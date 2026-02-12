Orbán Viktor a sorsdöntő uniós csúcsról jelentkezik – kövesse élőben! – videó

Az Európai Unió vezetői csütörtökön zárt körű tanácskozáson keresik a választ arra, miként lehet megerősíteni az egységes piacot és javítani az EU versenyképességét. A vezetők célja, hogy közös irányt találjanak Európa hosszú távú gazdasági túléléséhez. A tanácskozás első szakasza Mario Draghi előadásával indul, amely arról szól majd, miként hat a geopolitikai és gazdasági környezet átalakulása az Európai Unió versenyképességére. Ezt egy, kizárólag a vezetők részvételével zajló egyeztetés fogja követni. A tanácskozáson Orbán Viktor is részt vesz.

Orbán Viktor miniszterelnök élőben jelentkezik a helyszínről Fotó: MTI

Az egyeztetés zárt ajtók mögött zajlik majd – számolt be róla az Európai Unió hivatalos weboldala.

Orbán Viktor arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök konkrét céldátumot jelölt meg Ukrajna uniós csatlakozására, úgy fogalmazott:

Álom, álom, édes álom.

Az ukrán fenyegetésekről pedig kijelentette:

Természetesen minden ország védi a szuverenitását így mi is és nem hagyjuk magunkat sem fenyegetni, sem zsarolni.

Orbán Viktor: Európa lejtmenetben van

A miniszterelnök hangsúlyozta: Most azért vagyunk itt, mert az európai gazdaság lejtmenetben van.

Hozzáfűzte:

Ezt brüsszeliül úgy mondják, hogy veszít a versenyképességéből. Azért jöttünk össze, hogy megbeszéljük, mit kell csinálni, hogy ne lejtmenetbe legyünk, hanem ismét emelkedjen és növekedjen az európai gazdaság. Szerintem három dolgot kell csinálni. Ez a magyar álláspont. Az első, hogy béke kell, mert háború van, a gazdaság blokkolva van, nem tud növekedni. A háború rossz a gazdaságnak, tehát minél hamarabb békét kell elérni.

Kiemelte: A második dolog, hogy ha van pénzed és az Uniónak van, akkor ne küldd el máshova, ha neked van rá szükséged. Például ne küldd el Ukrajnába. Tehát a második dolog, hogy ha már van pénzünk, és a gazdaságunk lejtmenetben van, akkor nem másnak adjuk oda a pénzünket, hanem költsük magunkra. A harmadik dolog pedig, hogy inkább a versenyképesség, mármint a cégeink, a vállalatainknak az első számú problémája a magas energiaár, csökkentsd le az energiaárat, hozzál a döntéseket és vágd le az energia árát.