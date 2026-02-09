Könyörtelenül kifigurázták a woke sirámokat a kommentelők

Az Associated Press (AP) amerikai hírügynökség éles kritikát fogalmazott meg több európai országgal szemben, amiért a milánói téli olimpiai csapataikból „hiányzik a sokszínűség” – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.

Az AP szerint az európai téli olimpiai csapatok túl fehérek (Fotó: AFP)

A szerzők szerint az elmúlt évtizedekben az Európába irányuló tömeges migráció alapjaiban változtatta meg a kontinens demográfiai összetételét, ám a nemzeti válogatottak – szerintük sajnálatos módon – még mindig a hagyományos európai lakosságot tükrözik. Míg az Egyesült Államok büszkén hirdeti, hogy történetének „legszínesebb” csapatát küldte a játékokra, addig

a lap szerint Franciaország, Németország és Svájc keretei „kiábrándítóan hasonlítanak Svédországéhoz: túlnyomórészt fehérek és hiányoznak belőlük a bevándorlók”.

A cikk különösen Svédországot pécézte ki magának, nehezményezve, hogy a skandináv ország csapata szinte kizárólag etnikai svédekből áll. Az egyetlen kivételként Mika Zibanejad NHL-játékost említik, akinek édesapja iráni származású, de az AP szerint ez édeskevés. A hírügynökség statisztikákkal próbálja alátámasztani felháborodását: rámutatnak, hogy a 10 milliós svéd lakosság mintegy 2 millió tagja külföldön született, felük Ázsiában vagy Afrikában. A progresszív logika szerint ebből egyenesen következnie kellene annak, hogy a svéd sífutó-válogatottnak is le kellene képeznie ezt az arányt.

A szerzők megszólaltattak egy szomáliai nőt, Maryan Hashit is, aki 2009-ben érkezett családjával Svédországba. A történet szerint Hashi egészen 2018-ig nem is tudta, hogy van egy sípálya az otthonától öt percre, amíg egy kollégája nem javasolta neki a snowboardozást egy integrációs projekt keretében.

Ha nincs információd, hozzáférésed, és senki sem csinálja a környezetedben – a snowboard alapvetően fehér sport –, és ha nem vagy megfelelően integrálódva a közösségbe, akkor nem sokat tudsz róla

– panaszolta a nő, mintha a téli sportok iránti érdeklődés hiánya valamiféle kirekesztés eredménye lenne.

Még az AP által megszólaltatott szakértő, Josef Fahlen, az Umea Egyetem sportpedagógia professzora is kénytelen volt elismerni a nyilvánvalót: a nem európai bevándorlók gyermekei valószínűleg nem fognak olyan sportokat űzni, amelyeket a szüleik nem ismernek. Teljesen logikus, hogy egy eritreai származású gyerek a futball felé fordul, hiszen a foci létezik Eritreában. A síelés nem – mutatott rá a professzor a józan ész diktálta tényre, amelyet a cikk írói láthatóan nehezen fogadnak el.