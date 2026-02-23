Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Orbán Viktor

Orbán Viktor a Béketanácsban: Trump dicsérete, ukrán zsarolás és magyar vétó – videó

14 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A múlt hét külpolitikai eseményeit a békekezdeményezések, a szankciós viták és a növekvő regionális feszültségek határozták meg. Orbán Viktor részt vett a Béketanács első ülésén, ahol Donald Trump – sokadszorra – nyilvánosan méltatta és támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt. Közben az Európai Unió a 20. szankciós csomag elfogadására készül, Magyarország azonban jelezte: nem szavazza meg a javaslatot. A magyar kormány szerint Ukrajna politikai zsarolást alkalmaz azzal, hogy leállította és nem indítja újra a Magyarország felé irányuló kőolajszállítást. A Közel-Keleten és az orosz–ukrán háború frontján is változatlanul fennmaradt a feszültség.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktororosz-ukrán háborúheti összefoglalóBéketanács

Orbán Viktor a Béketanács első ülésén

A hét kiemelt diplomáciai eseménye volt a Béketanács első ülése, amelyen Orbán Viktor is részt vett. Donald Trump a találkozón sokadszorra nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett. Az amerikai elnök úgy fogalmazott: „Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon, azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez.” 

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Trump hozzátette, hogy a magyar kormányfőt „teljes mellszélességgel” támogatja, és a közelgő választások kapcsán is bizakodó: „Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni.”

Az elnök Orbán Viktorhoz fordulva ezt mondta: „Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nagyszerű országot vezetsz.”

Ukrajna zsarolja Magyarországot

A hét egyik legélesebb konfliktusa az energiabiztonság körül alakult ki. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: Ukrajna nem indította újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amit a kormány politikai zsarolásnak tart.

A tárcavezető bejelentette: 

Magyarország nem fogja megszavazni az Európai Unió 20. szankciós csomagját mindaddig, amíg az olajszállítás nem áll helyre.

Folyamatos feszültség a Közel-Keleten

Az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti egyeztetések új szakaszba léptek, de a térségben továbbra is fennáll a katonai eszkaláció veszélye. A nemzetközi közösség a humanitárius folyosók fenntartására és a fogolycserék folytatására összpontosít. 

A tárgyalások középpontjában a hosszabb távú fegyvernyugvás feltételei és a civil lakosság védelme áll, miközben a közvetítő országok igyekeznek garanciákat kialakítani a megállapodások betartására. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a térségben időről időre újabb incidensek történnek.

Donald Trump amerikai elnök tíz–tizenöt napos határidőt adott Iránnak a nukleáris megállapodás ügyében. Bár Washington és Teherán között továbbra is folynak az egyeztetések, a feszültség érezhetően fokozódik, és egy esetleges katonai eszkaláció lehetősége sem került le a napirendről.

Brüsszel kitart a szankciók mellett

Az Európai Unió továbbra is újabb szankciós csomag előkészítésén dolgozik Oroszországgal szemben. A 20. csomag elfogadása azonban kérdésessé vált a magyar bejelentés után.

A brüsszeli vezetés változatlanul a katonai és pénzügyi támogatás fenntartása mellett érvel, miközben egyre több tagállamban merülnek fel gazdasági és energiabiztonsági aggályok.

Orosz–ukrán háború: újabb diplomáciai és katonai feszültségek

Az orosz–ukrán háború a héten is meghatározta az európai politikai napirendet. A frontvonalakon folytatódtak a harcok: az ukrán fővárosban ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. Oroszország ballisztikus rakétákkal támadt, Kijevben pedig több robbanást is lehetett hallani. A károkról egyelőre nincsenek pontos jelentések.

Ukrajna újabb komoly válaszlépésre számíthat
Orbán Viktor bejelentette az ukránokkal szembeni ellenlépéseket
Szijjártó Péter újabb blokkolást jelentett be a zsaroló Ukrajna irányába

 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!