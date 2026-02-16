Orbán Viktor diplomáciai nagyüzemben, újabb magyar áldozatok Ukrajnában

Újabb magyar ember halt meg az Ukrajnában zajló háborúban, az áldozat családjával a kormány felveszi a kapcsolatot, és minden lehetséges segítséget megad a számukra. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte hétfőn Budapesten, szerdán pedig ismét egy magyar áldozatról számolt be a külügyminiszter.
Ezúttal egy 45 éves, a bátyúi kistérségből származó férfi halt meg, akit – a külgazdasági és külügyminiszter szavai szerint – felesége és gyermeke már hiába vár haza.
A katolikus egyházfő humanitárius segítséget küldött Ukrajnába a téli időszak és az orosz támadások okozta nehézségek enyhítésére. A XIV. Leó pápa jóvoltából küldött szállítmány áramfejlesztőket és nagy mennyiségű orvosi ellátmányt tartalmazott, amelyek már megérkeztek a rászorulókhoz.
XIV. Leó pápa 80 elektromos áramfejlesztőt és több ezer darab orvosi felszerelést küldött Ukrajnába, hogy segítsen a civileknek megbirkózni a rendkívüli téli hideggel és az állandó támadásokkal.
Mindeközben Münchenben egymásra talált a háborúpárti elit és a Tisza Párt. Magyar Péter Münchenben a Zelenszkij-terv mellett tette le a voksát. A Tisza Párt elnöke a konferencián számos olyan vezetőtől kapott eligazítást, akik a leghatározottabban támogatják Kijev katonai és pénzügyi megsegítését. Magyar Péter szerint nincs háborús fenyegetés és nincs központi brüsszeli terv sem – erről beszélt egy videóban.
Mivel Ukrajna továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken, Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria-kőolajvezetéken keresztül – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon. Szlovákia megerősítette a magyar álláspontot, miszerint Ukrajna miatt nem indul újra a kőolajszállítás.
Diplomáciai nagyüzem
Rendkívül sűrű diplomáciai napok vannak Magyarországon: egymás után látogatott Budapestre a kínai és az amerikai külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez jól mutatja, mennyire „elszigetelt” az ország, miközben a találkozók azt jelzik, hogy Magyarország továbbra is fontos szereplő a nemzetközi politikában és a békefolyamatokban.
Orbán Viktor eközben részt vett Belgiumban az informális EU-csúcson is. Az egyeztetés zárt ajtók mögött zajlott. Orbán Viktor arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök konkrét céldátumot jelölt meg Ukrajna uniós csatlakozására, úgy fogalmazott: „Álom, álom, édes álom”.
Az ukrán fenyegetésekről pedig kijelentette:
Természetesen minden ország védi a szuverenitását így mi is és nem hagyjuk magunkat sem fenyegetni, sem zsarolni.
Budapestre látogatott a héten a kínai külügyminiszter is. Vang Ji látogatása kapcsán Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy míg Európa rohamosan veszít versenyképességéből, és építi le kapcsolatait Kínával, addig mi több lábon állunk, és folyamatosan fejlesztjük gazdasági együttműködésünket.
Orbán Viktor a videóban arról beszélt Vang Ji kínai külügyminiszter budapesti látogatása kapcsán, hogy ez a találkozó számunkra fontos, a következő 2-3 év gazdasági sikereihez döntő módon járulhat hozzá.
Vasárnap délután pedig Budapestre érkezett Marco Rubio amerikai külügyminiszter is, akivel hétfőn tárgyalnak majd.