Orbán Viktor diplomáciai nagyüzemben, újabb magyar áldozatok Ukrajnában

Újabb magyar ember halt meg az Ukrajnában zajló háborúban, az áldozat családjával a kormány felveszi a kapcsolatot, és minden lehetséges segítséget megad a számukra. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte hétfőn Budapesten, szerdán pedig ismét egy magyar áldozatról számolt be a külügyminiszter.

Szijjártó Péter

Ezúttal egy 45 éves, a bátyúi kistérségből származó férfi halt meg, akit – a külgazdasági és külügyminiszter szavai szerint – felesége és gyermeke már hiába vár haza.

A katolikus egyházfő humanitárius segítséget küldött Ukrajnába a téli időszak és az orosz támadások okozta nehézségek enyhítésére. A XIV. Leó pápa jóvoltából küldött szállítmány áramfejlesztőket és nagy mennyiségű orvosi ellátmányt tartalmazott, amelyek már megérkeztek a rászorulókhoz.

XIV. Leó pápa 80 elektromos áramfejlesztőt és több ezer darab orvosi felszerelést küldött Ukrajnába, hogy segítsen a civileknek megbirkózni a rendkívüli téli hideggel és az állandó támadásokkal.

Wow Pope Leo XIV Sends 3 Truckloads of Aid to #Ukraine with 80 Generators for the People Struggling in the Winter Coldhttps://t.co/5bxT62GT3V pic.twitter.com/0a2HNkJkFq — Catholic News World (@catholicnews1) February 9, 2026

Mindeközben Münchenben egymásra talált a háborúpárti elit és a Tisza Párt. Magyar Péter Münchenben a Zelenszkij-terv mellett tette le a voksát. A Tisza Párt elnöke a konferencián számos olyan vezetőtől kapott eligazítást, akik a leghatározottabban támogatják Kijev katonai és pénzügyi megsegítését. Magyar Péter szerint nincs háborús fenyegetés és nincs központi brüsszeli terv sem – erről beszélt egy videóban.

Mivel Ukrajna továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken, Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria-kőolajvezetéken keresztül – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon. Szlovákia megerősítette a magyar álláspontot, miszerint Ukrajna miatt nem indul újra a kőolajszállítás.

Diplomáciai nagyüzem

Rendkívül sűrű diplomáciai napok vannak Magyarországon: egymás után látogatott Budapestre a kínai és az amerikai külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez jól mutatja, mennyire „elszigetelt” az ország, miközben a találkozók azt jelzik, hogy Magyarország továbbra is fontos szereplő a nemzetközi politikában és a békefolyamatokban.