Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Félelmetes fegyvert vetettek be az oroszok Ukrajnában

Fontos

Most érkezett: terrortámadás történt Ukrajnában

Orbán Viktor

Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök az elmúlt napok eseményei nyomán úgy döntött összehívja az Energiabiztonsági Tanácsot. Orbán Viktor az ukrán zsarolásra válaszul döntött a lépés mellett, amely során összehangolják majd a politikai és az iparági szereplők munkáját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorUkrajnaenergiabiztonság

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot. A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ vasárnap az MTI-vel. Orbán Viktor mellett a külügyminiszter és az iparági vállalatok vezetői is részt vesznek az egyeztetésen. 

Orbán Viktor összehívta a tanács ülését
Orbán Viktor összehívta a tanács ülését 
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Az ülésén részt vesz Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója.

Emellett jelen lesz még Bíró Marcell a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Szarvas Ferenc a Mavir Zrt. vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a MOL elnök-vezérigazgató, Mátrai Károly az MVM Zrt. vezérigazgatója, valamint Máté János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár – tartalmazza a közlemény.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!