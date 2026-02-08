Hírlevél
Elsöprő Fidesz-győzelem az időközi választáson

Orbán Viktor

Így írt az ukrán sajtó Orbán Viktor szombathelyi beszédéről

Orbán Viktor szombathelyi beszédéről több ukrán hírportál is röviden beszámolt, elsősorban az uniós energiapolitikai viták összefüggésében, miközben a tudósítások többsége leegyszerűsítve idézte a magyar miniszterelnök kijelentését, és nem közölte annak teljes, árnyalt megfogalmazását.
Orbán ViktorsajtóbeszédUkrajna

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor Szombathelyen arról beszélt, hogy Ukrajna Brüsszelen keresztül olyan döntéseket sürget, amelyek leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról, amit a miniszterelnök Magyarország érdekeivel ellentétesnek nevezett. „Amíg Ukrajna Brüsszelt arra ösztönzi, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, addig Magyarország ellensége” – mondta. „Amíg ezt teszi, addig Ukrajna – most bocsánatot kell, hogy kérjek – az ellenségünk” – hangzott el egészen pontosan a mondat.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

A megszólalás az ukrán sajtóban is visszhangot kapott, ám többnyire rövid, hírjellegű anyagok formájában: az Ukrainszka Pravda az Evropejszka Pravda közvetítésével, magyar sajtóértesülésekre hivatkozva számolt be a beszédről, és elsősorban az uniós energiapolitikai viták összefüggésében értelmezte a magyar kormányfő kijelentéseit.

A portál így fogalmazott:

Orbán Viktor azt állította, hogy Ukrajna folyamatosan nyomást gyakorol Brüsszelre annak érdekében, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, ami szerinte a magyar fogyasztók rezsiköltségeinek jelentős emelkedéséhez vezetne.

A miniszterelnökre hivatkozva azt írták, hogy amennyiben nem maradnak alacsonyan a rezsiárak, a magyar családok évente akár egymillió forinttal (mintegy 2600 euróval) is többet fizethetnek a közüzemi szolgáltatásokért.

A Kyiv Independent „Orbán Magyarország ellenségének nyilvánította Ukrajnát” címmel számolt be a szombathelyi beszédről. A lap felidézte, hogy Orbán Viktor az orosz–ukrán háború kezdete óta rendszeresen bírálja Kijevet és az Európai Uniót. A cikkben arra is utaltak, hogy az uniós politikai körökben sokan Moszkvához közel álló vezetőként tekintenek a magyar miniszterelnökre, valamint megemlítették: Magyarország jogi eljárást indított az Európai Unió Bíróságán az orosz energiaimport 2027-ig tervezett megszüntetéséről szóló döntés miatt.

Az Online.ua és az UNN egyaránt azt emelte ki a címadásában, hogy Orbán Viktor Ukrajnát Magyarország ellenségeként említette, eltérő hangsúlyokkal: az egyik portál az orosz gáz körüli vitákhoz kötötte a kijelentést, míg a másik önállóan emelte ki azt. A beszámolók ugyanakkor mind utalnak arra, hogy Budapest ellenzi az Európai Unió döntését az orosz energiaimport tilalmáról, ám egyik cikk sem idézi a miniszterelnök teljes mondatát, így kimaradt az a közbevetés is, amelyben Orbán Viktor a „most bocsánatot kell, hogy kérjek” fordulattal árnyalta megfogalmazását.

