A Fehér Háztól a budapesti meghívásig: Orbán Viktor és Donald Trump találkozóinak története – videó

Orbán Viktor a Mandiner Klubest szerdai rendezvényén arról beszélt, hogy régóta szó van Donald Trump esetleges magyarországi látogatásáról, és amennyiben előrelépés történik az ukrajnai háború rendezésében, Budapest lehet a békecsúcs helyszíne.

Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalása

Fotó: AFP

Arra a kérdésre, hogy tud-e bármit az elnök esetleges érkezéséről, Orbán Viktor röviden úgy válaszolt:

Csalogatom.”

Hozzátette, hogy konkrét időpontokat is felvetett. Határozott megállapodás született arról is, hogy ha előrelépés lesz a béke ügyében, akkor az ukrajnai békemegállapodás csúcstalálkozóját Budapesten rendezik meg – hangsúlyozta a kormányfő.

Van egy határozott megállapodás is, amit az amerikai elnökkel, meg az orosz elnökkel is megkötöttem, ami arról szól, hogyha lesz előrelépés és lesz békecsúcs, akkor az Budapesten lesz

– mondta, hozzátéve, hogy mindkét fél megerősítette erre vonatkozó szándékát.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország akkor is kitartott Donald Trump mellett, amikor az európai liberális sajtó élesen támadta őt.

Mi végig kitartottunk, és egy ilyen helyzetben szerintem előbb-utóbb meg kell látogatni a magyarokat

– fogalmazott a miniszterelnök. „Trump elnök tartozik azzal a gesztussal, hogy eljöjjön Magyarországra, és köszöntse a magyarokat” – mondta. Kiemelte, egy ilyen látogatás nem feltétlenül konkrét ügyekről szólna, hanem arról, hogy az amerikai elnök személyesen beszéljen céljairól, tiszteletéről és az együttműködés lehetőségeiről.

Ne valamiért jöjjön ide, csak jöjjön ide, és köszöntse a magyarokat

– zárta.

A kijelentés kapcsán érdemes áttekinteni Orbán Viktor és az amerikai elnök korábbi egyeztetéseit. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tájékoztatása szerint a magyar miniszterelnök és Donald Trump eddig hat kétoldalú találkozót tartott, ezek közül kettőt a Fehér Házban.

Csúcstalálkozók – Fehér Ház

Az első találkozót 2019. május 13-án tartották Washingtonban. Donald Trump amerikai elnökként fogadta Orbán Viktort a Fehér Ház Ovális Irodájában. A megbeszélésen a migráció, a NATO-n belüli együttműködés és a közép-európai biztonságpolitikai kérdések kerültek szóba.