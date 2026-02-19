Washingtonból jelentkezik Orbán Viktor – élő sajtótájékoztató

Mint mondta, ebből alakult ki egy nemzetközi szervezet.

Ez lett a béketanács, és megnézték, hogy kik azok, akik ebben hajlandóak részt venni. Nagyon érdekes a térkép, ha ránéznek majd, kik vesznek ebben részt és kik nem. Ugye a konfliktuszónáktól sújtott térségek és azok szomszédai, mind részt vesznek

– mondta a miniszterelnök, és sorolta: a Béketanácsban ott van az arab, Közép-Ázsia, Közel-Kelet. Európa képviselteti magát a legkevésbé. De hogy kerül Magyarország a gázai rendezés közelébe – tette fel a kérdést a minszterelnök. Mint mondta, csak a harmadik pillantásra válik világossá a válasz. – Hogyha visszaidézzük a 2015-ös migránsválságot, hogy honnan jöttek a migránsok, honnan jönnek fölfele Európa irányába, akkor látjuk, hogy ezekből a válságövezetekből, a közel-keleti válságövezetből érkeztek a legtöbben, hiszen a szíriai válság volt a közvetlen kirobbantó, ami egy szomszédos ország. Tehát 2010 óta, mondjuk úgy, hogy a Keleti pályaudvar óta, minden magyar pontosan tudja, hogy a Közel-Kelet nincs olyan messze, mint amilyennek a térkép alapján az látszik – fogalmazott a miniszterelnök, és hozzátette: arról nem beszélve, hogy a Közel-Keletnek az egyik érintett állama az Izrael, ahol egyébként sok zsidó származású magyar találta meg a jövőjét, és ott élnek, mint ahogy Magyarországon is erős a zsidó közösség, tehát még van egy speciális kötődésünk is ehhez a térséghez.

Az összefüggés az egyszerű: ha a Közel-Keleten béke van, akkor a magyar határt könnyebb megvédeni, ha a Közel-Keleten nincs béke, akkor nehéz védeni a magyar határt, mert nő az illegális migránsok száma – tette hozzá Orbán Viktor, és megjegyzte, egyébként a terep nem ismeretlen nekünk, kevesebbet beszélünk róla, talán mint érdemes volna, de mi elég régóta ott vagyunk abban a térségben a Hungary Helps program keretében. Mint mondta:

Most beszéljünk ezek után a Béketanács és Európa viszonyáról: Egyetlen alapító egész Európából Magyarország.

A miniszterelnök azt mondta, ma már úgy látja, hogy egyre többen vannak, például a román miniszterelnök, és az olasz külügyminiszter is ott volt a tanácsülésen. Orbán Viktor hozzátette, az nem megy majd, hogy Európa kimarad azon térség jövőjének meghatározásából, amelynek egyébként közvetlen hatása van az európai térségre.

Itt majd valami történik. Nem tudjuk még hogyan és milyen formában, de az események ebbe az irányba mutatnak. Tehát nem tartok attól, hogy egyedül maradnánk, a cseh és a szlovák külügyminisztert is láttam ma itt szintén megfigyelőként. Tehát biztos vagyok abban, hogy ahogy az már más ügyekben is előfordult, mi megyünk előre, aztán majd jönnek a többiek is. Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz

– jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy könnyű észrevenni, hogy a különbségek fontos ügyekben az Egyesült Államok kormányzata és az Európai Unió között növekednek. Ilyen a gázai kérdés, de ugyanez a helyzet az ukrán–orosz háborúval is. – Az amerikaiak folyamatosan békekezdeményezéseket tesznek, folyamatosan közvetlen kapcsolatban vannak az oroszokkal, tárgyalnak, miközben az európai vezetők pedig a háború folytatását határozták el – fogalmazott kérdésre válaszolva a miniszterelnök.

Az én határozott állításom, hogy nem tervezik, meg gondolkodnak erről, hanem döntést hoztak arról, hogy ukrán területen le kell győzni az oroszokat, erről nyíltan beszélnek. Ez nem a béke, hanem a háború irányába mutat. Tehát azt látom, hogy a transzatlanti együttműködésnek, Amerika és Európa közötti együttműködésnek az ügye az egyre bonyolultabbá válik. Most Grönlandot még nem is említettem ide. Tehát szerintem észnél kell lenni

– emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette, Európában is van számos ország, aki velünk ért egyet, még ha nem is mondja, tehát Magyarországnak lesz szerepe a jövőben az európai–amerikai együttműködés megjavításában is. A Barátság kőolajvezeték kapcsán Orbán Viktor elmondta, ne lássunk bele többet annál, mint ami. – Itt arról van szó, hogy az ukránoknak az az érdekük, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon, mert a mostani kormányt ők úgy értelmezik, mint ukránellenes kormányt. Ebben nincsen igazuk. Magyarország kormánya egy magyarbarát kormány, minden segítséget megadunk, ami nem tesz tönkre bennünket – jegyezte meg Orbán Viktor.

Cikkünk frissül...