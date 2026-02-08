Hírlevél
Elsöprő Fidesz-győzelem az időközi választáson

Orbán Viktor

A német sajtó is reagált Orbán Viktor kijelentéseire

Orbán Viktor szombathelyi felszólalása az ukrán sajtóban már korábban visszhangot kapott, a nemzetközi médiában azonban összességében csak korlátozott figyelmet váltott ki. Miközben a nyugati sajtó fősodrában nem lett vezető téma, több közép- és kelet-európai, valamint Európán kívüli médium is foglalkozott a kijelentésekkel. A miniszterelnök így fogalmazott: „Amíg Ukrajna Brüsszelt arra ösztönzi, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, addig Magyarország ellensége”. „Amíg ezt teszi, addig Ukrajna – most bocsánatot kell, hogy kérjek – az ellenségünk” – hangzott el pontosan a beszédben.
Orbán Viktornémet sajtóbeszéd

A német Bild azt hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor tovább élezte az Ukrajnával szembeni retorikáját. A lap pontos idézetekkel mutatta be a szombathelyi felszólalást, és arra helyezte a hangsúlyt, hogy a magyar kormányfő szerint Kijev Brüsszelen keresztül olyan döntéseket sürget, amelyek elvágnák Magyarországot az olcsó orosz energiától. A Bild: az Európai Unió 2027-ig tervezi megszüntetni az orosz gázimportot, amely ellen Magyarország és Szlovákia jogi eljárást indított.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

A Spiegel ezzel szemben élesebb politikai keretbe helyezte Orbán Viktor kijelentéseit. A német lap szerint miközben az Európai Unió döntő többsége Ukrajna támogatását tartja elsődlegesnek, addig a magyar kormány ettől eltérő álláspontot képvisel. A Spiegel úgy értelmezte, hogy a szombathelyi megszólalás nemcsak Ukrajnának, hanem az uniós energiapolitikának is üzenet volt. A cikk kitért arra is, hogy Magyarország továbbra is orosz energiát importál, és korábban több alkalommal is akadályozta az Ukrajnának szánt uniós támogatásokat.

Az osztrák Heute szintén arról írt, hogy a magyar miniszterelnök újabb markáns kijelentéseket tett Ukrajnával és az Európai Unió terveivel szemben. A lap szerint a beszéd különösen az orosz energiaimport leállításának kérdésében váltott ki vitát, és ismét erős reakciókat generált.

Politikai reakció Brüsszelből is érkezett: a Renew Europe frakcióhoz tartozó European Democrats európai párt közleményében élesen bírálta Orbán Viktort. 

Orbán Viktor szombathelyi szerepléséről az orosz és belarusz sajtó is beszámolt. A belarusz beszámoló kitért arra is, hogy Orbán Viktor Ukrajna uniós csatlakozását nem támogatja, ugyanakkor bizonyos együttműködést szükségesnek tart a két ország között.

A beszéd híre megjelent a nyugat-európai bulvársajtó egy részében is: a The Irish Sun is átvette a történetet, míg Ázsiában a Hindustan Times és a Times of India közölt összefoglalót Orbán Viktor kijelentéseiről. Lengyelországban a TVP World foglalkozott a szombathelyi felszólalással, elsősorban az uniós energiapolitikai viták és a magyar kormány álláspontjának bemutatására koncentrálva.

