Orbán Viktor Washingtonból figyelmeztet: Ukrajna a káoszban és a kormányváltásban érdekelt Magyarországon

A világpolitika központjában, Washingtonban zajlott le a Donald Trump által életre hívott Béketanács első ülése, ahol Magyarország – a testület egyetlen európai uniós alapító tagjaként – a legmagasabb szinten képviseltette magát. A diplomáciai siker árnyékában azonban Orbán Viktor miniszterelnök a tanácskozást követő sajtótájékoztatón rántotta le a leplet arról a veszélyes játszmáról, amelyet Ukrajna folytat Magyarország ellen.

Orbán Viktor miniszterelnök képviselte Magyarországot a Béketanács washingtoni ülésén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A kormányfő nyíltan beszélt arról, hogy Ukrajna elemi érdeke a magyarországi káosz megteremtése. Mivel a nemzeti kormány következetesen a béke pártján áll, és nem enged a fegyverszállítási követeléseknek, Kijev stratégiát váltott: beavatkozik a választásokba.

Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen, lehetőleg olyan természetű zűrzavar, amelynek az árát az emberek fizetik meg, és így hozzá tudnak járulni egy nekik kedvező ukránbarát kormány létrehozásához

– fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök rámutatott: az ukrán vezetés az energiaellátás veszélyeztetésével, az olcsó olaj elzárásával próbálja elérni, hogy a benzin ára ezer forintra ugorjon, és a rezsicsökkentés megvédése lehetetlenné váljon. A cél egyértelmű: a gazdasági nehézségeken keresztül megbuktatni a szuverén magyar kormányt. Orbán Viktor nemcsak a zsarolási kísérletekről, hanem a hazai ellenzék és Kijev összefonódásáról is konkrétumokat árult el. Mint mondta, a magyar szolgálatoknak pontos tudásuk van arról, hogy Ukrajna finanszírozza a Tisza Pártot.

Tehát arról pontos tudásunk van abban a formában, hogy meglehetősen kifinomult informatikai szolgáltatásokat adnak át és végeznek a Tisza javára ellenszolgáltatás nélkül. Ez dokumentált és ismert dolog, ezzel a magyar parlament nemzetbiztonsági bizottsága is foglalkozott

– jelentette ki a kormányfő.

A tét tehát hatalmas: ukránbarát bábkormány kerül-e hatalomra, amely vinné a magyarok pénzét, fegyvereit és fiait a frontra, vagy marad a békepárti vezetés.

A Béketanács beszéd helyett cselekszik

Miközben Kijev a konfliktus eszkalálásán dolgozik, Washingtonban a béke építése zajlott. Orbán Viktor a Béketanács ülését követően kifejtette:

a régi mamutszervezetek, mint az ENSZ, kudarcot vallottak, nem képesek kezelni a válsággócokat. Donald Trump kezdeményezése egy szükségszerű, pragmatikus reakció erre a tehetetlenségre.

A Béketanács nem üres konferenciákat tart, hanem cselekszik: a Gázai övezet újjáépítésére máris dollármilliárdokat ajánlottak fel. A miniszterelnök rávilágított: Magyarország részvétele logikus, hiszen a 2015-ös válság óta minden magyar tudja, hogy a közel-keleti instabilitás azonnal megjelenik a déli határkerítésnél.