A német sajtó is reagált Orbán Viktor kijelentéseire

A német Bild azt hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor tovább élezte az Ukrajnával szembeni retorikáját. A lap pontos idézetekkel mutatta be a szombathelyi felszólalást, és arra helyezte a hangsúlyt, hogy a magyar kormányfő szerint Kijev Brüsszelen keresztül olyan döntéseket sürget, amelyek elvágnák Magyarországot az olcsó orosz energiától. A Bild: az Európai Unió 2027-ig tervezi megszüntetni az orosz gázimportot, amely ellen Magyarország és Szlovákia jogi eljárást indított.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A Spiegel ezzel szemben élesebb politikai keretbe helyezte Orbán Viktor kijelentéseit. A német lap szerint miközben az Európai Unió döntő többsége Ukrajna támogatását tartja elsődlegesnek, addig a magyar kormány ettől eltérő álláspontot képvisel. A Spiegel úgy értelmezte, hogy a szombathelyi megszólalás nemcsak Ukrajnának, hanem az uniós energiapolitikának is üzenet volt. A cikk kitért arra is, hogy Magyarország továbbra is orosz energiát importál, és korábban több alkalommal is akadályozta az Ukrajnának szánt uniós támogatásokat.

Az osztrák Heute szintén arról írt, hogy a magyar miniszterelnök újabb markáns kijelentéseket tett Ukrajnával és az Európai Unió terveivel szemben. A lap szerint a beszéd különösen az orosz energiaimport leállításának kérdésében váltott ki vitát, és ismét erős reakciókat generált.

Politikai reakció Brüsszelből is érkezett: a Renew Europe frakcióhoz tartozó European Democrats európai párt közleményében élesen bírálta Orbán Viktort.

Orbán Viktor szombathelyi szerepléséről az orosz és belarusz sajtó is beszámolt. A belarusz beszámoló kitért arra is, hogy Orbán Viktor Ukrajna uniós csatlakozását nem támogatja, ugyanakkor bizonyos együttműködést szükségesnek tart a két ország között.

A beszéd híre megjelent a nyugat-európai bulvársajtó egy részében is: a The Irish Sun is átvette a történetet, míg Ázsiában a Hindustan Times és a Times of India közölt összefoglalót Orbán Viktor kijelentéseiről. Lengyelországban a TVP World foglalkozott a szombathelyi felszólalással, elsősorban az uniós energiapolitikai viták és a magyar kormány álláspontjának bemutatására koncentrálva.