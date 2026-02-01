Irán ismét felpörgeti atomprogramját?

A Planet Labs PBC amerikai műholdas vállalat által készített légi felvételek arról árulkodnak, hogy az Iszfahánban és Natanzban található nukleáris létesítményeknél a nyári 12 napos háború óta először észleltek jelentős mozgást. A képek szerint két sérült épület fölé új tetőszerkezetet húztak, ami szakértők szerint arra utalhat, hogy az iráni tudósok megpróbálják kimenteni azokat a kulcsfontosságú nukleáris eszközöket és anyagokat, amelyek átvészelték a bombázásokat, és elkerülték az izraeli vagy amerikai hírszerzés figyelmét – hívja fel a figyelmet a The Telegraph brit napilap.

Donald Trump jelentős amerikai erőt vezényelt Irán térségébe (Fotó: AFP)

Ez a tevékenység december eleje óta zajlik, annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben az iszlám köztársaságot belső zavargások rázták meg, az Egyesült Államok katonai beavatkozással fenyegette meg Teheránt. A háború óta Irán elsősorban ballisztikus rakétaprogramjának újjáépítésére összpontosított, de a mostani jelek szerint az atomprogram maradványait sem hagyták veszni.

Mint arról beszámoltunk, a nukleáris létesítmények helyreállítása érdekében tett lépések mellett Teherán a tengeren is demonstrálja erejét. Vasárnaptól kezdődően az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) haditengerészete kétnapos hadgyakorlatot tart a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban.

Ez a tengerszoros a globális energiaellátás egyik legkritikusabb pontja, ahol a világ napi olajtermelésének mintegy húsz százaléka halad át. Legkeskenyebb pontján alig 34 km széles.

A gyakorlat során várhatóan olyan gyorsnaszádokat is bevetnek, amelyek képesek rakétákat indítani hadihajók ellen. A helyzetet különösen veszélyessé teszi, hogy Donald Trump utasítására jelentős amerikai haderő, köztük az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és kísérőhajói vonultak fel a térségben.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) határozott üzenetet küldött Teheránnak, figyelmeztetve az IRGC-t, hogy tartózkodjanak a veszélyes megközelítésektől és átrepülésektől.

Nem fogjuk tolerálni az IRGC nem biztonságos akcióit

– szögezték le.

A múltban az iráni gyorsnaszádok többször is provokatív módon közelítettek meg nyugati hadihajókat; 2023-ban például fedezetlen géppuskaállásokkal kísértek egy amerikai rombolót és egy brit fregattot. Washington most egyértelművé tette: az efféle fenyegető fellépést a jövőben nem tűrik el.