Donald Trump ismét meghívta Orbán Viktort Washingtonba

Szombathelyen a DPK rendezvényén a kormányfő arra is kitért, hogy Donald Trump a héten támogatásáról biztosította. Orbán Viktor bejelentette, hogy két hét múlva ismét találkozik az amerikai elnökkel Washingtonban, a Béketanács alakuló ülésén.

Orbán Viktor két hét múlva találkozik Donald Trumppal

A miniszterelnök közösségi oldalán is megosztotta a hír.

Két hét múlva találkozó Donald Trumppal Amerikában

– írta közösségi oldalán a kormányfő.

A kormányfő bejelentéséről Deák Dániel is beszámolt közösségi oldalán.

A Béketanács (angolul Board of Peace), egy Donald Trump amerikai elnök által életre hívott szervezet, ami 2026. január 22-én alakult meg Davosban. Alakuló ülésén 19 ország vezetője vagy külügyminisztere képviseltette magát. A testület célja az alapító szöveg szerint, hogy

helyreállítsa a hiteles vezetést és biztosítsa a fenntartható békét a konfliktusövezetekben.

Ahogy azt az Origo korábban megírta, Donald Trump Davosban aláírta a Béketanács alapító okiratát, amellyel hivatalosan is létrejött az általa kezdeményezett új nemzetközi testület. A Béketanács mostanra már több tucat állam érdeklődését váltotta ki, miközben egyre élesebb vitákat gerjeszt az ENSZ jövőbeli szerepéről.

Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon

– fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök.