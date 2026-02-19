Hírlevél
Rendkívüli

Donald Trump a magyar választásokról: A teljes támogatásom Orbán Viktoré

Ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz náluk

Orbán Viktornak köszönhető, hogy Magyarország meghatározó szerepet kap a globális stabilitás előmozdításában

Orbán Viktor miniszterelnök részt vesz a washingtoni Béketanács alakuló ülésén, amelyhez Magyarország alapító tagként csatlakozott. A szervezet a globális stabilitás előmozdítását tűzte ki célul. Lévai Dániel, a Magyar Külügyi Intézet kutatója lapunknak hangsúlyozta, hogy a magyar meghívás a következetes békepolitika eredménye és nagy szerepet játszott benne Donald Trump és Orbán Viktor baráti kapcsolata.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök részt vesz a Béketanács washingtoni alakuló ülésén. Magyarországnak az az érdeke, hogy Ukrajnában minél hamarabb béke legyen. A magyar kormány pedig minden kezdeményezést támogat, ami ezt szolgálja. Lévai Dániel, a Magyar Külügyi Intézet kutatója válaszolt lapunk kérdéseire.

Washington ad otthont a Béketanács első ülésének, ahol Orbán Viktor képviseli Magyarországot
Fotó: Facebook/Magyarország kormánya 

A meghívás és az, hogy Magyarország alapító tagja a béketanácsnak, az a következetes magyar külpolitikának az eredménye, a békepolitikának, illetve magának a konnektivitási stratégiának, hiszen Magyarország folyamatosan bővíti a nemzetközi mozgásterét azáltal, hogy minden olyan kezdeményezésben részt vesz, amely biztosítja azt, hogy Magyarországnak hangja legyen a nemzetközi erőtérben

– emelte ki, majd úgy folytatta, hogy a tény, hogy a Béketanácsban ilyen kiemelt szerepet kapott a magyar miniszterelnök az Donald Trump és Orbán Viktor személyes jó kapcsolatának köszönhető. 

A magyar kormányfő tudatosan építette ezt a diplomáciai kapcsolatot, és ez a kapcsolat gyümölcsözőre fordult Washingtonban.

– hangsúlyozta a kutató. 

A Béketanács 2026. január 22-én jött létre Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére. Magyarország alapító tagként csatlakozott a nemzetközi testülethez. A szervezet a Gázai övezetben Izrael és a Hamász között létrejött megállapodás felügyeletére alakult, ám az azóta eltelt rövid idő alatt kiderült: szerepe túlmutat a gázai helyzet rendezésen. Mára már a tartós béke biztosítása és a globális stabilitás előmozdítása is a testület küldetésévé vált, a konfliktusok által sújtott vagy fenyegetett térségekben. Marco Rubio korábban méltatta Orbán Viktor nélkülözhetetlen szerepét a Béketanácsban.

 

