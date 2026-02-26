New York muszlim átvételéről beszélt egy imám a ramadáni ima során

A New York-i Times Square-en tartott ramadáni imáról készült videó futótűzként terjed az interneten, miután az imavezető a tömeg előtt azt kiáltotta: „Tudassuk velük, hogy mi vesszük át New York Cityt!” A felvétel komoly indulatokat váltott ki a közösségi médiában, ahol sokan fenyegetésként értelmezték az elhangzottakat, és egyesek már politikai lépéseket is sürgetnek – adott hírt az esetről az Exxpress.
A felvétel 2026. február 20-án készült. Aznap este számos muszlim gyűlt össze a Times Square-en, hogy közösen végezzék el a taráwíh imát – a ramadán böjti hónapja alatti hagyományos, éjszakai kiegészítő imát. Ezután következik az a részlet, amely azóta vírusszerűen terjed a világhálón.
Az imavezető mikrofonnal fokozza a hangulatot: „Adj nekem kétszer annyit – vagy hallassátok igazán a hangotokat ott jobb oldalon!” Ezután a tömeghez fordulva kiáltja: „Takbír!” – az imára hívó felhívást, amelyre a válasz: „Allahu Akbar” („Isten nagyobb”). Az összegyűlt résztvevők egységes és hangos kórusban válaszolnak.
Hozzáteszi:
Ó, ne ijesszétek meg őket, testvérek, nyugalom!
Ezután közösségi médiás videókra utal:
Ki látta azokat a videókat, ahol azt mondják: Ó, Istenem, a muszlimok átveszik New Yorkot? Láttátok őket?
Majd elhangzik a kulcsmondat:
Tudassuk velük, hogy mi vesszük át New York Cityt! Takbír!
Ismét hangos „Allahu Akbar” visszhangzik a téren.
A vírusként terjedő klip alatt az X-en érezhetően óriási volt a felháborodás. Sok felhasználó a jelenetet „hatalomátvételként” vagy fenyegetésként értelmezte.
Egyes kommentelők közvetlen párhuzamot vonnak a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokkal („Ideje visszavenni az országunkat – ezek ugyanazok az emberek, akik felrobbantották a World Trade Centert”). Mások politikai ellenlépéseket sürgetnek („Szükségünk van egy alkotmánymódosításra”).
Egy iráni felhasználó azt írja, hogy az ilyen képek „fájdalmasan ismerősnek” tűnnek.
Többen követelik: „Menjetek vissza az országaitokba!”
Egy másik felvételen az imavezetőt interjúvolják meg. Amikor Zohran Mamdaniról, New York City első muszlim polgármesteréről kérdezik, így válaszol: „Örülök, hogy kezdünk egyenlőként megjelenni a társadalomban, mert egyenlőek vagyunk.” Hozzáteszi: „A muszlimok világszerte elért fejlődése hihetetlen – az algebrától a csillagászatig. Hogy most van az első muszlim polgármesterünk, alhamdulillah, fantasztikus. De talán hamarosan lesz egy második is.”
Egy nő kiborult a migránsok miatt
Egy korábbi cikkünkben számoltunk be róla, hogy az Egyesült Államokban egyre nagyobb az elégedetlenség az illegális bevándorlással szemben. A felháborodás nem áll meg a bűncselekményeket elkövető migránsoknál. Sokan azokat is bírálják, akik nem vállalnak munkát, mégis az állami juttatásokból élnek. Egy bevándorlásellenes megmozduláson rögzített felvétel jól mutatja, milyen hangulat uralkodik jelenleg az amerikai közvéleményben.
Pedofíliával, emberöléssel és terrorizmussal is vádolt migránsokat is elfogtak
Ahogy arról előzőleg is hírt adtunk cikkünkben, Donald Trump a hivatalba való beiktatása napján bejelentette, hogy kitoloncolja az országból az illegálisan az Egyesült Államok területén tartózkodó bevándorlókat.
A több millió illegális migráns kitoloncolásának első, előkészítő lépéseként Trump elnök a beiktatása után közvetlenül arra utasította az Egyesült Államok Bevándorlási Hivatalát (Immigration and Customs Enforcement – ICE), hogy azonnal kezdje meg a bűnügyi nyilvántartásokban bűncselekmények elkövetése miatt szereplő illegális bevándorlók kitelepítését az országból.
Az ICE ezt követően kevesebb mint egy hét alatt több mint 5500 köztörvényes bűnözőként nyilvántartott bevándorlót tartóztatott le számos összehangolt rajtaütés során.