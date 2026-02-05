A Fehér Háztól a budapesti meghívásig: Orbán Viktor és Donald Trump találkozóinak története – videó

Orbán Viktor a Mandiner Klubest szerdai rendezvényén arról beszélt, hogy régóta szó van Donald Trump esetleges magyarországi látogatásáról, és amennyiben előrelépés történik az ukrajnai háború rendezésében, Budapest lehet a békecsúcs helyszíne.
Arra a kérdésre, hogy tud-e bármit az elnök esetleges érkezéséről, Orbán Viktor röviden úgy válaszolt:
Csalogatom.”
Hozzátette, hogy konkrét időpontokat is felvetett. Határozott megállapodás született arról is, hogy ha előrelépés lesz a béke ügyében, akkor az ukrajnai békemegállapodás csúcstalálkozóját Budapesten rendezik meg – hangsúlyozta a kormányfő.
Van egy határozott megállapodás is, amit az amerikai elnökkel, meg az orosz elnökkel is megkötöttem, ami arról szól, hogyha lesz előrelépés és lesz békecsúcs, akkor az Budapesten lesz
– mondta, hozzátéve, hogy mindkét fél megerősítette erre vonatkozó szándékát.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország akkor is kitartott Donald Trump mellett, amikor az európai liberális sajtó élesen támadta őt.
Mi végig kitartottunk, és egy ilyen helyzetben szerintem előbb-utóbb meg kell látogatni a magyarokat
– fogalmazott a miniszterelnök. „Trump elnök tartozik azzal a gesztussal, hogy eljöjjön Magyarországra, és köszöntse a magyarokat” – mondta. Kiemelte, egy ilyen látogatás nem feltétlenül konkrét ügyekről szólna, hanem arról, hogy az amerikai elnök személyesen beszéljen céljairól, tiszteletéről és az együttműködés lehetőségeiről.
Ne valamiért jöjjön ide, csak jöjjön ide, és köszöntse a magyarokat
– zárta.
A kijelentés kapcsán érdemes áttekinteni Orbán Viktor és az amerikai elnök korábbi egyeztetéseit. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tájékoztatása szerint a magyar miniszterelnök és Donald Trump eddig hat kétoldalú találkozót tartott, ezek közül kettőt a Fehér Házban.
Csúcstalálkozók – Fehér Ház
Az első találkozót 2019. május 13-án tartották Washingtonban. Donald Trump amerikai elnökként fogadta Orbán Viktort a Fehér Ház Ovális Irodájában. A megbeszélésen a migráció, a NATO-n belüli együttműködés és a közép-európai biztonságpolitikai kérdések kerültek szóba.
A második fehér házi találkozót 2025. november 7-én tartották. Orbán Viktor hat év után tért vissza az Ovális Irodába, a találkozót követő sajtótájékoztatón pedig elhangzott: ez volt a két vezető hatodik kétoldalú egyeztetése, egyben a második washingtoni tárgyalásuk.
A 2025-ös találkozón Magyarország energiaellátásának biztonsága, a nukleáris együttműködés, az amerikai beruházások, valamint a védelmi és űripari kapcsolatok kerültek a középpontba. A felek emellett az ukrajnai háború helyzetéről és a béke lehetőségeiről is egyeztettek.
Donald Trump a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elismerőleg méltatta Orbán Viktort.
A tény az, hogy ő egy nagyszerű vezető, és mindenhol tisztelik. Vannak, akik nem feltétlenül szeretik őt, de azok a vezetők tévedtek
– mondta Donald Trump Orbán Viktort méltatva.
Ha megnézzük a bevándorláshoz és más dolgokhoz való hozzáállását, ha megnézzük Európát, akkor láthatjuk, hogy hatalmas hibákat követtek el a bevándorlás terén. Ez nagyon súlyosan árt nekik. Ő nem követett el hibát a bevándorlás terén. Ezért mindenki tiszteli. Néhányan kedvelik. És elmondhatom, hogy én kedvelem és tisztelem. Magyarországot megfelelően vezeti. És ezért lesz nagyon sikeres a közelgő választásokon
– mondta az Egyesült Államok elnöke, majd Orbán Viktor is reagált a kérdésre.
Mi vagyunk az egyetlen kormány Európában, amely modern kereszténynek tekinti magát. Az összes többi Európában alapvetően liberális baloldali kormány. Ezért 2010 óta igyekszünk olyat tenni, ami eltér a többiekétől, még filozófiai szinten is, és a gyakorlatban is, ahogy az elnök úr is leírta, például a migráció terén. Tehát mi egyfajta különleges sziget vagyunk a liberális óceánban, Európában. Ez a megfelelő kategória annak leírására, amit csinálunk
– fogalmazott Orbán Viktor.
Korábbi, nyilvánosan ismert egyeztetések
- Orbán Viktor és Donald Trump 2024-ben két alkalommal is találkozott a floridai Mar-a-Lago birtokon, ahol a nemzetközi politikai helyzetről, mindenekelőtt a háború és a béke kérdéséről egyeztettek.
- 2025 őszén mindketten részt vettek a Sharm el-Sheikhben tartott közel-keleti békecsúcson.
A miniszterelnököt ott is méltatta az amerikai elnök: Donald Trump beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktort nagyszerű embernek és vezetőnek nevezte.
„Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít” – fogalmazott Trump. Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelen lévő vezetőket.
– Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk
– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is hangsúlyozta, hogy a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért. Az Európai Unió tagállamai közül, Magyarországon kívül csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.
A nemzetközi sajtó már csak Donald Trump egyik legfontosabb szövetségeseként utal a magyar miniszterelnökre.
- Amint azt az Origo is megírta, új nemzetközi békekezdeményezést indított Donald Trump: az Egyesült Államok elnöke Davosban jelentette be és írta alá a Béketanács alapokmányát, amelynek Magyarország is alapító tagja. Az ünnepségen Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök képviselte, akit Donald Trump „kemény vezetőként” jellemzett, mielőtt a magyar kormányfő aláírta az alapító okiratot. Orbán Viktor nemzetközi szerepét tovább erősíti a Béketanácsban vállalt feladata.