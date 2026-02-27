Magyarországot zsarolják, Orbán Viktor kiáll a nemzeti érdekek mellett

Magyarország példátlan zsarolással néz szembe: Brüsszel után immár Ukrajna is nyomást gyakorol hazánkra, ám Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány továbbra is határozottan kiáll a magyar érdekek mellett.

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az elmúlt években – különösen az orosz-ukrán háború időszakában – megszokhattuk, hogy hazánkat nyomás alá helyezik a brüsszeli bürokraták és a háborúpárti vezetők. Különféle jogi eszközökkel, határozatokkal és állásfoglalásokkal próbálták rákényszeríteni Magyarországot a migránsok befogadására, a Mercosur-megállapodás támogatására, valamint az ukrajnai háború további finanszírozására.

Orbán Viktor miniszterelnök rendre világossá tette: a zsarolás nem vezet eredményre, Magyarország érdekei mindenek felett állnak.

A migráció kérdésében Magyarország többször és egyértelműen kinyilvánította: nem kér a betelepítésből. Brüsszel ennek ellenére folyamatosan napirenden tartotta a migrációs paktumot, és egy ponton világossá tette, hogy azoknak az országoknak, amelyek nem hajlandók a kvóták szerinti számú migránst átvállalni a leginkább érintett tagállamoktól, pénzügyi szankcióval kell számolniuk.

A magyar kormány ugyanakkor jelezte: a büntetéssel való fenyegetés ellenére sem hajlandó bevándorlókat befogadni.

Brüsszel emellett jogi eszközökkel is megpróbálta ellehetetleníteni, hogy Magyarország orosz kőolajat és földgázt vásároljon. Az érvelés szerint az orosz–ukrán háború miatt hazánknak fel kellene adnia az olcsó és megbízható energiaforrásait, és bizonytalan alternatívák után kellene néznie. Az Európai Bizottság azonban ebben a kérdésben sem tudta keresztülvinni akaratát.

Orbán Viktor most is kiáll Magyarország érdekei mellett

A miniszterelnök az elmúlt években többször is megvédte Magyarországot a politikai nyomásgyakorlással szemben, megakadályozva, hogy a nemzeti érdekekkel ellentétes döntéseket erőltessenek az országra. Most azonban Ukrajna is bekapcsolódott a zsarolásba, a helyzet pedig komolyra fordult.

Ukrajna január vége óta nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, amely kulcsfontosságú a régió energiabiztonsága szempontjából. Azóta pedig egyre egyértelműbbé vált: politikai döntés áll a vezeték leállítása mögött.

Kijev ezzel kívánja rábírni Magyarországot arra, hogy pénzzel és fegyverrel támogassa az ukrajnai háborút. Erről maguk az ukránok tettek utalást, amikor bekérették a magyar nagykövetség ügyvivőjét – erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be közösségi oldalán.