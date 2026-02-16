Orbán Viktor: Magyarország támogatja a béketörekvéseket – videó

Marco Rubio Budapesten magyar vezetőkkel egyeztetett. A tárgyalásokon szóba kerültek a világ különböző konfliktusainak rendezését célzó béke-erőfeszítések, továbbá az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai együttműködés elmélyítése is. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, hogy aranykorát éli a magyar-amerikai együttműködés.
Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott poszthoz azt írta, hogy
Aranykor a magyar-amerikai kapcsolatokban. A novemberi washingtoni látogatásom után most Marco Rubio amerikai külügyminiszter érkezett Budapestre.
A sajtótájékoztató előtt együttműködési megállapodást írt alá Szijjártó Péter és Marco Rubio. Ezt követően Orbán Viktor elmondta:
Ez a hét is jól kezdődik, még csak hétfő van és már túl vagyunk egy Egyesült Államokból érkezett külügyminiszterrel folytatott szívélyes, baráti és komoly megbeszélésen.
Kifejtette: Erről a látogatásról még akkor állapodtunk meg az Egyesült Államok elnökével, amikor novemberben ott jártunk. Köszönöm szépen, hogy külügyminiszter úr ellátogatott Magyarországra és ezzel megtisztelte a magyarokat. Áttekintettük a kétoldalú kapcsolatokat.
Egy aranykor köszöntött be az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatokban
– hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: nem emlékszem, pedig már 31 néhány éve benne vagyok a politikában, hogy mikor voltak ilyen magas szintűek, kiegyensúlyozottak és jó szándéktól vezetettek a két nemzet közötti kapcsolatok, ezért köszönettel tartozunk Donald Trump elnök úrnak és önnek is.
Talán akkor voltunk ilyen magasan, amikor az idősebb Bush elnök úr látogatott még el hozzánk a rendszerváltásnak az előestéjén, amely látogatás nagyban hozzájárult, hogy megszabaduljunk a kommunistáktól és megszabaduljunk a Varsói Szerződéstől is. Azóta voltak jobb és rosszabb időszakok a magyar-amerikai kapcsolatokban, de ilyen magasan, mint ahol most vagyunk, még sosem jártunk. Tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés Magyarországon. Ez egy évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba. Azt is köszönjük a külügyminiszter úrnak. Magyarországot meghívták az újonnan alakított Béketanácsba, aminek az alakulása az ezen a héten talán csütörtökön lesz Amerikában, Washingtonban, ahol én képviselem majd Magyarországot.
– szögezte le Orbán Viktor.
Kulcsfontosságú megállapodásokat kötöttünk az energia területén, ez kiterjed a kőolajra, a gázra és a nukleáris energiára, és ezek a megállapodások az Egyesült Államok elnökének Magyarország számára megadott kivételével együtt, amely lehetővé teszi az orosz gáz és olaj használatát Magyarországon, ezek így együtt hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország továbbra is biztonságban legyen az energiaellátás felől és képesek legyünk a háztartásoknak és az iparnak is nemzetközi összevetésben rendkívül olcsó energiát biztosítani – mondta a miniszterelnök. Aláhúzta: Tárgyaltunk természetesen arról is, hogy a szerbiai finomítót, a NIS nevű vállalatot a Mol milyen feltételek mellett tudja megvásárolni.
Biztosítottam Rubio külügyminiszter urat arról, hogy Magyarország továbbra is támogatja, akármilyen európai konfliktusokkal is jár. Magyarország továbbra is támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit. A mostani amerikai elnök tette a legtöbbet az egész nemzetközi politikában azért, hogy az orosz-ukrán háborúban béke legyen. Megismétlem, habár mindenki tudja, hogy ha Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor ez a háború ki se tört volna.
– fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint, ha nem ő lenne most az elnök, akkor esélyünk sem lenne arra, hogy ezt belátható időn belül békével le tudjuk zárni, úgyhogy tiszteletünket és köszönetünket fejezzük ki az Egyesült Államok elnökének a béketörekvéseiért.
Természetesen Magyarország továbbra is készen áll, hogy ha lesz békecsúcs, akkor ennek itt Budapesten adjunk otthont és megerősítettem Rubio külügyminiszter úrnak, hogy Trump elnök úrnak élő meghívása van Magyarországra – jelentette ki.
Rubio: fontos egyezmény Magyarország és az Egyesült Államok között
Marco Rubio a sajtótájékoztatón elmondta: Az aranykor egyáltalán nem túlzás, az Egyesült Államok és Magyarország közti kapcsolat a lehető legszorosabb, és nem csupán retorikailag, hanem tettekben és ténylegesen megvalósuló eseményekben is. És az az egyezmény, amit aláírtunk, az valóban a Fehér Házban tartott novemberi találkozóra alapul, és örülünk, hogy aláírhattuk ezt az egyezményt, remélhetőleg ez csak az első sok további egyezményből, amit majd aláírunk.
A miniszterelnök vezetése alatt egyre nagyobb méretek ölt az amerikai befektetés, és ez a 17 befektetés is jelzi, hogy mennyire izgatottan várjuk ezt az együttműködést, hiszen erős a magyarországi vezetés, amely megvédi a befektetéseket, és továbbra is ez stabil üzleti szempontból, és egyúttal versenyképes a szabályzat tekintetéből, és növekedni, prosperálni lehet itt. Rengeteg más területen tudunk együttműködni, főleg energia terén
– hangsúlyozta a külügyminiszter. Kiemelte: fontos megérteni, hogy a kapcsolatok aranykorszakában élünk a két ország között, nem csupán az emberek közötti kapcsolatok tekintetében, hanem azért is, hogy amiért ön amilyen kapcsolatot ápol az Egyesült Államok elnökével, úgy gondolom, nem titok, és nem is kellene, hogy titok legyen, hogy az elnök hogyan érez ön iránt.
Fontos megérteni, hogy a vezetők közötti kapcsolatok mennyire meghatározzák az országok közötti kapcsolatot. Végső soron mindannyian emberek vagyunk és az emberközi kapcsolatok, amelyeket önök létrehoztak, ez óriási jelentőséggel bír e kapcsolat kiépítésében és abban, hogy a kapcsolat még tovább fejlődjön. Úgy gondolom, kijelenthetem magabiztosan, hogy Trump elnök igencsak elhivatott az ön sikere iránt, hiszen az ön sikere a mi sikerünk
– folytatta az amerikai politikus. Rubio kiemelte: Tudom, hogy Trump elnök úr nagyon is érdekelt ebben az önök kapcsolata miatt, és amiatt, amilyen jelentőséggel bír Magyarország az Egyesült Államok számára.
Nagyon szívesen segítséget nyújtunk, ami a pénzügyeket illeti. Egyúttal úgy gondolom, hogy a novemberi látogatása során láthatta, hogy felfüggesztjük a szankciók kivetését Magyarországra, egy mentességet biztosítunk és tovább tudunk lépni az energetikai együttműködés elé. Hiszen azt akarjuk, hogy ez a gazdaság jól menjen. Ez is a nemzeti érdekünk, főleg mindaddig, amíg ön a miniszterelnök, ön az ország vezetője, addig nemzeti érdekünk, hogy Magyarországnak jól menjen. Ez Amerikának is segít, úgyhogy megtiszteltetés itt lenni ma önnel.
– fűzte hozzá a külügyminiszter. Marco Rubio hangsúlyozta: Az ön geopolitikai szerepe, akár régión kívüli szerepe, akár a közel-keleti szerepvállalása is nélkülözhetetlen és nagyon köszönjük mindezt. Mindezért München után idejöttem, hogy mindenképpen tovább erősítsem ezt a kapcsolatot, és ez egy jel, hogy nem csupán egy aranykorszakban léptünk, hanem még sokkal tovább tudunk lépni emberként, nemzetként, vezetőként, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt lehetek és köszönöm ezt a nagyon szívélyes meghívást, fogadtatást és a nagyon fontos megbeszéléseket, amiket folytattunk, rengeteg témát, rengeteg ügyet érintettünk, és úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontossággal bír majd Washingtonba is, amikor majd hazamegyek.
Zelenszkij támadja Magyarországot
Újságírói kérdésként elhangzott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök folyamatosan támadja Orbán Viktor miniszterelnököt, amiért nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Orbán Viktor erre reagálva elmondta: Nem akarja belerángatni a külügyminiszter urat magyar belpolitikai diskurzusokba.
Az ukránok nyilvánvalóan és az elnökük beszálltak a magyar választási kampányba. Egy ideig gondolkodtam, hogy ezt nehezményezzük-e vagy nem. Végül is ilyen brutális nyíltsággal beleszállni egy másik ország választási kampányába nem túl gyakori. Aztán rájöttem, hogy ez érthető. Mert persze a magyar választás elsősorban a magyar emberek számára a legfontosabb. De van hatása Magyarországon kívül is. És az ukránok joggal gondolják azt, hogy jelentősége van annak, hogy milyen kormánya lesz Magyarországnak. És két opció van.
– mondta a miniszterelnök. Kifejtette: Az egyik az, amit önök jól ismernek. Ez a magyar nép opciója, akik egy szavazáson – a VOKS 2025-ön világosan elmondták, hogy nem vállalják, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba, mert az a meggyőződésünk, hogy ez belerántana bennünket a háborúba és tönkretenné a gazdaságunkat. És azt is tudhatják, hogy mi nem adunk pénzt Brüsszelnek azért, hogy azt utána Ukrajnába küldje. A másik lehetőség, ami egy valódi lehetőség, és az ukránok ezt szeretnék, és ezt józan ésszel be is láthatjuk, hogyha egy olyan kormány jönne, amely azt akarja, vagy elfogadja legalábbis, hogy Ukrajna tagja lesz az Európai Uniónak, és egy olyan kormányt akarnak, amely részt vállal Ukrajna pénzügyi terheinek viselésében, vagyis küld pénzt Ukrajnába. Ez a helyzet. És az ukránok számára nem mindegy, hogy hogy dől el ez a választási kampány Magyarországon – húzta alá.
Marco Rubio ezzel kapcsolatban leszögezte: Egyetlen hozzáfűznivalóm az, hogy az
Egyesült Államoknak az egyetlen fontos dolog az, hogy befejezzük a háborút, és mi vagyunk az egyetlen olyan ország, aki mindkét felet le tudja ültetni egy asztalhoz. Az ENSZ ezt nem tudta megvalósítani, az európai országok sem. Az Egyesült Államoknak ez sikerült. Mindkét államot leültettük.
Technikai kis katonai tárgyalók is tárgyaltak a közel-keleten a múlt héten, és Genfben is találkoznak ezen a héten. Szerintem ez egy pozitív dolog – mondta.
Megpróbálunk szerepet játszani abban, hogy megegyezzenek. Nem próbálunk ráerőltetni senkire semmit, csak segíteni szeretnénk, mert azt gondoljuk, hogy ez egy rendkívül káros háború volt, de azt gondoljuk, hogy nem kellett volna megtörténnie egyáltalán ennek a háborúnak, és minél hamarabb be kell fejezni. Ezt gondolja az elnök, aki rengeteg időt fektetett abba, hogy elérje a célját. Ez egy egyedülálló alkalom ilyen szempontból. Nem értem, hogy miért kritizálják emiatt sokan – hangsúlyozta Rubio.
Általában a nemzetközi közönség ezt ünnepelni szokta, hogyha valaki megpróbál befejezni egy háborút. Ezt fogjuk a továbbiakban is tenni. Ezért vonultunk ebbe a tárgyalásba bele, és azt reméljük, hogy be is fog fejeződni ez a háború minél hamarabb nem is kellett volna megtörténnie. És valóban így van, hogyha akkor már Trump elnök úr lett volna az Egyesült Államok elnöke, nem is történt volna meg. Nem ő volt, így itt vagyunk, ahol vagyunk. Megpróbáljuk befejezni ezt a háborút, és ha sikerül, akkor a világ jobb lesz. Ha nem, akkor sajnos a szenvedés, a halálesetek tovább fognak folytatódni. Reméljük, hogy be tudjuk fejezni. Meglátjuk.
– nyilatkozta az amerikai külügyminiszter. Amennyiben a mi nemzeti érdekeink és más nemzeti érdekek harmóniában vannak, akkor elképesztő partneri kapcsokat tudunk kivívni, és nagyon sok területen közös nevezőre jutottunk Magyarországgal – hangoztatta Rubio. Kitért rá, hogy ők senkit nem kérnek arra, hogy bárkitől elszigetelődjön. Mindenkinek meg kell birkóznia a saját földrajzi, történelmi, gazdasági adottságaival, illetve a jövő kihívásaival.
Vannak közös aggodalmaink a barátainkkal, a partnereinkkel bizonyos tekintetekben, viszont Kínát említettem például. Nekünk is vannak kereskedelmi kapcsolataink Kínával. Áprilisban az elnök Kínába utazik. Miért? Mert Kína egy óriási ország, egymilliárdnyi lakosság van, ami a második legnagyobb gazdaság, nukleáris hatalom és őrültség lenne, hogyha az Egyesült Államok és a Kína nem állna egymással interakcióban.
– mondta Rubio. Kijelentette: különbségek természetesen vannak. És ezeket kezelni kell? Igen. Hozzátette: A háború nem jó senkinek, nem szabad 90 százalékban egyetlen országra alapozni, főleg ami a kritikus ellátást illeti, diverzifikálni akarjuk az ellátási láncokat. Ez nem egy Kína-ellenes dolog, ez egyszerűen csak egy valóság, hiszen a túlfüggés–függőség egy másik, egy bizonyos forrástól egyszerűen nem jó.
Cikkünk frissül.