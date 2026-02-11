Bogdan Cservak a Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor kijelentette, hogy Ukrajna az ő országának ellensége. Nem ez az első alkalom, hogy Magyarország megpróbálja elpusztítani Ukrajnát és az ukránokat – vélekedett. A bejegyzés folytatásában évekkel ezelőtti események magyarázatával indokolja a magyargyűlöletét.

Újabb fenyegetést kapott Orbán Viktor – ezúttal egy ukrán nacionalistától Fotó: MTI

Azt is kijelentette, hogy a legnagyobb bűncselekményt a második világháború alatt követtük el, amikor Magyarország Németország oldalán harcolt.

Orbán Viktor bukásában bíznak, hogy véghez vigyék a Zelenszkij-tervet

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy egy ukrán elemző is kimondta a nyilvánvalót: Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Szerhij Szidorenko videóban beszélt arról, hogy az Európai Bizottság és a teljes brüsszeli politikai közeg abban érdekelt, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba, és lendületben maradjanak a csatlakozási tárgyalások.