Washingtonból jelentkezik Orbán Viktor – élő sajtótájékoztató

Magyarország alapító tagként kapcsolódott be a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrejött testület munkájába, amely első ülését Washingtonban tartotta. A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük.
A sajtótájékoztató elején Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, január 22-én Davosban aláírták a csatlakozási megállapodásokat a Béketanácshoz, a Béketanács munkájában részt venni kívánó országok, és a mai napon Donald Trump elnök meghívására itt Washingtonban megtörtént a Béketanács alakuló ülése, valamint a Béketanács alapdokumentumainak elfogadása, mintegy 30 ország vezetőinek jelenlétében, akik között az egyetlen európai uniós alapító tagként Orbán Viktor képviselte Magyarországot.
A béketanács alakuló ülése mellett miniszterelnök úr kétoldalú tárgyalást folytatott Donald Trump amerikai elnökkel is, ahol a gazdasági együttműködés további fokozását, az ukrajnai béketeremtés lehetőségét és Trump elnök úr nagy nemzetközi együttműködésre vonatkozó terveit vitatták meg
– fogalmazott a külügyminiszter.
Sűrűvé vált a nemzetközi politika – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Béketanács ülése után tartott sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett, három hónappal ezelőtt járt Washingtonban, majd a davosi találkozón vett részt Donald Trump társaságában.
A béketanács egy reakció valójában. A mi értelmezésünkben az történt, hogy léteznek nagy nemzetközi szervezetek, mamutok is, mint az ENSZ, amelynek az a dedikált, meghatározott, kirendelt, elvárt célja, hogy a konfliktusmennyiséget, a válsággócoknak a veszélyességét, az csökkentse. És azt látjuk hosszú évek óta, hogy ezek a hagyományos és bevett nemzetközi intézmények nem látják el, nem tudják ellátni ezt a feladatukat
– fogalmazott a miniszterelnök. Mint mondta, ez váltotta ki az amerikai kezdeményezést, hogy „próbáljuk valahogy másképpen”. Hozzátette, ez azt jelenti, hogy nem zárják be a régi intézményeket, hanem próbáljunk egy más logika mentén létrehozni országcsoport együttműködéseket, akik nem konferenciákat tartanak, hanem meghatározott felajánlásokat tesznek, valamilyen részt vállalnak egy probléma megoldásában. Az egészet Gáza váltotta ki, tehát onnan indultunk, ahogy egy rendes üzletemberekből álló pragmatikus amerikai kormány esetében ez logikus – fogalmazott a miniszterelnök.
Mint mondta, ebből alakult ki egy nemzetközi szervezet.
Ez lett a béketanács, és megnézték, hogy kik azok, akik ebben hajlandóak részt venni. Nagyon érdekes a térkép, ha ránéznek majd, kik vesznek ebben részt és kik nem. Ugye a konfliktuszónáktól sújtott térségek és azok szomszédai, mind részt vesznek
– mondta a miniszterelnök, és sorolta: a Béketanácsban ott van az arab, Közép-Ázsia, Közel-Kelet. Európa képviselteti magát a legkevésbé. De hogy kerül Magyarország a gázai rendezés közelébe – tette fel a kérdést a minszterelnök. Mint mondta, csak a harmadik pillantásra válik világossá a válasz. – Hogyha visszaidézzük a 2015-ös migránsválságot, hogy honnan jöttek a migránsok, honnan jönnek fölfele Európa irányába, akkor látjuk, hogy ezekből a válságövezetekből, a közel-keleti válságövezetből érkeztek a legtöbben, hiszen a szíriai válság volt a közvetlen kirobbantó, ami egy szomszédos ország. Tehát 2010 óta, mondjuk úgy, hogy a Keleti pályaudvar óta, minden magyar pontosan tudja, hogy a Közel-Kelet nincs olyan messze, mint amilyennek a térkép alapján az látszik – fogalmazott a miniszterelnök, és hozzátette: arról nem beszélve, hogy a Közel-Keletnek az egyik érintett állama az Izrael, ahol egyébként sok zsidó származású magyar találta meg a jövőjét, és ott élnek, mint ahogy Magyarországon is erős a zsidó közösség, tehát még van egy speciális kötődésünk is ehhez a térséghez.
Az összefüggés az egyszerű: ha a Közel-Keleten béke van, akkor a magyar határt könnyebb megvédeni, ha a Közel-Keleten nincs béke, akkor nehéz védeni a magyar határt, mert nő az illegális migránsok száma – tette hozzá Orbán Viktor, és megjegyzte, egyébként a terep nem ismeretlen nekünk, kevesebbet beszélünk róla, talán mint érdemes volna, de mi elég régóta ott vagyunk abban a térségben a Hungary Helps program keretében. Mint mondta:
Most beszéljünk ezek után a Béketanács és Európa viszonyáról: Egyetlen alapító egész Európából Magyarország.
A miniszterelnök azt mondta, ma már úgy látja, hogy egyre többen vannak, például a román miniszterelnök, és az olasz külügyminiszter is ott volt a tanácsülésen. Orbán Viktor hozzátette, az nem megy majd, hogy Európa kimarad azon térség jövőjének meghatározásából, amelynek egyébként közvetlen hatása van az európai térségre.
Itt majd valami történik. Nem tudjuk még hogyan és milyen formában, de az események ebbe az irányba mutatnak. Tehát nem tartok attól, hogy egyedül maradnánk, a cseh és a szlovák külügyminisztert is láttam ma itt szintén megfigyelőként. Tehát biztos vagyok abban, hogy ahogy az már más ügyekben is előfordult, mi megyünk előre, aztán majd jönnek a többiek is. Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz
– jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy könnyű észrevenni, hogy a különbségek fontos ügyekben az Egyesült Államok kormányzata és az Európai Unió között növekednek. Ilyen a gázai kérdés, de ugyanez a helyzet az ukrán–orosz háborúval is. – Az amerikaiak folyamatosan békekezdeményezéseket tesznek, folyamatosan közvetlen kapcsolatban vannak az oroszokkal, tárgyalnak, miközben az európai vezetők pedig a háború folytatását határozták el – fogalmazott kérdésre válaszolva a miniszterelnök.
Az én határozott állításom, hogy nem tervezik, meg gondolkodnak erről, hanem döntést hoztak arról, hogy ukrán területen le kell győzni az oroszokat, erről nyíltan beszélnek. Ez nem a béke, hanem a háború irányába mutat. Tehát azt látom, hogy a transzatlanti együttműködésnek, Amerika és Európa közötti együttműködésnek az ügye az egyre bonyolultabbá válik. Most Grönlandot még nem is említettem ide. Tehát szerintem észnél kell lenni
– emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette, Európában is van számos ország, aki velünk ért egyet, még ha nem is mondja, tehát Magyarországnak lesz szerepe a jövőben az európai–amerikai együttműködés megjavításában is. A Barátság kőolajvezeték kapcsán Orbán Viktor elmondta, ne lássunk bele többet annál, mint ami. – Itt arról van szó, hogy az ukránoknak az az érdekük, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon, mert a mostani kormányt ők úgy értelmezik, mint ukránellenes kormányt. Ebben nincsen igazuk. Magyarország kormánya egy magyarbarát kormány, minden segítséget megadunk, ami nem tesz tönkre bennünket – jegyezte meg Orbán Viktor.
