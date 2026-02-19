Washingtoni felszólalás: Orbán Viktor beszéde a Béketanácson

Orbán Viktor miniszterelnök felszólalt a washingtoni Béketanács első ülésén. Magyarország alapító tagja a Donald Trump kezdeményezésére létrejött testületnek, ami elemzők szerint is jól mutatja hazánk megerősödött nemzetközi súlyát. A magyar–amerikai kapcsolatok az utóbbi időben tovább erősödtek, ezért a kormányfő beszédét különös figyelem övezte. Orbán Viktor felszólalását videón is megmutatjuk.

Davosban írták alá a Béketanács alapító okiratát (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MT)

A miniszterelnök beszédében megköszönte a magyar emberek nevében is Donald Trump eddigi erőfeszítéseit a béke érdekében, valamint azt is hangsúlyozta, hogy az orosz–ukrán háború egy Trump-adminisztráció alatt elképzelhetetlen lett volna. Orbán Viktor egyúttal kiemelte, hogy Magyarország az egyetlen olyan ország az Európai Unióban, amely alapító tagként a legmagasabb szinten képviselteti magát a Béketanácsban.

Trump elnök hivatalba lépése nagyszerű lehetőséget kínál a béketeremtésre irányuló erőfeszítések megsokszorozására nemcsak Gázában, hanem Ukrajnában is. Európában világosan megértjük, hogy a közel-keleti, és különösen a gázai biztonsági helyzet jelentős hatással van Európa biztonságára

– hangsúlyozta Orbán.

A miniszterelnök egyúttal azt is elmondta, hogy az elmúlt évtizedekben a nemzetközi szervezetek nem tudták betölteni szerepüket a béke és a stabilitás megőrzésében világszerte, azonban most új kezdeményezésekre van szükség, Európában pedig komoly tanácskozások folynak a Béketanács jövőbeni szerepéről.

Biztosak vagyunk benne, hogy Trump elnök kezdeményezése a Béketanács létrehozására egy lépés a helyes irányba. Elnök úr, büszkék vagyunk arra, hogy az alapító tagok között lehetünk, és örülünk, hogy egy ilyen nagyszerű társaságban lehetünk. Nagyon szépen köszönjük!

– zárta felszólalását a kormányfő.