Orbán Viktor a Béketanácsban: Trump dicsérete, ukrán zsarolás és magyar vétó – videó

Orbán Viktor a Béketanács első ülésén
A hét kiemelt diplomáciai eseménye volt a Béketanács első ülése, amelyen Orbán Viktor is részt vett. Donald Trump a találkozón sokadszorra nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett. Az amerikai elnök úgy fogalmazott: „Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon, azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez.”
Trump hozzátette, hogy a magyar kormányfőt „teljes mellszélességgel” támogatja, és a közelgő választások kapcsán is bizakodó: „Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni.”
Az elnök Orbán Viktorhoz fordulva ezt mondta: „Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nagyszerű országot vezetsz.”
Ukrajna zsarolja Magyarországot
A hét egyik legélesebb konfliktusa az energiabiztonság körül alakult ki. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: Ukrajna nem indította újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amit a kormány politikai zsarolásnak tart.
A tárcavezető bejelentette:
Magyarország nem fogja megszavazni az Európai Unió 20. szankciós csomagját mindaddig, amíg az olajszállítás nem áll helyre.
Folyamatos feszültség a Közel-Keleten
Az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti egyeztetések új szakaszba léptek, de a térségben továbbra is fennáll a katonai eszkaláció veszélye. A nemzetközi közösség a humanitárius folyosók fenntartására és a fogolycserék folytatására összpontosít.
A tárgyalások középpontjában a hosszabb távú fegyvernyugvás feltételei és a civil lakosság védelme áll, miközben a közvetítő országok igyekeznek garanciákat kialakítani a megállapodások betartására. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a térségben időről időre újabb incidensek történnek.
Donald Trump amerikai elnök tíz–tizenöt napos határidőt adott Iránnak a nukleáris megállapodás ügyében. Bár Washington és Teherán között továbbra is folynak az egyeztetések, a feszültség érezhetően fokozódik, és egy esetleges katonai eszkaláció lehetősége sem került le a napirendről.
Brüsszel kitart a szankciók mellett
Az Európai Unió továbbra is újabb szankciós csomag előkészítésén dolgozik Oroszországgal szemben. A 20. csomag elfogadása azonban kérdésessé vált a magyar bejelentés után.
A brüsszeli vezetés változatlanul a katonai és pénzügyi támogatás fenntartása mellett érvel, miközben egyre több tagállamban merülnek fel gazdasági és energiabiztonsági aggályok.
Orosz–ukrán háború: újabb diplomáciai és katonai feszültségek
Az orosz–ukrán háború a héten is meghatározta az európai politikai napirendet. A frontvonalakon folytatódtak a harcok: az ukrán fővárosban ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. Oroszország ballisztikus rakétákkal támadt, Kijevben pedig több robbanást is lehetett hallani. A károkról egyelőre nincsenek pontos jelentések.