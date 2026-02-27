Magyarországot zsarolják, Orbán Viktor kiáll a nemzeti érdekek mellett

Magyarország példátlan zsarolással néz szembe: Brüsszel után immár Ukrajna is nyomást gyakorol hazánkra, ám Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány továbbra is határozottan kiáll a magyar érdekek mellett.
Az elmúlt években – különösen az orosz-ukrán háború időszakában – megszokhattuk, hogy hazánkat nyomás alá helyezik a brüsszeli bürokraták és a háborúpárti vezetők. Különféle jogi eszközökkel, határozatokkal és állásfoglalásokkal próbálták rákényszeríteni Magyarországot a migránsok befogadására, a Mercosur-megállapodás támogatására, valamint az ukrajnai háború további finanszírozására.
Orbán Viktor miniszterelnök rendre világossá tette: a zsarolás nem vezet eredményre, Magyarország érdekei mindenek felett állnak.
A migráció kérdésében Magyarország többször és egyértelműen kinyilvánította: nem kér a betelepítésből. Brüsszel ennek ellenére folyamatosan napirenden tartotta a migrációs paktumot, és egy ponton világossá tette, hogy azoknak az országoknak, amelyek nem hajlandók a kvóták szerinti számú migránst átvállalni a leginkább érintett tagállamoktól, pénzügyi szankcióval kell számolniuk.
A magyar kormány ugyanakkor jelezte: a büntetéssel való fenyegetés ellenére sem hajlandó bevándorlókat befogadni.
Brüsszel emellett jogi eszközökkel is megpróbálta ellehetetleníteni, hogy Magyarország orosz kőolajat és földgázt vásároljon. Az érvelés szerint az orosz–ukrán háború miatt hazánknak fel kellene adnia az olcsó és megbízható energiaforrásait, és bizonytalan alternatívák után kellene néznie. Az Európai Bizottság azonban ebben a kérdésben sem tudta keresztülvinni akaratát.
Orbán Viktor most is kiáll Magyarország érdekei mellett
A miniszterelnök az elmúlt években többször is megvédte Magyarországot a politikai nyomásgyakorlással szemben, megakadályozva, hogy a nemzeti érdekekkel ellentétes döntéseket erőltessenek az országra. Most azonban Ukrajna is bekapcsolódott a zsarolásba, a helyzet pedig komolyra fordult.
Ukrajna január vége óta nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, amely kulcsfontosságú a régió energiabiztonsága szempontjából. Azóta pedig egyre egyértelműbbé vált: politikai döntés áll a vezeték leállítása mögött.
Kijev ezzel kívánja rábírni Magyarországot arra, hogy pénzzel és fegyverrel támogassa az ukrajnai háborút. Erről maguk az ukránok tettek utalást, amikor bekérették a magyar nagykövetség ügyvivőjét – erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be közösségi oldalán.
Brüsszel láthatóan Ukrajna oldalára állt a kérdésben, annak ellenére, hogy Szlovákia – amelyet szintén a Barátság vezeték lát el – és Magyarország is az Európai Unió tagja, míg Ukrajna nem.
Magyarország több válaszlépést is tett: felfüggesztette a gázolajszállítást Ukrajnába, és jelezte, hogy mindaddig blokkolni fog minden, Ukrajna számára fontos uniós döntést, amíg a kőolajszállítás nem indul újra.
Orbán Viktor emellett elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúrák megerősített védelmét, és nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. A miniszterelnök levelében leszögezte: bármi történjen is, Magyarország nem enged az ukrán nyomásgyakorlásnak, és nem támogatja a háborút.
Ön négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz–ukrán háborúról. Ön négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt négy évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is
– írta levelében a miniszterelnök.
Orbán Viktor egyúttal kiemelte, hogy Magyarország sajnálja az ukrán népet, de nem kíván részt venni a háborúban. Nem akarja finanszírozni a harcokat és nem akar többet fizetni az energiáért.
Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól! Több tiszteletet Magyarországnak!
– zárta levelét Orbán Viktor.
Jól láthatóan tehát nem ez volt az első alkalom az elmúlt időszakban, amikor hazánkat fenyegették, azonban Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány továbbra is kiáll Magyarország érdekei és a béke mellett, legyen szó akár ukrán, akár brüsszeli fenyegetésről.