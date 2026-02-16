Orbán Viktor és Trump szövetsége új szintre emelte a magyar–amerikai együttműködést

Az amerikai–magyar kapcsolatok új szintre léptek: a magyar miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter közös sajtótájékoztatót tartott, ahol mindkét fél aranykorként jellemezte a kétoldalú viszonyt, kiemelve a gazdasági, energetikai és geopolitikai együttműködés erősödését, valamint az országvezetők közötti baráti viszony jelentőségét. Az USA azt akarja, hogy sikeres legyen Magyarország, és folytatni kívánják az amerikai–magyar együttműködés építését Orbán Viktorral.
A magyar kormányfő hangsúlyozta: ilyen magas szintű és kiegyensúlyozott kapcsolat a rendszerváltás óta nem volt a két ország között. Felidézte, hogy az az egyezmény, amit ma aláírtak, a Fehér Házban tartott novemberi találkozóra alapul, amióta 17 amerikai beruházási döntés született Magyarországon, ami évtizedes rekord. A miniszterelnök szerint a vízummentesség visszaállítása, valamint Magyarország meghívása az újonnan alakuló Béketanácsba szintén a kapcsolatok erősödését jelzi.
A felek kulcsfontosságú energetikai megállapodásokról is beszámoltak, amelyek a kőolajra, a földgázra és a nukleáris energiára is kiterjednek. Orbán Viktor kiemelte: az Egyesült Államok által biztosított szankciómentesség – amely lehetővé teszi az orosz gáz és olaj felhasználását – hozzájárul Magyarország energiaellátásának biztonságához és a rezsiköltségek alacsonyan tartásához. Szó esett a szerbiai NIS finomító esetleges Mol általi megvásárlásáról is.
Washington tehát érdekelt Magyarország sikerében, és támogatja, hogy Budapest saját nemzeti érdekei mentén politizáljon, valamint a béke mellett álljon ki. Az amerikai elnök és Orbán Viktor közötti szoros viszony kézzelfogható előnyökkel jár Magyarország számára, beleértve a szankciók alóli felmentést és az energetikai együttműködés elmélyítését. Amerikai védőpajzs és szankciók alóli mentesség addig létezik, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, hiszen annak alapja a két vezető közötti szívélyes viszony.
Az ukrajnai háború kapcsán Rubio kijelentette: az Egyesült Államok célja a konfliktus mielőbbi lezárása, és Washington az egyetlen szereplő, amely mindkét felet tárgyalóasztalhoz tudta ültetni. A kormányfő megerősítette, hogy Magyarország támogatja az amerikai béketörekvéseket, és kész akár egy budapesti békecsúcsnak is otthont adni.
A miniszterelnök kitért arra is, hogy az ukrán vezetés belépett a magyar választási kampány diskurzusába, ugyanakkor hangsúlyozta:
Magyarország jövőjéről a magyar választók döntenek. Kiemelte, hogy a magyar demokrácia stabil, és az ország a választások kimenetelétől függetlenül erős marad.
A sajtótájékoztatón elhangzott: Donald Trump meghívása Magyarországra továbbra is él, ugyanakkor a nemzetközi politika gyors változásai miatt hosszú távú tervek nehezen rögzíthetők. Orbán Viktor szerint jelenleg nincs konfliktusos pont az amerikai–magyar kapcsolatokban, és a felek között az egyenes, nyílt kommunikáció képezi az együttműködés alapját.