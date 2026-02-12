Kiderült, mi Brüsszel terve Magyarországgal - ez egészen félelmetes

A Tisza Párt egy brüsszeli kreálmány; a kormányváltás szándékát Kijevből és Brüsszelből finanszírozzák azt remélve, hogy létrejön egy ukrán- és Brüsszelbarát kormány – mondta Orbán Viktor az uniós vezetők találkozójára tartva a Patrióta YouTube-csatornának.

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: AFP

A miniszterelnök a Patrióta oldalára csütörtökön feltöltött videóban kiemelte: létezik egy Brüsszel–Kijev megállapodás, amely arról szól, hogy hogyan kell vagy lehet behozni Ukrajnát az Európai Unióba, és ez a megállapodás rögzíti, hogy „Magyarország egy probléma”, ezért a „magyar kormányt mindenképpen el kell mozdítani”.

Az egész Tisza Párt, meg minden, ami körülötte van, „brüsszeli kreálmány”, amelyet azért hoztak létre, hogy a magyar nemzeti kormány helyett legyen egy Brüsszel- és ukránbarát kormány Magyarországon, amely beengedi az ukránokat az Európai Unióba és végrehajtja Brüsszelnek azokat az utasításait, amelyeket a magyar kormány és személy szerint a magyar miniszterelnök eddig megtagadott, legyen szó a migrációról, az energiáról vagy az Ukrajnába küldendő pénzekről – mondta.

Orbán Viktor szólt arról is: az uniós vezetők különböző témákban szoktak megbeszéléseket tartani, de „a végén minden Ukrajnáról, illetve az Ukrajnába küldendő pénzről szól”. A mostani találkozó meghívójában az szerepel, hogy „jól megvitatjuk majd az európai versenyképesség kérdését”, de hogy lehet versenyképessé tenni az európai országokat, ha közben a pénzt elküldjük Ukrajnába? – tette fel a kérdést.

„Tehát vagy versenyképesség, vagy Ukrajna finanszírozása” – szögezte le a miniszterelnök.

Kiemelte: az, hogy az Európai Unió termékei a világpiacon egyre kevésbé eladhatóak, mert drágábbak, mint a versenytársaink azonos termékei, leginkább abból fakad, hogy az energia ára Európában 3–4-szer magasabb, mint Kínában vagy az Egyesült Államokban.

Emlékeztetett: a budapesti európai uniós csúcson elfogadtak egy dokumentumot, amelyben szerepel, hogy a versenyképesség felé tett első lépés az olcsóbb energia. Azóta semmi nem történt ebben az ügyben, sőt, inkább az ellenkezőjét csinálták, mert azzal, hogy az orosz olajat és gázt egyre inkább szorítják ki az európai piacokról, drágítják az energiát.

A nyugati típusú olaj ma körülbelül 13 dollárral drágább hordónként, mint az orosz olaj. Tehát ha arra vagyunk kényszerítve, hogy 13 dollárral drágábban vásároljunk meg egy hordó olajat, mint ahogy eddig tettük, akkor a versenyképesség nem javulni fog, hanem romlani – mondta Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy ehhez nem járul hozzá.

Ezért harcolunk Brüsszellel szemben, hogy ne erőltessék ránk a drágább, igaz, nem orosz olajat és gázt, mert megölik vele egyfelől a háztartásokat (...), másfelől a vállalkozásainkat, holott az ellenkezőjét kellene tenni, támogatni kellene őket, hogy versenyképesebbek legyenek

– fogalmazott.