Orbán Viktor: Magyarország támogatja a béketörekvéseket – videó

Marco Rubio Budapesten magyar vezetőkkel egyeztetett. A tárgyalásokon szóba kerültek a világ különböző konfliktusainak rendezését célzó béke-erőfeszítések, továbbá az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai együttműködés elmélyítése is. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, hogy aranykorát éli a magyar-amerikai együttműködés.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott poszthoz azt írta, hogy

Aranykor a magyar-amerikai kapcsolatokban. A novemberi washingtoni látogatásom után most Marco Rubio amerikai külügyminiszter érkezett Budapestre.

A sajtótájékoztató előtt együttműködési megállapodást írt alá Szijjártó Péter és Marco Rubio. Ezt követően Orbán Viktor elmondta:

Ez a hét is jól kezdődik, még csak hétfő van és már túl vagyunk egy Egyesült Államokból érkezett külügyminiszterrel folytatott szívélyes, baráti és komoly megbeszélésen.

Kifejtette: Erről a látogatásról még akkor állapodtunk meg az Egyesült Államok elnökével, amikor novemberben ott jártunk. Köszönöm szépen, hogy külügyminiszter úr ellátogatott Magyarországra és ezzel megtisztelte a magyarokat. Áttekintettük a kétoldalú kapcsolatokat.

Egy aranykor köszöntött be az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatokban

– hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: nem emlékszem, pedig már 31 néhány éve benne vagyok a politikában, hogy mikor voltak ilyen magas szintűek, kiegyensúlyozottak és jó szándéktól vezetettek a két nemzet közötti kapcsolatok, ezért köszönettel tartozunk Donald Trump elnök úrnak és önnek is.

Talán akkor voltunk ilyen magasan, amikor az idősebb Bush elnök úr látogatott még el hozzánk a rendszerváltásnak az előestéjén, amely látogatás nagyban hozzájárult, hogy megszabaduljunk a kommunistáktól és megszabaduljunk a Varsói Szerződéstől is. Azóta voltak jobb és rosszabb időszakok a magyar-amerikai kapcsolatokban, de ilyen magasan, mint ahol most vagyunk, még sosem jártunk. Tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés Magyarországon. Ez egy évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba. Azt is köszönjük a külügyminiszter úrnak. Magyarországot meghívták az újonnan alakított Béketanácsba, aminek az alakulása az ezen a héten talán csütörtökön lesz Amerikában, Washingtonban, ahol én képviselem majd Magyarországot.

– szögezte le Orbán Viktor.