Orbán Viktor Washingtonban – a sajtótájékoztató üzenetei Ukrajnáról, békéről

Orbán Viktor a washingtoni Béketanács ülése után mondott beszédében hangsúlyozta: Magyarország alapító tagként vesz részt a Donald Trump kezdeményezésére létrejött testület munkájában, amely a nemzetközi konfliktusok – különösen a közel-keleti válság – gyakorlati rendezését tűzte ki célul. A miniszterelnök szerint Magyarország elemi érdeke, hogy részt vegyen a békekezdeményezésekben, mivel a háborús övezetek instabilitása közvetlen hatással van Európára és a migrációra is.

Orbán Viktor miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón Washingtonban 2026. február 19-én

(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Az ukrajnai háborúról szólva Orbán Viktor úgy fogalmazott: az Egyesült Államok békekezdeményezéseket tesz és tárgyal, míg az európai vezetők a háború folytatása mellett döntöttek. Orbán Viktor szerint azonban Magyarország továbbra is a béke oldalán áll.

A magyar miniszterelnök külön kitért arra is, hogy Ukrajna aktívan beavatkozik a magyar belpolitikába. Úgy fogalmazott: Kijev érdeke a magyarországi zűrzavar, mert a jelenlegi kormány békepárti álláspontja nem egyezik az ukrán vezetéssel. A miniszterelnök szerint az energiaellátás körüli feszültségek és az olajszállítás kérdése is része annak a nyomásgyakorlásnak, amely gazdasági bizonytalanságot idézhet elő. A miniszterelnök szerint a választás egyik tétje, hogy Magyarország megőrzi-e békepárti álláspontját. Hangsúlyozta, Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon „ukránbarát kormány” jöjjön létre, ezért nyomást gyakorol, többek között az energiaellátás kérdésén keresztül.

Ennek kapcsán Orbán Viktor elmondta, a magyar szolgálatok információi szerint Ukrajna informatikai támogatást nyújt a Tisza Pártnak, és erről a parlament nemzetbiztonsági bizottsága is tárgyalt.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárásáért azok felelősek, „akik fölrobbantották az Északi Áramlatot”, és kijelentette: Ukrajna áll a döntés mögött. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a vezeték műszakilag működőképes, nincs technikai akadálya az olajszállítás újraindításának, így a leállítás politikai döntés következménye.

🕊️ Honoured to be a part of President @realDonaldTrump’s Board of Peace as one of the founding members. The world faces real security challenges, and this initiative will drive concrete action to achieve real results. Proud to be here among those fighting for peace! pic.twitter.com/wNIGV94ptf — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 19, 2026

Hozzátette: az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás alapján Ukrajna nem veszélyeztetheti uniós tagállamok energiabiztonságát. Orbán Viktor szerint a jelenlegi helyzetben Magyarország és Szlovákia került hátrányba, ezért Brüsszelnek szerződéses kötelezettsége kiállni a két tagállam mellett.

A kormányfő úgy fogalmazott: az Európai Bizottságnak az ukrán féllel szemben kell érvényesítenie a megállapodásban foglaltakat, és biztosítania kell, hogy az uniós tagállamok energiabiztonsága ne sérüljön.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az Ukrajna részéről tapasztalt lépéseket Magyarországgal szemben „nyíltan ellenségesnek” tartja. A miniszterelnök szerint az energiaellátás területén okozott bizonytalanság, az uniós pénzügyi kötelezettségek erőltetése, valamint az olcsó orosz energiáról való leválasztásra irányuló szankciós törekvések mind Magyarország érdekeivel ellentétes lépések.

Úgy fogalmazott: az ukrán–magyar viszony azért éleződött ki, mert az ukrán vezetés ellenségként tekint azokra, akik nem támogatják álláspontját. Hozzátette ugyanakkor, hogy a háború lezárása után lehetőség nyílhat a kapcsolatok normalizálására.

A Béketanács szerepéről szólva a miniszterelnök hangsúlyozta: a kezdeményezés konkrét vállalások mentén kíván fellépni a nemzetközi válságok kezelésében, és Magyarország számára stratégiai érdek a részvétel. Orbán Viktor szerint hazánk nem elszigetelődik, hanem olyan együttműködésekben vesz részt, amelyek a béketeremtést szolgálják.

Beszédében a miniszterelnök megköszönte az amerikai elnök béketeremtésre irányuló erőfeszítéseit, és úgy fogalmazott: szerinte egy Trump-adminisztráció alatt nem tört volna ki az orosz–ukrán háború.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország az egyetlen európai uniós ország, amely alapító tagként, a legmagasabb szinten képviselteti magát a Béketanácsban. Kiemelte: Trump hivatalba lépése lehetőséget teremt a béketeremtési kezdeményezések megerősítésére Gázában és Ukrajnában is.