Orbán Viktor elárulta, hogy miért fontosak a kínai–magyar kapcsolatok – videó

Orbán Viktor a videóban arról beszélt Vang Ji kínai külügyminiszter budapesti látogatása kapcsán, hogy ez a találkozó számunkra fontos, a következő 2-3 év gazdasági sikereihez döntő módon járulhat hozzá.

Orbán Viktor fogadta a kínai külügyminisztert Fotó: MTI

Orbán Viktor a videóban kiemelte:

A kínai külügyminiszter ritkán jön, különösen körútra ritkán jön Európába.

Tehát ilyenkor át kell beszélnünk egyszer stratégiai kérdéseket, és át kell tekintenünk konkrét kétoldalú ügyeket is – magyarázta. Hozzátette: 7-8 nagyon komoly beruházás, amit kínai cégek visznek. Emlékeztetett arra is, hogy a legutóbbi években Kínából a legtöbb beruházás 30 százalék fölötti arányban érkezett Magyarországra. Felhíva a figyelmet arra is, hogy

az Unión belül a kínai működő tőke tekintélyes része Magyarországon van, ráadásul modern iparágakban.

Vannak gyárak, amelyeket felépítettünk, és megkezdik a működésüket hamarosan, de van 6-7, amely folyamatban van, és amelyeket folyamatosan támogatni, erősíteni kell – zárta gondolatait.

Szijjártó Péter a kínai külügyminiszter érkezése előtt osztott meg videót a közösségi oldalán.

Néhány perc és itt van Vang Ji barátom, már várjuk itt a Duna-parton, egy rövid vacsora a Dunán a program estére.

Elmondta, hogy már több mint 11 éve ismerik egymást. Emlékeztetett, hogy bejárták a magyar és a nemzetközi sajtót azok a képek, amikor a futócipők ajándékozására került sor.

Tehát ez a barátság segített létrehozni azt a stratégiai együttműködést, ami Magyarország és Kína között van, és amely folyamatosan beruházási rekordokat jelent itt Magyarországon

– emelte ki. A kínai vállalatok sok tízezer modern magyar munkahelyet hoztak létre, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar gazdaságot meg tudtuk erősíteni a nagyon nehéz időkben is, úgyhogy ma tovább építjük ezt a barátságot – zárta gondolatait.