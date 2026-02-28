Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

A WTI nyersolaj ára több mint 7 százalékkal emelkedett, miután Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen. A hirtelen drágulás azért következett be, mert a közel-keleti térség a globális kőolajtermelés mintegy egyharmadát adja. A kialakult helyzet a globális olajáramlás jelentős átrendeződésével, valamint az iráni olajexport jelentős csökkenésével fenyeget. A JP Morgan becslése szerint napi mintegy 2,1 millió hordó olaj sorsa forog kockán – számolt be róla a Bloomberg.

Az olaj ára jelentős emelkedéssel reagált a közel-keleti konfliktusra

Fotó: Lapis Renáta

A WTI határidős jegyzése több mint 7 százalékkal, hordónként közel 73 dollárra emelkedett, ami 2022 márciusa óta a legnagyobb egynapos növekedés. Az európai földgáz ára – amely szintén jelentős közel-keleti exportcikk – szintén megugrott, miközben az arany ára is kilőtt. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Truth Social-ön közzétett bejegyzésében arra szólította fel Teheránt, hogy kössön megállapodást „mielőtt túl késő lenne”. Hozzátette: a következő, már tervezett támadások még brutálisabbak lesznek.

Bár a piac fő aggodalma az, hogy az ellátás megszakadhat a harcok eszkalációja miatt, az OPEC tagjai továbbra is jelentős tartalékkal rendelkeznek. Emellett a Nemzetközi Energiaügynökség, szükség esetén készen áll a beavatkozásra és képes összehangolni a stratégiai készletek felszabadítását az árak stabilizálása érdekében.

A legtöbb elemző továbbra is úgy látja, hogy az Izrael és Irán közötti közvetlen támadások rövid távú árfelhajtó kockázatot jelentenek

– mondta Karen Young, a Columbia Egyetem Globális Energiastratégiai Központjának vezető kutatója. De minden attól függ, hogy Irán hogyan dönt a válaszlépésekről, valamint attól, meddig tart a konfliktus.

A Világgazdaság elemzése szerint Irán válaszlépése sokkal nagyobb hatással lehet a piacokra, mint maga az izraeli–amerikai támadás. A Brent a 78 dolláros hordóként árat is elérte, majd egy kisebb korrekció után a piaci ár 74–75 dollár körül stabilizálódott. Az áremelkedés az elmúlt évek egyik legnagyobb napi olajár változása volt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Hormuzi-szoros a világ egyik legszűkebb tengeri átjárója, azonban a szoros a világgazdasági kockázatok, geopolitikai feszültségek és az olajárakat befolyásoló tényezők gyűjtőpontja is. Már az útvonalat érintő puszta fenyegetés is megemelheti az árakat azáltal, hogy növeli a tankerhajók biztosítási költségeit és lassítja a szállításokat.

Irán eddig soha nem zárta le teljesen a szorost, mivel ez számára is fájó lépés lenne, de többször fenyegetőzött ezzel. Kína – amely az iráni export több mint 80 százalékát vásárolja fel, valamint jelentős mennyiséget vesz Szaúd-Arábiából és más öböl menti országokból – szintén érintett lenne. A szakértői elemzések több lehetséges kimenetelt látnak

. Az alapforgatókönyv egy korlátozott csapással számol, amely nem érinti a tengeri szállítási útvonalakat és az olajexportot. Ebben az esetben az árak rövid ideig megugranának, majd stabilizálódnának. Ha azonban az iráni export tartósan kiesne, vagy a konfliktus kiterjedne a többi közel-keleti országra is, akkor az áremelkedés sokkal jelentősebb lenne és tartósan magasan maradna az olaj és a földgáz világpiaci ára.