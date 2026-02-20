Orbán Viktor Washingtonból figyelmeztet: Ukrajna a káoszban és a kormányváltásban érdekelt Magyarországon

A világpolitika központjában, Washingtonban zajlott le a Donald Trump által életre hívott Béketanács első ülése, ahol Magyarország – a testület egyetlen európai uniós alapító tagjaként – a legmagasabb szinten képviseltette magát. A diplomáciai siker árnyékában azonban Orbán Viktor miniszterelnök a tanácskozást követő sajtótájékoztatón rántotta le a leplet arról a veszélyes játszmáról, amelyet Ukrajna folytat Magyarország ellen.
A kormányfő nyíltan beszélt arról, hogy Ukrajna elemi érdeke a magyarországi káosz megteremtése. Mivel a nemzeti kormány következetesen a béke pártján áll, és nem enged a fegyverszállítási követeléseknek, Kijev stratégiát váltott: beavatkozik a választásokba.
Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen, lehetőleg olyan természetű zűrzavar, amelynek az árát az emberek fizetik meg, és így hozzá tudnak járulni egy nekik kedvező ukránbarát kormány létrehozásához
– fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnök rámutatott: az ukrán vezetés az energiaellátás veszélyeztetésével, az olcsó olaj elzárásával próbálja elérni, hogy a benzin ára ezer forintra ugorjon, és a rezsicsökkentés megvédése lehetetlenné váljon. A cél egyértelmű: a gazdasági nehézségeken keresztül megbuktatni a szuverén magyar kormányt. Orbán Viktor nemcsak a zsarolási kísérletekről, hanem a hazai ellenzék és Kijev összefonódásáról is konkrétumokat árult el. Mint mondta, a magyar szolgálatoknak pontos tudásuk van arról, hogy Ukrajna finanszírozza a Tisza Pártot.
Tehát arról pontos tudásunk van abban a formában, hogy meglehetősen kifinomult informatikai szolgáltatásokat adnak át és végeznek a Tisza javára ellenszolgáltatás nélkül. Ez dokumentált és ismert dolog, ezzel a magyar parlament nemzetbiztonsági bizottsága is foglalkozott
– jelentette ki a kormányfő.
A tét tehát hatalmas: ukránbarát bábkormány kerül-e hatalomra, amely vinné a magyarok pénzét, fegyvereit és fiait a frontra, vagy marad a békepárti vezetés.
A Béketanács beszéd helyett cselekszik
Miközben Kijev a konfliktus eszkalálásán dolgozik, Washingtonban a béke építése zajlott. Orbán Viktor a Béketanács ülését követően kifejtette:
a régi mamutszervezetek, mint az ENSZ, kudarcot vallottak, nem képesek kezelni a válsággócokat. Donald Trump kezdeményezése egy szükségszerű, pragmatikus reakció erre a tehetetlenségre.
A Béketanács nem üres konferenciákat tart, hanem cselekszik: a Gázai övezet újjáépítésére máris dollármilliárdokat ajánlottak fel. A miniszterelnök rávilágított: Magyarország részvétele logikus, hiszen a 2015-ös válság óta minden magyar tudja, hogy a közel-keleti instabilitás azonnal megjelenik a déli határkerítésnél.
Bár a Béketanács nem kívánja átvenni az ENSZ helyét, ahogy Donald Trump fogalmazott, „felügyelni fogja” azt, hogy a világszervezet végre megfelelően működjön. Edi Rama albán miniszterelnök találóan úgy fogalmazott: a Béketanács talán segít felrázni a világszervezetet, amelyet „haldokló óriásnak” titulált.
Trump: Teljes támogatásom Orbán Viktoré
A washingtoni találkozó egyik legfontosabb üzenete a magyar–amerikai szövetség megingathatatlansága volt. Donald Trump a nyitóbeszédében külön köszöntötte a magyar miniszterelnököt, és egyértelmű üzenetet küldött a választások előtt álló Magyarországnak.
Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon. Azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez. Elképesztő munkát végzett a bevándorlás tekintetében
– jelentette ki az amerikai elnök.
Trump méltatta a magyar kormányfő migrációs politikáját, szembeállítva azt a nyugati vezetők gyengeségével.
De Orbán Viktor miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom
– hangsúlyozta, hozzátéve: biztos abban, hogy Orbán Viktor a választásokon is jól fog teljesíteni. A két vezető kétoldalú tárgyalást is folytatott, ahol a gazdasági együttműködés mellett egy lehetséges budapesti Trump-látogatás is szóba került, bár mint Orbán Viktor a sajtótájékoztatón elmondta, mindkét vezető naptára meglehetősen telített jelenleg.
Magyarország nem elszigetelt, hanem úttörő
Miközben Európa nagy része még mindig a háborús pszichózisban ragadva távol maradt, Magyarország miniszterelnöke ott ül a Béketanácsban a döntéshozó asztalnál a világ vezető hatalmaival, alaposan rácáfolva a magyar kormány nemzetközi elszigeteltségét szajkózó hangokra.
Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz
– fogalmazott ezzel kapcsolatban Orbán Viktor, utalva arra, hogy a békepárti állásponthoz, ahogy a migráció kérdésében is történt, idővel mások is csatlakozni fognak.