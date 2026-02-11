Hírlevél
Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat - kiderült, kik ülhetnek rajta

Orbán Viktor

Újabb fenyegetést kapott Magyarország – ezúttal egy ukrán nacionalistától

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Bogdan Cservak, ukrán nacionalista politikus a Facebook-oldalán kelt ki magából. Orbán Viktort emlegetve úgy fogalmazott: „A független Ukrajna, amely véres háborút folytat Moszkvával, soha többé nem fogja megengedni, hogy Magyarország gúnyolódjon az ukránokon… a bűnökért pedig elkerülhetetlenül meg kell fizetni.”
Orbán ViktorfenyegetésUkrajnanacionalista

Bogdan Cservak a Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor kijelentette, hogy Ukrajna az ő országának ellensége. Nem ez az első alkalom, hogy Magyarország megpróbálja elpusztítani Ukrajnát és az ukránokat – vélekedett. A bejegyzés folytatásában évekkel ezelőtti események magyarázatával indokolja a magyargyűlöletét.

Újabb fenyegetést kapott Orbán Viktor – ezúttal egy ukrán nacionalistától  Fotó: MTI

Azt is kijelentette, hogy a legnagyobb bűncselekményt a második világháború alatt követtük el, amikor Magyarország Németország oldalán harcolt.

Orbán Viktor bukásában bíznak, hogy véghez vigyék a Zelenszkij-tervet

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy egy ukrán elemző is kimondta a nyilvánvalót: Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Szerhij Szidorenko videóban beszélt arról, hogy az Európai Bizottság és a teljes brüsszeli politikai közeg abban érdekelt, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba, és lendületben maradjanak a csatlakozási tárgyalások. 

Éppen ezért arra számít, hogy Magyar Péterrel még a legkényesebb ügyekben is meg fogják találni a közös hangot.

 

 

