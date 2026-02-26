Orbán Viktor: Csak az olajvezeték ügyének rendezése után jöhet a vétó feloldása

A Politico által megszerzett, csütörtöki keltezésű levelében, amelyet António Costának, az Európai Tanács elnökének küldött, a miniszterelnök azt írta: „teljes mértékben tisztában van azokkal a politikai nehézségekkel”, amelyeket Budapest a kölcsön blokkolásával okoz. A 90 milliárd eurós hitelt az uniós állam- és kormányfők a decemberi csúcstalálkozón egyhangúlag hagyták jóvá.

Orbán Viktor feloldja a vétót, ha rendeződik az olajügy (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Több tagállam bírálta Orbán Viktort amiatt, hogy álláspontja megváltozott azt követően, hogy egy orosz drón megrongálta a Barátság kőolajvezetéket – írja a lap.

Ezen a vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia a háború elmúlt négy évében is kedvezményes árú orosz nyersolajat importált. Orbán Viktor szerint Ukrajna késlekedik a vezeték helyreállításával, ezért helyezte kilátásba a vétót. Ukrajna és az Európai Unió vezető tisztségviselői ugyanakkor cáfolták ezt, és azt hangsúlyozták, hogy a károk mértéke nehezíti a vezeték újbóli üzembe helyezését.

Hungarian Prime Minister Viktor Orbán has proposed to deploy a "fact-finding mission" to inspect the damaged Druzhba pipeline. In a new letter, he also admits the "political difficulties" caused by his decision to veto the €90 billion loan for Ukraine.https://t.co/aP7eq9vGxo pic.twitter.com/WM0yh5r4D1 — euronews (@euronews) February 26, 2026

Magyarország érdeke, hogy a szállítás a lehető leghamarabb helyreálljon”

– írta Orbán Viktor a levélben. Hozzátette: támogatja egy tényfeltáró misszió létrehozását, amelyben magyar és szlovák szakértők is részt vennének a Barátság vezeték állapotának vizsgálatában. A miniszterelnök jelezte: Magyarország elfogadná a misszió megállapításait.

Egy névtelenséget kérő magas rangú uniós tisztviselő a Politicónak azt mondta, hogy az EU tudomásul vette a károk felmérésére vonatkozó igényt, ugyanakkor a biztonsági helyzet miatt a feladat összetett. A portál szerint Ukrajna áprilisban pénzügyi források nélkül maradhat, ha nem sikerül megoldást találni a helyzetre.