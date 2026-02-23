Orbán Viktor a Béketanácsban: Trump dicsérete, ukrán zsarolás és magyar vétó – videó

Orbán Viktor a Béketanács első ülésén

A hét kiemelt diplomáciai eseménye volt a Béketanács első ülése, amelyen Orbán Viktor is részt vett. Donald Trump a találkozón sokadszorra nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett. Az amerikai elnök úgy fogalmazott: „Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon, azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez.”

Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Trump hozzátette, hogy a magyar kormányfőt „teljes mellszélességgel” támogatja, és a közelgő választások kapcsán is bizakodó: „Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni.”

Az elnök Orbán Viktorhoz fordulva ezt mondta: „Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nagyszerű országot vezetsz.”

Ukrajna zsarolja Magyarországot

A hét egyik legélesebb konfliktusa az energiabiztonság körül alakult ki. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: Ukrajna nem indította újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amit a kormány politikai zsarolásnak tart.

A tárcavezető bejelentette:

Magyarország nem fogja megszavazni az Európai Unió 20. szankciós csomagját mindaddig, amíg az olajszállítás nem áll helyre.

Folyamatos feszültség a Közel-Keleten

Az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti egyeztetések új szakaszba léptek, de a térségben továbbra is fennáll a katonai eszkaláció veszélye. A nemzetközi közösség a humanitárius folyosók fenntartására és a fogolycserék folytatására összpontosít.

A tárgyalások középpontjában a hosszabb távú fegyvernyugvás feltételei és a civil lakosság védelme áll, miközben a közvetítő országok igyekeznek garanciákat kialakítani a megállapodások betartására. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a térségben időről időre újabb incidensek történnek.

Donald Trump amerikai elnök tíz–tizenöt napos határidőt adott Iránnak a nukleáris megállapodás ügyében. Bár Washington és Teherán között továbbra is folynak az egyeztetések, a feszültség érezhetően fokozódik, és egy esetleges katonai eszkaláció lehetősége sem került le a napirendről.