Ismét egy ukrán politológus támadta Orbán Viktort, a magyar választásokba is beavatkozna

Orbán Viktor az ukrán elemző szerint nemcsak Ukrajna európai terveit gyengíti, hanem az európai egységet is veszélyezteti.

Orbán Viktort támadta

Orbán nyíltan ártalmas szereplő, nemcsak Ukrajnának és az európai perspektíváinknak árt, hanem az egész európai egységnek is, a harmadik világháború forró szakaszának küszöbén

– fogalmazott, majd Nesvitalov így folytatta:

Nyilvánvaló, hogy most minden eddiginél fontosabb, hogy Európa egységes legyen, erős legyen, egyhangú legyen. Egész Európa érdeke, hogy Orbán elveszítse ezeket a választásokat, és Magyar Péter legyen Magyarország miniszterelnöke. Ez rendkívül fontos.

Az ukrán politológus kijelentéseiben utalt a Barátság kőolajvezetékre is, megkérdőjelezve a magyar–orosz energetikai kapcsolatok létjogosultságát.

Nézzétek, ott a Barátság kőolajvezeték, de milyen barátságunk lehet Orbánnal? Ez persze nem helyes, ez beavatkozás a magyar választásokba. Mi pedig értjük, hogy számunkra a nemzeti érdek része Orbán veresége ezeken a választásokon

– jelentette ki.

Az ukránok korábban katonai beavatkozással, sőt börtönnel fenyegették a magyar miniszterelnököt

Nesvitalov szavai különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy korábban más ukrán szereplők részéről is érkeztek kemény hangú bírálatok, sőt burkolt fenyegetések a magyar miniszterelnökkel szemben – katonai és politikai síkon egyaránt. A magyar kormány álláspontja következetes: Magyarország a béke pártján áll, nem támogatja a háború eszkalációját, és elutasít minden külső beavatkozást a hazai demokratikus folyamatokba. A mostani ukrán nyilatkozat újabb példája annak, hogy Kijev ellenséges retorikája egyre élesebb formát ölt.

