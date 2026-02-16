Orbán Viktor és Trump szövetsége új szintre emelte a magyar–amerikai együttműködést

Az amerikai–magyar kapcsolatok új szintre léptek: a magyar miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter közös sajtótájékoztatót tartott, ahol mindkét fél aranykorként jellemezte a kétoldalú viszonyt, kiemelve a gazdasági, energetikai és geopolitikai együttműködés erősödését, valamint az országvezetők közötti baráti viszony jelentőségét. Az USA azt akarja, hogy sikeres legyen Magyarország, és folytatni kívánják az amerikai–magyar együttműködés építését Orbán Viktorral.

Orbán Viktor miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón

Fotó: MTI

A magyar kormányfő hangsúlyozta: ilyen magas szintű és kiegyensúlyozott kapcsolat a rendszerváltás óta nem volt a két ország között. Felidézte, hogy az az egyezmény, amit ma aláírtak, a Fehér Házban tartott novemberi találkozóra alapul, amióta 17 amerikai beruházási döntés született Magyarországon, ami évtizedes rekord. A miniszterelnök szerint a vízummentesség visszaállítása, valamint Magyarország meghívása az újonnan alakuló Béketanácsba szintén a kapcsolatok erősödését jelzi.

A felek kulcsfontosságú energetikai megállapodásokról is beszámoltak, amelyek a kőolajra, a földgázra és a nukleáris energiára is kiterjednek. Orbán Viktor kiemelte: az Egyesült Államok által biztosított szankciómentesség – amely lehetővé teszi az orosz gáz és olaj felhasználását – hozzájárul Magyarország energiaellátásának biztonságához és a rezsiköltségek alacsonyan tartásához. Szó esett a szerbiai NIS finomító esetleges Mol általi megvásárlásáról is.

Washington tehát érdekelt Magyarország sikerében, és támogatja, hogy Budapest saját nemzeti érdekei mentén politizáljon, valamint a béke mellett álljon ki. Az amerikai elnök és Orbán Viktor közötti szoros viszony kézzelfogható előnyökkel jár Magyarország számára, beleértve a szankciók alóli felmentést és az energetikai együttműködés elmélyítését. Amerikai védőpajzs és szankciók alóli mentesség addig létezik, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, hiszen annak alapja a két vezető közötti szívélyes viszony.

Az ukrajnai háború kapcsán Rubio kijelentette: az Egyesült Államok célja a konfliktus mielőbbi lezárása, és Washington az egyetlen szereplő, amely mindkét felet tárgyalóasztalhoz tudta ültetni. A kormányfő megerősítette, hogy Magyarország támogatja az amerikai béketörekvéseket, és kész akár egy budapesti békecsúcsnak is otthont adni.