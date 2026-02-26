Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Fontos

Egy magyar közéleti ikon bukott meg örök időkre – itt van Deák Dániel bejelentése

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Csak az olajvezeték ügyének rendezése után jöhet a vétó feloldása

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor miniszterelnök jelezte, hogy kész lehet feloldani vétóját azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió 90 milliárd eurót biztosítson Ukrajnának, amennyiben az EU felméri az Ukrajnában megrongálódott kőolajvezetékben keletkezett károkat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBarátság kőolajvezetékvétóUkrajna

A Politico által megszerzett, csütörtöki keltezésű levelében, amelyet António Costának, az Európai Tanács elnökének küldött, a miniszterelnök azt írta: „teljes mértékben tisztában van azokkal a politikai nehézségekkel”, amelyeket Budapest a kölcsön blokkolásával okoz. A 90 milliárd eurós hitelt az uniós állam- és kormányfők a decemberi csúcstalálkozón egyhangúlag hagyták jóvá.

Orbán Viktor feloldja a vétót, ha rendeződik az olajügy (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)
Orbán Viktor feloldja a vétót, ha rendeződik az olajügy (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Több tagállam bírálta Orbán Viktort amiatt, hogy álláspontja megváltozott azt követően, hogy egy orosz drón megrongálta a Barátság kőolajvezetéket – írja a lap.

Ezen a vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia a háború elmúlt négy évében is kedvezményes árú orosz nyersolajat importált. Orbán Viktor szerint Ukrajna késlekedik a vezeték helyreállításával, ezért helyezte kilátásba a vétót. Ukrajna és az Európai Unió vezető tisztségviselői ugyanakkor cáfolták ezt, és azt hangsúlyozták, hogy a károk mértéke nehezíti a vezeték újbóli üzembe helyezését.

Magyarország érdeke, hogy a szállítás a lehető leghamarabb helyreálljon”

– írta Orbán Viktor a levélben. Hozzátette: támogatja egy tényfeltáró misszió létrehozását, amelyben magyar és szlovák szakértők is részt vennének a Barátság vezeték állapotának vizsgálatában. A miniszterelnök jelezte: Magyarország elfogadná a misszió megállapításait.

Egy névtelenséget kérő magas rangú uniós tisztviselő a Politicónak azt mondta, hogy az EU tudomásul vette a károk felmérésére vonatkozó igényt, ugyanakkor a biztonsági helyzet miatt a feladat összetett. A portál szerint Ukrajna áprilisban pénzügyi források nélkül maradhat, ha nem sikerül megoldást találni a helyzetre.

 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!