Akbar” visszhangzik a téren.

A vírusként terjedő klip alatt az X-en érezhetően óriási volt a felháborodás. Sok felhasználó a jelenetet „hatalomátvételként” vagy fenyegetésként értelmezte.

Egyes kommentelők közvetlen párhuzamot vonnak a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokkal („Ideje visszavenni az országunkat – ezek ugyanazok az emberek, akik felrobbantották a World Trade Centert”). Mások politikai ellenlépéseket sürgetnek („Szükségünk van egy alkotmánymódosításra”).

Egy iráni felhasználó azt írja, hogy az ilyen képek „fájdalmasan ismerősnek” tűnnek.

Többen követelik: „Menjetek vissza az országaitokba!”

Of course, the organization that arranged the Islamic prayer gathering in Times Square, New York, is thanking the first Muslim mayor, Zohran Mamdani, and praying that soon there will be more like him (Muslim). https://t.co/2ZIVAcdsVH pic.twitter.com/1erx27Sirb — Yossi BenYakar (@YossiBenYakar) February 21, 2026

Egy másik felvételen az imavezetőt interjúvolják meg. Amikor Zohran Mamdaniról, New York City első muszlim polgármesteréről kérdezik, így válaszol: „Örülök, hogy kezdünk egyenlőként megjelenni a társadalomban, mert egyenlőek vagyunk.” Hozzáteszi: „A muszlimok világszerte elért fejlődése hihetetlen – az algebrától a csillagászatig. Hogy most van az első muszlim polgármesterünk, alhamdulillah, fantasztikus. De talán hamarosan lesz egy második is.”