Orbán Viktor keményen reagált Zelenszkij kritikájára

Orbán Viktor keményen reagált Zelenszkij kritikájára

1 órája
Közösségi oldalán reagált Orbán Viktor az ukrán elnök legutóbbi kijelentéseire.
Orbán ViktorüzenZelenszkijUkrajnaEurópai Unió

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán angol nyelven közzétett bejegyzésében közvetlenül szólította meg Volodimir Zelenszkijt.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök (balra) tárgyal Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az Európai Tanács csúcstalálkozója előtt (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Orbán Viktor válaszolt

Kedves Volodimir! Köszönöm az újabb kampánybeszédet Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatására. Ez nagyban segít a magyaroknak tisztábban látni a helyzetet

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő szerint azonban az ukrán elnök félreérti a vita lényegét.

Van azonban valami, amit félreértesz: ez a vita nem rólam szól, és nem is rólad. Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről szól. Pontosan ezért nem lehetsz az Európai Unió tagja

– fogalmazott Orbán Viktor.

 

